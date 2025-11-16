Páros lábbal szállt bele Orbánba a Guardian

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén a győri Háborúellenes Gyűléssel indította el országos „békekörútját”, amely a 2026-os választások egyik központi kampányüzenete lehet – adta hírül a Guardian. A brit lap szerint a rendezvénysorozat lényege, hogy a kormányfő a háborús helyzet fokozása helyett a diplomáciai megoldást hangsúlyozza, szembeállítva saját álláspontját az Európai Unió jelenlegi stratégiájával.

A beszámoló a brit orgánumtól megszokott lekicsinylő iróniával igyekszik bemutatni a kormányfő országjárását, amelynek időzítésében kampányfogást, és az egy héttel ezelőtti, Donald Trumppal folytatott tárgyalások sikerének további kiaknázását látja.