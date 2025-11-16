Páros lábbal szállt bele Orbánba a Guardian

Aggódik a The Guardian: Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásai jelentősen növelik az esélyét, hogy megnyerje a választást
Az amerikai-magyar megállapodás révén alacsonyak maradnak az energiaárak Magyarországon.
A brit lap „háborúellenes roadshowként” hivatkozik a magyar miniszterelnök országjárására.
Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén a győri Háborúellenes Gyűléssel indította el országos „békekörútját”, amely a 2026-os választások egyik központi kampányüzenete lehet – adta hírül a Guardian. A brit lap szerint a rendezvénysorozat lényege, hogy a kormányfő a háborús helyzet fokozása helyett a diplomáciai megoldást hangsúlyozza, szembeállítva saját álláspontját az Európai Unió jelenlegi stratégiájával.
A beszámoló a brit orgánumtól megszokott lekicsinylő iróniával igyekszik bemutatni a kormányfő országjárását, amelynek időzítésében kampányfogást, és az egy héttel ezelőtti, Donald Trumppal folytatott tárgyalások sikerének további kiaknázását látja.
A cikk, bár kevésbé hangsúlyozza, kénytelen elismerni, hogy Orbán Viktor valóban sikert ért el azzal, hogy a „bizonytalan gazdasági időszakban” mentességet szerzett Magyarország számára az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók alól.
A lap abszurd megállapítása szerint
Orbán Viktor a béke üzenetével csak az ellenzéket igyekszik gyengíteni.
Percről percre Győrből. E városban tartották az első Háborúellenes Gyűlést. A miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök ismert arcai feltűnnek.
A Guardian külön kiemeli, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Győrben ellengyűlést tartott, és mindenféle kritika nélkül át is veszi az ellenzéki pártvezér állítását, miszerint „a Fidesz a háború és gyűlölet pártja”.
A lap felsorolja a nyugati sajtóban és politikában közismert Orbán-ellenes toposzokat:
„Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom” – üzente a korábbi német kancellár.
A cikkben egy Magyarországon élő ukrán nő is megszólal, aki a kormány Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos plakátkampányát és hozzáállását kritizálja:
Európában vannak békepárti kormányok, mint például Svájc. Ezek nem küldenek fegyvereket, de segítenek a békekonferenciák szervezésében, az újjáépítésben.”
A Guardian összeállítása ugyanakkor egy szóval sem tesz említést a tervezett budapesti békecsúcsról, amelynek keretében várhatóan az Egyesült Államok és Oroszország legfelsőbb vezetői állapodhatnak meg a háború lezárásáról a magyar fővárosban.
Az orosz külügyminiszter nem érti, miért mondta le az USA a találkozót. Egyúttal megerősítette, hogy továbbra is Budapest a kiválasztott helyszín.
A cikk idézi a 21 Kutatóközpont igazgatóját, Róna Dániel is, aki szerint a Fidesz
a háborúról és a külpolitikáról szóló népszavazássá fogja alakítani a választást”.
Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szakértője szerint ugyanakkor az a kérdés, hogy
ez elegendő lesz-e a mostani megélhetési válság közepén”?
A Guardian szerint Orbán Viktornak egyedül a külpolitikában, kifejezetten a migráció a béke kérdéseiben van előnye az ellenzékkel szemben, ám Bódi szerint
nem látjuk, hogy pártok választást tudnának nyerni pusztán külpolitikai témákkal”.
Egyre kevésbé tartják esélyesnek a Tiszát a választók a 21 Kutatóközpont mérése szerint, ami a bizonytalanok véleményét is erősen befolyásolhatja. Hann Endre el is kezdte bagatellizálni a dolgot.
***
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP