Tisza Párt Háborúellenes Gyűlés Magyarország kampány országjárás Magyar Péter Győr Fidesz Orbán Viktor választás

Páros lábbal szállt bele Orbánba a Guardian

2025. november 16. 17:24

A brit lap „háborúellenes roadshowként” hivatkozik a magyar miniszterelnök országjárására.

2025. november 16. 17:24
null

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén a győri Háborúellenes Gyűléssel indította el országos „békekörútját”, amely a 2026-os választások egyik központi kampányüzenete lehet – adta hírül a Guardian. A brit lap szerint a rendezvénysorozat lényege, hogy a kormányfő a háborús helyzet fokozása helyett a diplomáciai megoldást hangsúlyozza, szembeállítva saját álláspontját az Európai Unió jelenlegi stratégiájával.

A beszámoló a brit orgánumtól megszokott lekicsinylő iróniával igyekszik bemutatni a kormányfő országjárását, amelynek időzítésében kampányfogást, és az egy héttel ezelőtti, Donald Trumppal folytatott tárgyalások sikerének további kiaknázását látja.

A cikk, bár kevésbé hangsúlyozza, kénytelen elismerni, hogy Orbán Viktor valóban sikert ért el azzal, hogy a „bizonytalan gazdasági időszakban” mentességet szerzett Magyarország számára az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók alól.

A lap abszurd megállapítása szerint

Orbán Viktor a béke üzenetével csak az ellenzéket igyekszik gyengíteni.

A Guardian külön kiemeli, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Győrben ellengyűlést tartott, és mindenféle kritika nélkül át is veszi az ellenzéki pártvezér állítását, miszerint „a Fidesz a háború és gyűlölet pártja”.

A lap felsorolja a nyugati sajtóban és politikában közismert Orbán-ellenes toposzokat:

  • a magyar kormányfő túl szoros viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, illetve
  • a „Kreml trójai falovaként” hivatkoznak rá az EU-ben, illetve
  • a magyar kormány akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását és az Oroszország elleni uniós szankciók bevezetését.

A cikkben egy Magyarországon élő ukrán nő is megszólal, aki a kormány Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos plakátkampányát és hozzáállását kritizálja:

Európában vannak békepárti kormányok, mint például Svájc. Ezek nem küldenek fegyvereket, de segítenek a békekonferenciák szervezésében, az újjáépítésben.”

A Guardian összeállítása ugyanakkor egy szóval sem tesz említést a tervezett budapesti békecsúcsról, amelynek keretében várhatóan az Egyesült Államok és Oroszország legfelsőbb vezetői állapodhatnak meg a háború lezárásáról a magyar fővárosban.

A cikk idézi a 21 Kutatóközpont igazgatóját, Róna Dániel is, aki szerint a Fidesz

a háborúról és a külpolitikáról szóló népszavazássá fogja alakítani a választást”.

Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szakértője szerint ugyanakkor az a kérdés, hogy

ez elegendő lesz-e a mostani megélhetési válság közepén”?

A Guardian szerint Orbán Viktornak egyedül a külpolitikában, kifejezetten a migráció a béke kérdéseiben van előnye az ellenzékkel szemben, ám Bódi szerint

nem látjuk, hogy pártok választást tudnának nyerni pusztán külpolitikai témákkal”.

***

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

