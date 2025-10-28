Magyar Péter kezdhet aggódni: már a neki segítő közvélemény-kutató is magyarázkodik

a társadalom 34 százaléka a Fideszt, 32 százaléka a Tisza Pártot tartja esélyesebbnek a következő választáson.

Ez azt jelenti, hogy júniushoz képest fordult az arány, akkor a 21 Kutatóközpontnál 36 százalékon állt a Tisza és 32 százalékon a Fidesz. Többek között erről beszélgetett a 444 Helyzet: Van! című műsorában Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre azt mondta, „elevenbe vág a kérdés, minden erről szól”. Már azt szokatlannak tartja, hogy ennyivel a szavazás előtt napirendre került az a kérdés, kit tart esélyesebbnek a választó.

Emlékeztetett, ebben a ciklusban elsőként a Medián kérdezett rá erre. Júniusban az emberek 42 százaléka számított a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére 2026-ban, szeptemberben pedig 43-40 százalék volt az arány.

Hann igyekezett bagatellizálni az eredményt, mondván, hogy ezt a szűkülést nem szabad túlértékelni, és főleg ahhoz képest szerény a változás, hogy a Fidesz milyen erőbedobással kezdett kampányolni nyár óta. Hangsúlyozta: „kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.”