Magyar Péter kezdhet aggódni: már a neki segítő közvélemény-kutató is magyarázkodik

Magyar nem bírja elengedni...
Nem tud mást csinálni, csak fenyegetőzni, nagyzolni és kérkedni olyan dolgokkal, amiket mástól nyúlt le.
Egyre kevésbé tartják esélyesnek a Tiszát a választók a 21 Kutatóközpont mérése szerint, ami a bizonytalanok véleményét is erősen befolyásolhatja. Hann Endre el is kezdte bagatellizálni a dolgot.
Fokozódik a zavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, ezúttal Hann Endre kényszerült magyarázkodásra arról, hogy miért történt fordulat a kormánypártok és a Tisza Párt versengésében az előbbiek javára – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint
a Medián vezetője igyekezett jelentéktelennek beállítani a változást, miközben már Magyar Péterék kedvenc intézete, a 21 Kutatóközpont is azt mérte október közepén, hogy a magyar társadalom nagyobb része a Fideszt tekinti esélyesebbnek a 2026-os választásokon.
A 21 Kutatóközpont október közepén azt közölte, hogy
a társadalom 34 százaléka a Fideszt, 32 százaléka a Tisza Pártot tartja esélyesebbnek a következő választáson.
Ez azt jelenti, hogy júniushoz képest fordult az arány, akkor a 21 Kutatóközpontnál 36 százalékon állt a Tisza és 32 százalékon a Fidesz. Többek között erről beszélgetett a 444 Helyzet: Van! című műsorában Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre azt mondta, „elevenbe vág a kérdés, minden erről szól”. Már azt szokatlannak tartja, hogy ennyivel a szavazás előtt napirendre került az a kérdés, kit tart esélyesebbnek a választó.
Emlékeztetett, ebben a ciklusban elsőként a Medián kérdezett rá erre. Júniusban az emberek 42 százaléka számított a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére 2026-ban, szeptemberben pedig 43-40 százalék volt az arány.
Hann igyekezett bagatellizálni az eredményt, mondván, hogy ezt a szűkülést nem szabad túlértékelni, és főleg ahhoz képest szerény a változás, hogy a Fidesz milyen erőbedobással kezdett kampányolni nyár óta. Hangsúlyozta: „kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.”
Az az érzet, hogy a Tisza nyerhet, a bizonytalanok véleményét változtathatja meg, de Hann szerint ez bonyolult ügy,
mert a rosszabb helyzetben lévő erő szavazótáborát is mozgósíthatja. A Fidesz nagy erővel próbálja mozgósítani a saját táborát, ilyen értelemben sem lefutott a meccs. Arra nem számít, hogy a Tisza szavazótábora elbízná magát, ezért nem menne el választani. Ennél kiélezettebb a helyzet.
