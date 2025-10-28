Ft
medián hann endre Magyar Péter 21 Kutatóközpont

Magyar Péter kezdhet aggódni: már a neki segítő közvélemény-kutató is magyarázkodik

2025. október 28. 11:18

Egyre kevésbé tartják esélyesnek a Tiszát a választók a 21 Kutatóközpont mérése szerint, ami a bizonytalanok véleményét is erősen befolyásolhatja. Hann Endre el is kezdte bagatellizálni a dolgot.

2025. október 28. 11:18
Fokozódik a zavar a baloldali közvélemény-kutatók körében, ezúttal Hann Endre kényszerült magyarázkodásra arról, hogy miért történt fordulat a kormánypártok és a Tisza Párt versengésében az előbbiek javára – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint 

a Medián vezetője igyekezett jelentéktelennek beállítani a változást, miközben már Magyar Péterék kedvenc intézete, a 21 Kutatóközpont is azt mérte október közepén, hogy a magyar társadalom nagyobb része a Fideszt tekinti esélyesebbnek a 2026-os választásokon.

A 21 Kutatóközpont október közepén azt közölte, hogy 

a társadalom 34 százaléka a Fideszt, 32 százaléka a Tisza Pártot tartja esélyesebbnek a következő választáson. 

Ez azt jelenti, hogy júniushoz képest fordult az arány, akkor a 21 Kutatóközpontnál 36 százalékon állt a Tisza és 32 százalékon a Fidesz. Többek között erről beszélgetett a 444 Helyzet: Van! című műsorában Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor a Medián ügyvezető igazgatójával. Hann Endre azt mondta, „elevenbe vág a kérdés, minden erről szól”. Már azt szokatlannak tartja, hogy ennyivel a szavazás előtt napirendre került az a kérdés, kit tart esélyesebbnek a választó.

Emlékeztetett, ebben a ciklusban elsőként a Medián kérdezett rá erre. Júniusban az emberek 42 százaléka számított a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére 2026-ban, szeptemberben pedig 43-40 százalék volt az arány.

Hann igyekezett bagatellizálni az eredményt, mondván, hogy ezt a szűkülést nem szabad túlértékelni, és főleg ahhoz képest szerény a változás, hogy a Fidesz milyen erőbedobással kezdett kampányolni nyár óta. Hangsúlyozta: „kiélezettebb a helyzet, mint korábban szinte bármikor a Fidesz 15 éves uralma alatt.”

Az az érzet, hogy a Tisza nyerhet, a bizonytalanok véleményét változtathatja meg, de Hann szerint ez bonyolult ügy, 

mert a rosszabb helyzetben lévő erő szavazótáborát is mozgósíthatja. A Fidesz nagy erővel próbálja mozgósítani a saját táborát, ilyen értelemben sem lefutott a meccs. Arra nem számít, hogy a Tisza szavazótábora elbízná magát, ezért nem menne el választani. Ennél kiélezettebb a helyzet.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor
 

 

Palmoilfree
2025. október 28. 12:24
Bukta után Madjar azt fogja mondani, hogy így akarta.
pctroll
2025. október 28. 12:23
A közvéleményhamisítók taktikája az lehetett, hogy a választások előtti időszakban lehozzák a tiszar kamu 60 százalékos támogatottságát döntetlen közelire, ezzel lehetett volna mozgósítani az óegygé tábort, illetve a majdani bukta is könnyebben magyarázható. Az a bökkenő, hogy már most hiteltelenek a kamu méréseik, a legelvakultabb OV ellenesek jelentős része sem hiszi el ezeket a számokat.
nedudgi
2025. október 28. 12:07
Én megértem, hogy van aki utálja Orbánt, de akkor miért szavaz olyanra, aki minden olyan tulajdonságban, amit Orbánban utálnak, még sokkal roaszabb?
bondavary
•••
2025. október 28. 11:53 Szerkesztve
Magyar Péter produkciója kifulladóban van. Az országos hakni, ahol mindig ugyanazt adta elő, nem jött be neki, magabiztosságnak nyoma sincs részéről. Ezért akar most a DPK rendezvényeken trollkodni, zavart kelteni, persze lojális újságírók által támogatva. Miközben saját rendezvényein hisztérikusan menekült a neki nem tetsző újságírók elől. Pedig ellenük csillogtathatta volna vitaképességét, vagy inkább azt, amit ő annak gondol. Miért nem mert egy Lázárinfóra ellátogatni? Ha már Orbánnal akar vitázni, próbálkozhatott volna előbb Lázár ellen. Biztosan szót kapott volna, de hát Peti nem az a fajta, aki karakánul ki mer állni.
