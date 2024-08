Kovács István Kokó kifakadt: Imane Helif nem áldozat, hanem egy csaló, aki kihasználta a kiskaput

„Azt hogy, kromoszoma rendellenességben szenved ezt ő tudja, tudta. Legkésőbb 2022 május végén meg kellett hogy tudja hiszen az IBA által kikényszerített és az isztambuli, WADA által is elismert laborban elvégzett kromoszóma tesztet ő is megkapta. És megkapta egy évvel később az Indiában megismételt teszt eredményét is. Mivel az isztambuli VB alatt én voltam a Főtitkar számomra ez nem egy teória hanem tény” – szögezi le Kokó,

hozzátéve hogy Helif nála ő nem áldozat hanem tettes, aki kihasználta a rendszer hibáját és visszaélt a születési rendellenességnek köszönhető genetikai előnnyel.

„Olimpiai bajnok, pontosabban van neki is egy ugyanolyan aranyérme mint Alinak, Laci bácsinak, Lomachenkonak és a többi fentebb felsorolt fantasztikus sportembernek. Ma délután elővettem én is az enyémet, és arra gondoltam mennyi munka és szenvedés kísérte az utat amíg bekerült egy óbudai szekrénybe. Hová jutott a világ ha valaki ilyet, csalással akar megszerezni? Ebben az őrületes világban az olimpia, a sport volt talán az egyetlen terület ahol a naiv ember még reménykedhetett a tisztességben, az igazságban. Legalábbis is én rendületlenül őrzöm az olimpiai iránti őrületes szerelmet és hitet ami erőt ad a hétköznapokon” – zárja posztját az egykori ökölvívó, aki egy Aranyosi Ervin-verset is mellékelt a bejegyzés végére, amit itt olvashat el: