Liverpoolra figyel az egész világ: Imane Helif sorstársa megfutamodott a célegyenesben

Van valami félnivalója? Imane Helif nem vállalja a nemi tesztet, fellebbezést nyújtott be
Egyelőre úgy tűnik, hogy az algériai bokszoló nem vehet részt a csütörtökön kezdődő ökölvívó-vb-n.
A lépés felér egy beismeréssel.
A vitatott nemű, párizsi olimpiai aranyérmes Lin Jü-ting nem indul a csütörtökön Liverpoolban kezdődő ökölvívó-világbajnokságon, amelyet az új sportági világszövetség (World Boxing) szervez.
A 29 éves tajvani bokszoló visszalépését hazája sportági szövetsége jelentette be. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel
Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek, így ez a lépés tulajdonképpen felér egy beismeréssel.
Egy nappal korábban a tavaly szintén olimpiai bajnoki címet szerzett, és ugyancsak vitatott nemű ökölvívó, az algériai Imane Helif fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a World Boxing genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását.
A CAS várhatóan még a vb-rajt előtt dönt Helif beadványáról.
A Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyével indult, s a 66 kilósok kategóriájában többek között Hámori Luca legyőzésével aranyérmes Helif ügye már hosszú ideje konfliktusokat gerjeszt. Most újra fellángolt a vita annak nyomán, hogy a NOB által idén márciusban elismert, s a sportági képviseletre jogosultnak nyilvánított World Boxing májusban bejelentette: a versenyein való részvételhez az ökölvívóknak kötelező nemi teszten kell átesniük.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Mauro Pimentel/AFP