Liverpoolra figyel az egész világ: Imane Helif sorstársa megfutamodott a célegyenesben

A vitatott nemű, párizsi olimpiai aranyérmes Lin Jü-ting nem indul a csütörtökön Liverpoolban kezdődő ökölvívó-világbajnokságon, amelyet az új sportági világszövetség (World Boxing) szervez.

A 29 éves tajvani bokszoló visszalépését hazája sportági szövetsége jelentette be. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel

Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek, így ez a lépés tulajdonképpen felér egy beismeréssel.

Egy nappal korábban a tavaly szintén olimpiai bajnoki címet szerzett, és ugyancsak vitatott nemű ökölvívó, az algériai Imane Helif fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a World Boxing genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását.