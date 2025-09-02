Van valami félnivalója? Imane Helif nem vállalja a nemi tesztet, fellebbezést nyújtott be

A 26 éves algériai sportoló a párizsi olimpián aranyérmet nyert, de a szereplését vita övezte, mert a kromoszómatesztje állítólag azt bizonyította, hogy biológiailag férfi. A CAS közölte, Helif fellebbezésének célja a World Boxing ítéletének hatályon kívül helyezése, továbbá a részvételének engedélyezése a csütörtökön kezdődő ökölvívó-világbajnokságon.

A felek ó írásos beadványokat nyújtanak be, és közös megállapodás esetén tárgyalást is kitűznek

– áll a Nemzetközi Sportdöntőbíróság közleményében.

Helif – aki a párizsi olimpián Hámori Lucát is legyőzte – júniusban visszalépett egy hollandiai World Boxing-tornától, de többször is hangsúlyozta, nőként született, és mindig is a női mezőnyben versenyzett. Márciusban kijelentette, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián meg akarja védeni a címét.