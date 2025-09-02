Ft
09. 02.
kedd
Imane Helif World Boxing kromoszóma boksz ökölvívás CAS

Van valami félnivalója? Imane Helif nem vállalja a nemi tesztet, fellebbezést nyújtott be

2025. szeptember 02. 10:09

A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet nyerő Imane Helif nem óhajt nem teszten átesni, helyette fellebbezést nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz.

2025. szeptember 02. 10:09
null

A 2024-es párizsi olimpia aranyérmes bokszolója, Imane Helif fellebbezést nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), miután az amatőr ökölvívás nemzetközi sportirányító testülete, a World Boxing megtiltotta számára a soron következő versenyeken való részvételt, amennyiben nem veti alá magát kötelező genetikai nemi tesztnek – számolt be róla a Reutersre hivatkozva az Index.

A 26 éves algériai sportoló a párizsi olimpián aranyérmet nyert, de a szereplését vita övezte, mert a kromoszómatesztje állítólag azt bizonyította, hogy biológiailag férfi. A CAS közölte, Helif fellebbezésének célja a World Boxing ítéletének hatályon kívül helyezése, továbbá a részvételének engedélyezése a csütörtökön kezdődő ökölvívó-világbajnokságon.

A felek ó írásos beadványokat nyújtanak be, és közös megállapodás esetén tárgyalást is kitűznek

– áll a Nemzetközi Sportdöntőbíróság közleményében.

Helif – aki a párizsi olimpián Hámori Lucát is legyőzte – júniusban visszalépett egy hollandiai World Boxing-tornától, de többször is hangsúlyozta, nőként született, és mindig is a női mezőnyben versenyzett. Márciusban kijelentette, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián meg akarja védeni a címét.

A World Boxing idén májusban vezette be a kötelező nemi tesztet minden versenyző számára. Közölték, Helif addig nem indulhat, amíg nem esik át a vizsgálaton. Az algériai bokszoló a párizsi játékokon azért vehetett részt, mert azt nem a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA), hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezte (NOB), a következő olimpián viszont már a World Boxing szabályai lesznek érvényesek.

Nyitókép: MOHD RASFAN / AFP

anna bolena
2025. szeptember 02. 11:58
És mi ellen fellebbez? A saját neme ellen? A természet ellen? Bezzeg vele nincs bajuk a moszlimoknak.
cutcopy
2025. szeptember 02. 10:35 Szerkesztve
Egyszer valamelyik ellenfele bevihetne neki "véletlenül" egy komoly övön alulit nemi teszt gyanánt..
titi77
2025. szeptember 02. 10:33
gondolom a macron "felesége" mindenben támogatja a boxoló "hölgyet"!
trokadero
2025. szeptember 02. 10:30
Töke van a menyasszonynak.
