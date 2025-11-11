Donald Trump útján: történelmi döntést hozhatnak a transznemű sportolókkal szemben

Sajtóhírek szerint egyre valószínűbb, hogy a jövőben minden női versenytől eltiltják a transznemű sportolókat az olimpián, Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új elnöke elmondta, hogy az általános tilalmat támogatja.

Miután a sportdiplomatát tavasszal elnökké választották, megbízást adott egy vizsgálatra, amely a férfiak születéskor szerzett fizikai előnyeit vizsgálta. Az eredményekről a napokban Dr. Jane Thornton, a bizottság orvosi és tudományos igazgatója tájékoztatta a NOB tagjait – írta a The Telegraph.

A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a férfinak születésnek vannak olyan fizikai előnyei, amelyek a tesztoszteronszint csökkentése után is megmaradnak.

A NOB jelenlegi irányelve szerint az egyes sportágaknak maguknak kell meghatározniuk a szabályaikat, az atlétika és az úszás tiltja a transznemű sportolókat, míg a futballban például engedélyezik a transznemű versenyzőket. A szigorúbb új NOB-szabályzat azonban a nemi fejlődésbeli különbségekkel küzdő sportolókra is vonatkozna.

Mint ismert, a téma azért különösen aktuális, mert két bokszoló, a magyar Hámori Lucát is legyőző Imane Khelif és Lin Jü-ting annak ellenére nyert aranyérmet a 2024-es párizsi olimpián, hogy nem felelt meg a nemi jogosultsági kritériumoknak a világbajnokságon.