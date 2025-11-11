Ft
Imane Helif transzneműség Donald Trump olimpia

Donald Trump útján: történelmi döntést hozhatnak a transznemű sportolókkal szemben

2025. november 11. 16:45

Szigorú új szabályozás tilthatja el a nemi fejlődésbeli különbségekkel rendelkező női sportolókat a versenyzéstől.

2025. november 11. 16:45
null

Sajtóhírek szerint egyre valószínűbb, hogy a jövőben minden női versenytől eltiltják a transznemű sportolókat az olimpián, Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új elnöke elmondta, hogy az általános tilalmat támogatja.

Miután a sportdiplomatát tavasszal elnökké választották, megbízást adott egy vizsgálatra, amely a férfiak születéskor szerzett fizikai előnyeit vizsgálta. Az eredményekről a napokban Dr. Jane Thornton, a bizottság orvosi és tudományos igazgatója tájékoztatta a NOB tagjait – írta a The Telegraph.

A tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a férfinak születésnek vannak olyan fizikai előnyei, amelyek a tesztoszteronszint csökkentése után is megmaradnak.

A NOB jelenlegi irányelve szerint az egyes sportágaknak maguknak kell meghatározniuk a szabályaikat, az atlétika és az úszás tiltja a transznemű sportolókat, míg a futballban például engedélyezik a transznemű versenyzőket. A szigorúbb új NOB-szabályzat azonban a nemi fejlődésbeli különbségekkel küzdő sportolókra is vonatkozna.

Mint ismert, a téma azért különösen aktuális, mert két bokszoló, a magyar Hámori Lucát is legyőző Imane Khelif és Lin Jü-ting annak ellenére nyert aranyérmet a 2024-es párizsi olimpián, hogy nem felelt meg a nemi jogosultsági kritériumoknak a világbajnokságon.

A NOB várhatóan 2026-ban frissíti nemi politikáját, a tisztviselőknek azonban szem előtt kell tartaniuk az esetleges jogi következményeket.

Meg kell védenünk a női sportot.

A női kategóriák és a női sportok védelme kiemelkedő fontosságú. Ez egy olyan prioritás, amelyben közösen kell összefognunk!” – adta ki a jelszót Coventry, aki hét olimpiai érmet nyert úszásban, majd hozzátette: „Teljesen egyértelmű, hogy a transznemű nők jobban teljesítenek a női kategóriában, és elvehetnek olyan lehetőségeket, amelyeknek egyenlőnek kellene lenniük a nők számára.”

A NOB még az 1968-as mexikói játékokon vezette be a „nőiségi bizonyítványokat”, de ezeket a kromoszómaalapú teszteket később etikátlannak ítélték, és a 2000-es sydneyi olimpia előtt kivezették.

Coventry nem zárta ki a kötelező nemi tesztekhez való visszatérést, és ígéretet tett a szabályok haladéktalan felülvizsgálatára.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök februárban aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely megakadályozza, hogy a transznemű sportolók női kategóriákban versenyezzenek. Azt mondta, hogy a rendelet a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is kiterjed.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

