Trump felvette a kesztyűt: éles szavakkal kritizálta New York új demokrata polgármesterét (VIDEÓ)

Az elnök a transznemű sportolók kérdésköre kapcsán hozta szóba New York új progresszív vezetőjét.
Donald Trump amerikai elnök ismét élesen kritizálta a transznemű sportolókat, akik női kategóriákban versenyeznek. A Miamiban megrendezett America Business Forum eseményen tartott beszédében az elnök Zohran Mamdani, New York frissen megválasztott polgármesterét is kemény szavakkal illette.
„Vége annak, hogy férfiak induljanak női sportokban” – jelentette ki Trump.
Trump beszédében Zohran Mamdaniról a következőket mondta:
Ez a Mamdani, vagy hogy hívják, New Yorkban… ő csodálatosnak tartja, ha férfiak játszanak női sportokban”.
A Fox News megkereste Mamdani kampánycsapatát az elnök megszólalása kapcsán, de egyelőre nem kapott választ.
A 36 éves Zohran Mamdani november 4-én győzte le Andrew Cuomót és Curtis Sliwát, ezzel New York első muszlim polgármestere lesz, hivatalát 2026 januárjában veszi át.
Nyitókép: Chandan Khanna / AFP
