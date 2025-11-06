Trump felvette a kesztyűt: éles szavakkal kritizálta New York új demokrata polgármesterét (VIDEÓ)

Donald Trump amerikai elnök ismét élesen kritizálta a transznemű sportolókat, akik női kategóriákban versenyeznek. A Miamiban megrendezett America Business Forum eseményen tartott beszédében az elnök Zohran Mamdani, New York frissen megválasztott polgármesterét is kemény szavakkal illette.

„Vége annak, hogy férfiak induljanak női sportokban” – jelentette ki Trump.