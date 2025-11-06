Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zohran Mamdani New York polgármester Donald Trump transznemű

Trump felvette a kesztyűt: éles szavakkal kritizálta New York új demokrata polgármesterét (VIDEÓ)

2025. november 06. 07:56

Az elnök a transznemű sportolók kérdésköre kapcsán hozta szóba New York új progresszív vezetőjét.

2025. november 06. 07:56
null

Donald Trump amerikai elnök ismét élesen kritizálta a transznemű sportolókat, akik női kategóriákban versenyeznek. A Miamiban megrendezett America Business Forum eseményen tartott beszédében az elnök Zohran Mamdani, New York frissen megválasztott polgármesterét is kemény szavakkal illette.

„Vége annak, hogy férfiak induljanak női sportokban” – jelentette ki Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump beszédében Zohran Mamdaniról a következőket mondta:

Ez a Mamdani, vagy hogy hívják, New Yorkban… ő csodálatosnak tartja, ha férfiak játszanak női sportokban”.

A Fox News megkereste Mamdani kampánycsapatát az elnök megszólalása kapcsán, de egyelőre nem kapott választ.

A 36 éves Zohran Mamdani november 4-én győzte le Andrew Cuomót és Curtis Sliwát, ezzel New York első muszlim polgármestere lesz, hivatalát 2026 januárjában veszi át.

Nyitókép: Chandan Khanna / AFP

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. november 06. 10:59
Amiket az új polgármester ígért csak akkor tudja betartani, ha államosítja a newyorki Trump tornyot. Gondolom ezt javasolják neki az európai hajlandók. Akik hajlandók elkobozni az orosz vagyont pl. belgiumban :).
Válasz erre
0
0
Élő Éva
2025. november 06. 09:28
Innen érthető, hogy miért álltak be a Tech óriások Trumo mögé. Egy polgárháború felé sodródó USA-nak úgy kell az uki proxi, mint hátára a púp. Az a fránya pillangó effektus.
Válasz erre
1
0
valaki-954
2025. november 06. 08:57
Balogh professzor már évtizedekkel ezelőtt megállapította, hogy a világvárosok (metropoliszok) élhetetlenek és végzetesen embertelenek lesznek. Ami most a demokrata (valójában posztbolsevik) településeken és szervezetekben történik, azt mind prognosztizálható volt.
Válasz erre
3
0
Bicsike
2025. november 06. 08:41
New York amerika Budapestje.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!