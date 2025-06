Ki volt valójában Murád szultán, Hunyadi legyőzője? – világhírű oszmanista a Mandinernek!

Tudunk valamit Murád személyiségéről? Milyen ember volt a mindenható szultán?

Személyes vallomás vagy levelek hiányában keveset tudunk a személyiségéről. Az azonban a fentiekből is látható, hogy

nem volt mindenható és különösebben harcias sem.

Részint természetéből adódóan, részint Csandarlizáde Halil pasa, a nagyvezír befolyása miatt, igyekezett a többfrontos háborúkat elkerülni és ellenfeleivel kiegyezni. Amikor azonban Hunyadi legyőzte a török parancsnokokat és betört a szultán balkáni területeire, felvette a harcot és Hunyadit több csatában is legyőzte.

A krónikások szerint vallásos volt és keresztény ellenségei mellett Karamánia lázadó török fejedelme ellen is szent háborút, azaz dzsihádot hirdetett, amit jogtudósai azzal igazoltak, hogy az a muszlim uralkodó, aki a hitetlenekkel szövetségre lépve muszlimokra támad, maga is hitetlen, így az oszmán uralkodó köteles ellene is dzsihádot indítani.

Támogatta a derviseket, azaz az iszlám misztikus irányzatát követő szúfikat.

Az 1439-ben török fogságba esett magyarországi György barát úgy hallotta, hogy amikor Murád 1444-ben a trónról lemondva visszavonult a kis-ázsiai Maniszába,

azt tervezte, hogy élete hátralevő éveit dervisekkel körülvéve itt éli le. Vallásossága ellenére közismerten kedvelte a zenés szórakozást is,

udvarába messze földről érkeztek zenészek.