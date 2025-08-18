Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország geopolitika Balkán Szerbia Orbán Viktor

Szerb lap: Orbán Viktor újabb geopolitikai játszáma kezdett, Magyarország lehet a Balkán új ura

2025. augusztus 18. 09:07

Folyamatosan nő a magyar befolyás Európa egyik legfontosabb térségében.

2025. augusztus 18. 09:07
null

A Kurir elemzése szerint Magyarország az elmúlt évtizedben jelentős stratégiai és gazdasági szerepet vállalt a Nyugat-Balkánon. A cikk szerint

Magyarország mára nem csupán szemlélője a balkáni eseményeknek, hanem aktív geopolitikai szereplőként befolyásolja a régió történéseit.

Az elemzés szerint Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb elnök szoros kapcsolata elősegíti a magyar-szerb együttműködés elmélyülését, a szerb-magyar kapcsolatok történelmi csúcson vannak. Magyarország támogatja Szerbia EU-csatlakozási törekvéseit, emellett beruházásokkal járul hozzá a térség energetikai és sportéletének fejlődéséhez. Budapest politikai támogatást nyújt Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság vezetőjének is. Magyarország továbbá erősen jelen van az észak-macedóniai gazdaságban is – köztük az ingatlanpiacon, a távközlési piacon.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 18. 09:32
Látom, jó sok komcsi barom van Szerbiában is, ugyanaz a média, mint nálunk, miután ugyanaz a gazdi is.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 18. 09:26
A Balkánnak nincs szüksége úrra, de vezetőre, aki az EU-USA-Kína vonalon is erős, igen! A Balkán a háborús szupertőkések terepe, nos ezen segíthet Orbán Viktor kompenzáló politikája, különösen, ha sikerül végre fordulatot elérni a kontinens külpolitikájában, akkor a Balkán bejöhet az EU-ba. A V4 + a Balkán a mi közvetítésünkkel, esetleg Ausztria kooperációjával teljesen képes lenni kiegyensúlyozni a német-francia őrületet az EU-ban!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 18. 09:25
Észak-Macedónia jó hely. Szkopje érdekes város, érdemes eltölteni ott néhánynapot.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 18. 09:21
Putyin Elnőknek is el kell majd mesélnie a részletes és nagyon megalapozott, "Eurázsiai Béke és Együttműködés 2160-ig és azon túl 2520-ig", koncepcióját a Trump-Putyin Béke-Nobel Díj átvételekor. IRODALOM: anasztazia.hu/termek/viii-1-kotet-az-uj-civilizacio-i-resz/ ui: KEDVES EURÓPAIAK! MIRE MENTÜNK A KÉT VILÁGHÁBORÚVAL? reddit.com/r/MapPorn/comments/xz538c/ethnic_map_of_the_balkans_and_central_europe/?utm_source=share&utm_medium=mweb3x&utm_name=mweb3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!