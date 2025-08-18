Szerb lap: Orbán Viktor újabb geopolitikai játszáma kezdett, Magyarország lehet a Balkán új ura

A Kurir elemzése szerint Magyarország az elmúlt évtizedben jelentős stratégiai és gazdasági szerepet vállalt a Nyugat-Balkánon. A cikk szerint

Magyarország mára nem csupán szemlélője a balkáni eseményeknek, hanem aktív geopolitikai szereplőként befolyásolja a régió történéseit.

Az elemzés szerint Orbán Viktor miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb elnök szoros kapcsolata elősegíti a magyar-szerb együttműködés elmélyülését, a szerb-magyar kapcsolatok történelmi csúcson vannak. Magyarország támogatja Szerbia EU-csatlakozási törekvéseit, emellett beruházásokkal járul hozzá a térség energetikai és sportéletének fejlődéséhez. Budapest politikai támogatást nyújt Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság vezetőjének is. Magyarország továbbá erősen jelen van az észak-macedóniai gazdaságban is – köztük az ingatlanpiacon, a távközlési piacon.

