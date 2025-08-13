Brüsszelben már az ötlettől remegnek: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé

Komoly feszültséget válthat ki Brüsszelben a hír, amelyet az orosz Izvesztyija saját forrásai alapján írt meg. A lap szerint körvonalazódik egy új orosz-szerb hátvezeték, amelyben Magyarország is kulcsfontosságú szerepet kap. Mint a Portfólió megjegyzi, a szerb kormány és a helyi vezető gázvállalat, a Srbijagas szorosan együttműködik az orosz Gazprommal egy új gázvezeték terveinek kidolgozásán, amely többek között Magyarország felé is szállítana orosz gázt.

A gazdasági portál szerint az ukrán szállítások januári leállása után Szerbia és Magyarország is megerősítette tranzitország szerepét az orosz gáz európai piacra történő eljuttatásában.

Amennyiben a projekt valóban megvalósulna, úgy nagyon hasonló lehet, mint a Balkán Áramlat, amely a Török Áramlat folytatásaként már most is Oroszországból szállít gázt Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra.

A szakértők szerint nem lenne váratlan Belgrád lépése, hiszen a szerb vezetés régóta hangoztatja, hogy a célja a lehető legtöbb orosz gáz beszerzése. A szerbek szándéka az új vezetékkel teljesen világos: mivel a tavalyi évben 2024-ben gázimportjának már 93 százaléka Oroszországból származott, a projektnek önellátási szempontból aligha lenne jelentősége, kivéve ha továbbértékesítési célokat szolgálna.

Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet a projektben: Szerbia saját ellátását jelenleg is meg tudja oldani, de ha szeretné megerősíteni a tranzitország szerepét, akkor az európai piacokhoz legkönnyebb út hazánkon keresztül vezet. Ráadásul egy ilyen szerepkörben Magyarország is keresne, hiszen hazánkon is át kellene szállítani a földgázt.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Nikolay DOYCHINOV / AFP