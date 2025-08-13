Ft
08. 13.
szerda
Brüsszelben már az ötlettől remegnek: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé

2025. augusztus 13. 18:22

A végső döntésig még várni kell.

2025. augusztus 13. 18:22
null

Komoly feszültséget válthat ki Brüsszelben a hír, amelyet az orosz Izvesztyija saját forrásai alapján írt meg. A lap szerint körvonalazódik egy új orosz-szerb hátvezeték, amelyben Magyarország is kulcsfontosságú szerepet kap. Mint a Portfólió megjegyzi, a szerb kormány és a helyi vezető gázvállalat, a Srbijagas szorosan együttműködik az orosz Gazprommal egy új gázvezeték terveinek kidolgozásán, amely többek között Magyarország felé is szállítana orosz gázt.

A gazdasági portál szerint az ukrán szállítások januári leállása után Szerbia és Magyarország is megerősítette tranzitország szerepét az orosz gáz európai piacra történő eljuttatásában. 

Amennyiben a projekt valóban megvalósulna, úgy nagyon hasonló lehet, mint a Balkán Áramlat, amely a Török Áramlat folytatásaként már most is Oroszországból szállít gázt Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra.

A szakértők szerint nem lenne váratlan Belgrád lépése, hiszen a szerb vezetés régóta hangoztatja, hogy a célja a lehető legtöbb orosz gáz beszerzése. A szerbek szándéka az új vezetékkel teljesen világos: mivel a tavalyi évben 2024-ben gázimportjának már 93 százaléka Oroszországból származott, a projektnek önellátási szempontból aligha lenne jelentősége, kivéve ha továbbértékesítési célokat szolgálna. 

Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet a projektben: Szerbia saját ellátását jelenleg is meg tudja oldani, de ha szeretné megerősíteni a tranzitország szerepét, akkor az európai piacokhoz legkönnyebb út hazánkon keresztül vezet. Ráadásul egy ilyen szerepkörben Magyarország is keresne, hiszen hazánkon is át kellene szállítani a földgázt. 

A nyitókép illusztráció.

 

ChongLi
2025. augusztus 13. 19:59
Sose lesz belőle semmi. Az egész EU ellenzi. Ha nem bukik meg a Fidesz az ellenzék akkor is borzasztó erős lesz és a mostaninál százszor kegyetlenebbül fogja elvágni a kormány minden intézkedését.
1
1
Zsolt75
2025. augusztus 13. 19:43
Erős konkurenciája lehetne az északi áramlatnak, sok ellenzője lesz....
3
0
csulak
2025. augusztus 13. 19:03
jo lenne , minel hamarabb megepulne
8
0
pipa89
2025. augusztus 13. 18:56
Kézenfekvő megoldás. Jó nagy diplomáciai meló lesz, de nem megoldhatatlan.
8
0
