Lehet, hogy a vb-döntőket elveszítettük, de mi vagyunk Európa bajnokai

Mindkét nemben csapat Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk a Madridban zajló öttusa kontinensviadalon, Koleszár Mihály pedig első Eb-érmét szerezte.

Magyar szempontból pazar eredményeket a spanyol fővárosban zajló verseny: női csapatunk után a férfiak is megnyerték a maguk döntőjét, és itt is jutott egy érem egyéniben is. A Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs összeállítású férfi egység 4712 pontot gyűjtve előzte meg a franciákat és a cseheket, a végül ezüstérmesként záró Koleszár pedig egyetlen ponttal maradt el a világcsúcstól, s öttel az újdonsült Európa-bajnok ukrán Jurij Kovalcsuktól,