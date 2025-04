Parádés teljesítmény! Olimpiai bajnokunk Budapesten diadalmaskodott

Gulyás Michelle kiegyensúlyozott, magas szintű versenyzéssel aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupaviadalán. Bauer Blanka ötödik, Guzi Blanka nyolcadik, Eszes Noémi 12., Mészáros Emma 13. lett – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Komoly létszámban voltak jelen a magyarok a szombat kora délutáni döntőben, a 18 fős mezőny csaknem egyharmadát ők alkották.

Az olimpiai bajnok Gulyás a jól sikerült, 20 győzelemmel zárt szerdai rangsorolónak köszönhetően kedvező kiemelést kapott a táblavívásban, melyben öt tusig, vagy egy percig tartanak az asszók. Ebben az elődöntőig jutott, harmadik lett, amiért 238 pontot kapott. A megújított számban a különböző szakaszok különböző pontszámokat érnek, azokon belül pedig a körvívás eredménye alapján határozzák meg a sorrendet, ami ugyancsak pontkülönbséggel jár.

Az új számban, az akadályversenyben (OCR) hatvanöt másodpercért jár 250 pont, jobb, illetve három pontot jelent minden másodperc pluszban vagy mínuszban. Az egyes elemeknél hiba – leesés, lelépés – esetén először figyelmeztetés, másodszor pedig kizárás jár.

Az idei első világkupán, Kairóban negyedik Gulyás Michelle ebben is remekelt, 38.91 másodperccel negyedik lett. Ezt követően a 200 méteres úszásban 2:13.54 perccel a második legjobb volt, így a lövészetekkel kombinált 3000 méteres futást harmadikként kezdhette meg, négy másodperccel az egyiptomi Farida Halil és eggyel az olasz Aurora Tognetti mögött. Utóbbit hamar utolérte, de a táv felénél már az egyiptomi ellenfelét is megelőzte a BOK Csarnok közönségének nagy örömére. Végig jó tempóban futott és három sorozatban jól is lőtt, a végén pedig még az is bőven belefért neki, hogy utolsóra valamivel több időt töltött a lőállásban. A zárókörénél nagy fölénnyel érkezett vissza a csarnokba a szabadtéri szakasz teljesítése után és – a kombinált számban a hatodik eredményt elérve – simán győzött.