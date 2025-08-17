Másfél évig nem zavart senkit, hogy az utcán lakik az ismert zenész – most hirtelen megmentenék

A múlt év elején még teltházas Aréna-koncertet adó Fekete Vonat nevű együttes frontembere közvetlenül a koncert után hajléktalanná vált, amit a média szinte percről percre közvetített.

Fehér Tibor „Beat” a múlt héten azért került be a hírekbe, mert kigyulladt az autó, amelyben egy józsefvárosi áruház parkolójában húzta meg magát. Abban a kerületben, ahol legnagyobb sikereit és a legmélyebb drámáit is átélte. Dalainak jelentős része is Józsefváros szeretetéről, és az ottani életérzés átadásáról szól.

Éppen ezért különös, hogy bár a kerület ismert és elismert művészéről van szó, soha senki nem próbált segítő kezet nyújtani neki. A kigyulladt autó esete azonban megváltoztatta az életét.

Lukács Adorján felkereste, és tolmácsolta neki egy bizonyos „Máté” felajánlását: amennyiben Beat hajlandó részt venni egy rehabilitációs programon, s szembenéz saját gyengeségeivel, a támogató saját költségén lakást bérel számára, amelynek bérleti díját egy éven át fizeti, emellett segít kiadni új lemezét is – hogy ott folytathassa, ahol abbahagyta.