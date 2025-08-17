Másfél évig nem zavart senkit, hogy az utcán lakik az ismert zenész – most hirtelen megmentenék

Titokzatos jótevő mentette meg a híres magyar rapper életét (VIDEÓ)
A Fekete Vonat hajléktalanná vált sztárjának élete megváltozott, hamarosan új lemeze is megjelenhet.
Miután nyilvánosságra került egy titokzatos jótevő vállalása, elkezdődött a „tülekedés”.
A múlt év elején még teltházas Aréna-koncertet adó Fekete Vonat nevű együttes frontembere közvetlenül a koncert után hajléktalanná vált, amit a média szinte percről percre közvetített.
Fehér Tibor „Beat” a múlt héten azért került be a hírekbe, mert kigyulladt az autó, amelyben egy józsefvárosi áruház parkolójában húzta meg magát. Abban a kerületben, ahol legnagyobb sikereit és a legmélyebb drámáit is átélte. Dalainak jelentős része is Józsefváros szeretetéről, és az ottani életérzés átadásáról szól.
Éppen ezért különös, hogy bár a kerület ismert és elismert művészéről van szó, soha senki nem próbált segítő kezet nyújtani neki. A kigyulladt autó esete azonban megváltoztatta az életét.
Lukács Adorján felkereste, és tolmácsolta neki egy bizonyos „Máté” felajánlását: amennyiben Beat hajlandó részt venni egy rehabilitációs programon, s szembenéz saját gyengeségeivel, a támogató saját költségén lakást bérel számára, amelynek bérleti díját egy éven át fizeti, emellett segít kiadni új lemezét is – hogy ott folytathassa, ahol abbahagyta.
Miután megjelent egy videó arról, hogy Beat elfogadta az egyezséget, elismerte saját felelősségét, sőt elindult a reménybeli gyógyulás útján, hirtelen megszaporodott a „segítők” száma.
A zenész egy újabb videóban köszönetet mondott a sok biztatásért és kedves szóért, ugyanakkor hangot adott nemtetszésének. Bár soha nem kért sem a kerülettől, sem a politikától segítséget, visszatetszőnek tartja, hogy elkezdtek arról suttogni Józsefvárosban: a titokzatos segítő valójában Kocsis Máté lehet. Sőt, hirtelen önkormányzat-közeli emberek is megjelentek, akik azonnal rehabilitálnák, s még ingyen internetet is biztosítanának számára.
Beat szerint mindez inkább politikai versengésről árulkodik. És ő ebből – mint mondja – nem kér.
Lapunknak nyilatkozva Lukács Adorján is arra panaszkodott, amióta nyilvánosságra került Beat segítőjének története, leginkább csak azért keresik, hogy megtudakolják: „ez a Máté vajon az a Máté”? Elmondása szerint két ismert ember, Simor Olivér és Majka is bekapcsoldóna. Hogy utóbbi akkor is fenntartja-e segítő szándékát, ha kiderül, valóban Kocsis Máté a titokzatos jótevő, arról nem szól a fáma. A Fidesz frakcióvezetője egyelőre nem kommentálta az interneten, illetve a bulvársajtóban futó történetet.