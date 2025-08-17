Ft
08. 17.
vasárnap
Zelenszkij Ukrajna Ursula von der Leyen USA EU

Hát ez egyre kacifántosabb

2025. augusztus 17. 13:33

Nos, ha lehet fokozni a szánalmasság-faktort, akkor most az Európai Bizottság amúgy sem túl acélos tekintélyű vezetője megteszi, amikor is lényegében »bekunyizza« magát a Fehér Házba...

2025. augusztus 17. 13:33
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin végre személyesen is találkoztak, s megindult az érdemi egyeztetés a lehetséges orosz-ukrán tűzszünetről, illetve egy átfogó békemegállapodásról, a nyugati mainstream elkezdett sivalkodni, mondván, az alaszkai egyeztetés csak Moszkvának jött jól.

Aztán futottak is be sorra a reakciók, hogy bár az ENSZ meg az EU meg a többiek is örülnek, hogy végre elindult valami, csak hát például Ukrajna területi integritásából jottányit sem szabad engedni. Ami (sajnos) nonszensz. Az »eltökéltek koalíciója« kezdi megint felszívni magát, a német Bild pedig arról cikkezik, hogy Putyin tuti nem is akar békét, ami ráadásul csak »igazságos« lehet, szóval készüljünk fel a háború folytatására, legyen ez az európai cél...

Ezzel szemben Trump akár egy héten belül összehozna egy hármas, orosz-ukrán-amerikai egyeztetést, előtte azonban hétfőn személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkijjel is, aki egyre nagyobb nyitottságot kezdett sugározni valamiféle deal tekintetében. De az európai vezetőket is meghallgatta már a múlt héten – igaz, név szerint kizárólag Orbán Viktort említette...

És akkor vasárnap ebédidőben egyszer csak jön a hír: maga Ursula von der Leyen is »felkéredzkedett« Zelenszkij washingtoni gépére (hivatalosan az ukrán elnök felkérésére), ő is ott akar lenni az USA-Ukrajna kétoldalú megbeszélésen.

Orbán Viktor a napokban jelezte, szánalmasnak és gyengének tűnik Európa, hogy ahelyett, hogy kiharcolta volna a pozícióját a tárgyalóasztalnál, a partvonalról kiabál be a nagyhatalmi alkufolyamatba. Miközben ennek nem kellett volna így lennie, már ha időben kapcsolnak Brüsszelben.

Nos, ha lehet fokozni a szánalmasság-faktort, akkor most az Európai Bizottság amúgy sem túl acélos tekintélyű vezetője megteszi, amikor is lényegében »bekunyizza« magát a Fehér Házba... Kérdés, mit szól majd ehhez Trump, de ez így mindenképp kellemetlen. Több mint kellemetlen.”

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 9 komment

Anubys
2025. augusztus 17. 14:20
Ursula von der Leyennek, és az egész Bizottságának mennie kell! Minél előbb megteszik: 1: annál kevesebb jövőbeni kárt okoznak 2: annál kevésbbé erősödnek meg a Patrióták Patrióták megerősödése csak idő kérdése, ezért azt is gondolhatná az Ember, hogy akkor minél később mond le, annál jobban megerősödnek addig a Patrióták. Erre is van példa, nem is kell meszire menni: Gyurcsány Ferenc, 2006 után és a FiDeSz esete. Gyurcsány minél tovább ragaszkodott a Miniszterelnöki székhez, annál erősebb lett a FiDeSz, és 2010ben történelmi esélyhez jutott, amivel tudott is élni. Csak én itt az EU esetében attól tartok, hogy egy rossz EU vezetés a mai körülmények között jóval nagyobb károkat tud még okozni 2029ig, mint Gyurcsány tudott 2006-2009(2010) között.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 17. 14:18
Totál be lesznek állva, amire megérkeznek. 🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
1
0
janicsar-2
2025. augusztus 17. 14:18
Trump már megmondta, hogy nem hajlandó tovább finanszírozni Ukrajnát. Mit nem értenek még ezek az emberek?
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2025. augusztus 17. 14:12
Üdvözlöm, von der Leyen asszony, üdvözlöm Zelenszkij elnök úr! Orbán miniszterelnök urat ismerik , ő is velünk tart a megbeszélésre. Ugye nem baj? 😜😜😁😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!