Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
Nos, ha lehet fokozni a szánalmasság-faktort, akkor most az Európai Bizottság amúgy sem túl acélos tekintélyű vezetője megteszi, amikor is lényegében »bekunyizza« magát a Fehér Házba...
„Miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin végre személyesen is találkoztak, s megindult az érdemi egyeztetés a lehetséges orosz-ukrán tűzszünetről, illetve egy átfogó békemegállapodásról, a nyugati mainstream elkezdett sivalkodni, mondván, az alaszkai egyeztetés csak Moszkvának jött jól.
Aztán futottak is be sorra a reakciók, hogy bár az ENSZ meg az EU meg a többiek is örülnek, hogy végre elindult valami, csak hát például Ukrajna területi integritásából jottányit sem szabad engedni. Ami (sajnos) nonszensz. Az »eltökéltek koalíciója« kezdi megint felszívni magát, a német Bild pedig arról cikkezik, hogy Putyin tuti nem is akar békét, ami ráadásul csak »igazságos« lehet, szóval készüljünk fel a háború folytatására, legyen ez az európai cél...
Ezzel szemben Trump akár egy héten belül összehozna egy hármas, orosz-ukrán-amerikai egyeztetést, előtte azonban hétfőn személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkijjel is, aki egyre nagyobb nyitottságot kezdett sugározni valamiféle deal tekintetében. De az európai vezetőket is meghallgatta már a múlt héten – igaz, név szerint kizárólag Orbán Viktort említette...
Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, Trump pedig már szervezi a háromoldalú csúcstalálkozót.
És akkor vasárnap ebédidőben egyszer csak jön a hír: maga Ursula von der Leyen is »felkéredzkedett« Zelenszkij washingtoni gépére (hivatalosan az ukrán elnök felkérésére), ő is ott akar lenni az USA-Ukrajna kétoldalú megbeszélésen.
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
Orbán Viktor a napokban jelezte, szánalmasnak és gyengének tűnik Európa, hogy ahelyett, hogy kiharcolta volna a pozícióját a tárgyalóasztalnál, a partvonalról kiabál be a nagyhatalmi alkufolyamatba. Miközben ennek nem kellett volna így lennie, már ha időben kapcsolnak Brüsszelben.
„Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”
Nos, ha lehet fokozni a szánalmasság-faktort, akkor most az Európai Bizottság amúgy sem túl acélos tekintélyű vezetője megteszi, amikor is lényegében »bekunyizza« magát a Fehér Házba... Kérdés, mit szól majd ehhez Trump, de ez így mindenképp kellemetlen. Több mint kellemetlen.”
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP