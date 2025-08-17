Aztán futottak is be sorra a reakciók, hogy bár az ENSZ meg az EU meg a többiek is örülnek, hogy végre elindult valami, csak hát például Ukrajna területi integritásából jottányit sem szabad engedni. Ami (sajnos) nonszensz. Az »eltökéltek koalíciója« kezdi megint felszívni magát, a német Bild pedig arról cikkezik, hogy Putyin tuti nem is akar békét, ami ráadásul csak »igazságos« lehet, szóval készüljünk fel a háború folytatására, legyen ez az európai cél...

Ezzel szemben Trump akár egy héten belül összehozna egy hármas, orosz-ukrán-amerikai egyeztetést, előtte azonban hétfőn személyesen egyeztetne Volodimir Zelenszkijjel is, aki egyre nagyobb nyitottságot kezdett sugározni valamiféle deal tekintetében. De az európai vezetőket is meghallgatta már a múlt héten – igaz, név szerint kizárólag Orbán Viktort említette...