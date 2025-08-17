Donald Trump amerikai elnök ismét bebizonyította, nem szeret kertelni, ha rendcsinálásról van szó. Három állam – Nyugat-Virginia, Dél-Karolina és Ohio – több száz nemzeti gárdistát küld a fővárosba, Washington DC-be, hogy részt vegyenek a főváros rendfenntartásának „nagytakarításában”.

Természetesen a baloldali sajtó máris „fasiszta hatalomátvételt” kiált.

Nyugat-Virginia kormányzója ugyanakkor közölte: „a közbiztonság és a regionális együttműködés iránti elkötelezettség jele”, hogy 300-400 főt vezényelnek DC-be. Dél-Karolina 200, Ohio pedig 150 katonával járul hozzá az akcióhoz.

Trump mindeközben egyértelművé tette, Washingtonban véget kell vetni a bűnözésnek, a hajléktalantáborok burjánzásának és a helyi rendőrség bénázásának. Az elnök szerint

ez a város az amerikai főváros, nem egy szabadtéri gettó”.

És mit mutatnak a számok? Az ellenzéki polgármester és a liberális sajtó folyamatosan jajveszékel, hogy Trump feleslegesen „militarizálja” a várost. Ehhez képest a bűnözési adatok történelmi mélyponton vannak – méghozzá épp azóta, hogy a nemzeti gárda megjelent az utcákon. A környék rendezettebb, a hajléktalansátorok száma csökkent, a turisták pedig nem félnek újra kimenni az esti fényben úszó National Mall-ra.