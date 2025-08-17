Ft
08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
főváros Guardian Donald Trump gárdista

Trump ezúttal is rendet vág – a Guardian meg a liberálisok hiába hisztériáznak

2025. augusztus 17. 13:38

Az elnök ismét bizonyította, nem kér engedélyt a liberális siránkozóktól: ha rend kell, rend lesz Washingtonban. A balos lapnak ez nem tetszik.

2025. augusztus 17. 13:38
null

Donald Trump amerikai elnök ismét bebizonyította, nem szeret kertelni, ha rendcsinálásról van szó. Három állam – Nyugat-Virginia, Dél-Karolina és Ohio – több száz nemzeti gárdistát küld a fővárosba, Washington DC-be, hogy részt vegyenek a főváros rendfenntartásának „nagytakarításában”. 

Természetesen a baloldali sajtó máris „fasiszta hatalomátvételt” kiált.

Nyugat-Virginia kormányzója ugyanakkor közölte: „a közbiztonság és a regionális együttműködés iránti elkötelezettség jele”, hogy 300-400 főt vezényelnek DC-be. Dél-Karolina 200, Ohio pedig 150 katonával járul hozzá az akcióhoz. 

Trump mindeközben egyértelművé tette, Washingtonban véget kell vetni a bűnözésnek, a hajléktalantáborok burjánzásának és a helyi rendőrség bénázásának. Az elnök szerint 

ez a város az amerikai főváros, nem egy szabadtéri gettó”.

És mit mutatnak a számok? Az ellenzéki polgármester és a liberális sajtó folyamatosan jajveszékel, hogy Trump feleslegesen „militarizálja” a várost. Ehhez képest a bűnözési adatok történelmi mélyponton vannak – méghozzá épp azóta, hogy a nemzeti gárda megjelent az utcákon. A környék rendezettebb, a hajléktalansátorok száma csökkent, a turisták pedig nem félnek újra kimenni az esti fényben úszó National Mall-ra.

A helyi demokrata vezetés mégis bíróságra rohant, hogy megakadályozza Trump kinevezett „rendőrkomisszárját”, miközben a Dupont Circle-ben tüntetők „No fascist takeover of DC” feliratú molinókat lengettek. 

Az ilyen látvány azonban inkább cirkusz, mint ellenállás: a főváros lakóinak jelentős része örül annak, hogy valaki végre kézbe veszi az irányítást, miközben a Washington Post és a Guardian címoldalán a „katonai megszállás” rémképével riogatnak.

Trump ráadásul nem állna meg a fővárosnál: az elnök kilátásba helyezte, hogy más demokratavezette nagyvárosokban is beveti a nemzeti gárdát, ha a közbiztonság helyzete indokolja. 

Kalifornia például rettegve várja a döntést, hiszen San Franciscóban hónapok óta emberi ürülék és drogos zombik uralják az utcákat

– de persze a kormányzó, Gavin Newsom még mindig inkább bírósághoz rohangál, mintsem hogy beismerje: szüksége lenne segítségre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Allison Bailey / AFP

Pintyoke
2025. augusztus 17. 14:28
Aki már járt Washingtonban, netán többször is, netán ott él, az tudja hogy ott semmilyen ilyesfajta intézkedésekre, talán egy kis perem kerületet kivéve, nem volt szükség. Mindez a szokásos figyelemelterelés arról, hogy igazi eredményeket nem tud felmutatni az elnök a nagyhangon kijelentett célkitűzeseiböl. A Mandiner egy nagyon rossz újság. Azért olvasom, hogy lássam, hogyan manipulal a media.
canadian-deplorable
2025. augusztus 17. 13:44
Azóta már lezajlott a nagy DC hatalom átvétel és Trump már visszakozott. Nagyon késtek itt a hírekkel.
gullwing
2025. augusztus 17. 13:41
A libbancsokról mindig kiderül hogy alkalmatlanok a vezetésre, még egy szamár esetében is...
