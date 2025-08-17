„Itt van az amerikai és magyar kapcsolatok aranykora”
A jövő most kezdődik – és talán Budapesten írják.
Az elnök ismét bizonyította, nem kér engedélyt a liberális siránkozóktól: ha rend kell, rend lesz Washingtonban. A balos lapnak ez nem tetszik.
Donald Trump amerikai elnök ismét bebizonyította, nem szeret kertelni, ha rendcsinálásról van szó. Három állam – Nyugat-Virginia, Dél-Karolina és Ohio – több száz nemzeti gárdistát küld a fővárosba, Washington DC-be, hogy részt vegyenek a főváros rendfenntartásának „nagytakarításában”.
Természetesen a baloldali sajtó máris „fasiszta hatalomátvételt” kiált.
Nyugat-Virginia kormányzója ugyanakkor közölte: „a közbiztonság és a regionális együttműködés iránti elkötelezettség jele”, hogy 300-400 főt vezényelnek DC-be. Dél-Karolina 200, Ohio pedig 150 katonával járul hozzá az akcióhoz.
Trump mindeközben egyértelművé tette, Washingtonban véget kell vetni a bűnözésnek, a hajléktalantáborok burjánzásának és a helyi rendőrség bénázásának. Az elnök szerint
ez a város az amerikai főváros, nem egy szabadtéri gettó”.
És mit mutatnak a számok? Az ellenzéki polgármester és a liberális sajtó folyamatosan jajveszékel, hogy Trump feleslegesen „militarizálja” a várost. Ehhez képest a bűnözési adatok történelmi mélyponton vannak – méghozzá épp azóta, hogy a nemzeti gárda megjelent az utcákon. A környék rendezettebb, a hajléktalansátorok száma csökkent, a turisták pedig nem félnek újra kimenni az esti fényben úszó National Mall-ra.
A helyi demokrata vezetés mégis bíróságra rohant, hogy megakadályozza Trump kinevezett „rendőrkomisszárját”, miközben a Dupont Circle-ben tüntetők „No fascist takeover of DC” feliratú molinókat lengettek.
Az ilyen látvány azonban inkább cirkusz, mint ellenállás: a főváros lakóinak jelentős része örül annak, hogy valaki végre kézbe veszi az irányítást, miközben a Washington Post és a Guardian címoldalán a „katonai megszállás” rémképével riogatnak.
Trump ráadásul nem állna meg a fővárosnál: az elnök kilátásba helyezte, hogy más demokratavezette nagyvárosokban is beveti a nemzeti gárdát, ha a közbiztonság helyzete indokolja.
Kalifornia például rettegve várja a döntést, hiszen San Franciscóban hónapok óta emberi ürülék és drogos zombik uralják az utcákat
– de persze a kormányzó, Gavin Newsom még mindig inkább bírósághoz rohangál, mintsem hogy beismerje: szüksége lenne segítségre.
