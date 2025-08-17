Ft
gazdaság Bolíviában Morales szocializmus fordulat

Bolívia végre fellélegezhet: húsz év szocialista rombolás után jobboldali fordulat jöhet

2025. augusztus 17. 15:14

Bolívia húsz évig próbálgatta a szocializmust – az eredmény: gazdasági csőd, hiány és botrányok. A vasárnapi választás véget vethet ennek.

2025. augusztus 17. 15:14
null

Bolíviában vasárnap az urnákhoz járulnak a választók – és minden jel szerint véget érhet a „szocialista álom”, amely valójában rémálommá vált az ország számára. 

A 2005-ben hatalomra került Movimiento al Socialismo (MAS) húsz éven át úgy uralta Bolíviát, mintha saját családi birtoka lenne. 

Most viszont ott tartanak, hogy ha nem érik el a 3 százalékos küszöböt, még a párt jogi státuszát is elveszíthetik. Szép teljesítmény húsz év után: nullára futtatni a „nép pártját”.

A két legesélyesebb ellenzéki jelölt közül Samuel Doria Medina üzletember és Jorge „Tuto” Quiroga volt elnök fej fej mellett halad. 

A gazdaság viszont nem halad sehová: Bolívia negyven éve nem látott válságban vergődik. 

Nincs dollár, nincs üzemanyag, az infláció szárnyal – tipikus szocialista örökség, ahol mindenből csak a hiány biztos. Nem csoda, hogy Luis Arce, a jelenlegi MAS-elnök inkább nem is indult: „unpopular” – ahogy a Guardian finoman fogalmaz. Valójában totálisan megbukott. És ott van Evo Morales, a hajdani „forradalmi hős”, aki mostanra inkább egy groteszk epizód főszereplője. 

A 65 éves politikus ellen elfogatóparancs van érvényben, mert állítólag gyermeket nemzett egy 15 éves lánnyal. 

Morales jelenleg egy coca-termesztő vidéken bujkál, ahonnan még mindig megpróbál visszakapaszkodni a hatalomba. 

Trükkje ezúttal: arra buzdítja híveit, hogy érvénytelen szavazatot adjanak le, mert ha azok többen lesznek, mint az élen álló jelölt voksai, akkor „ő nyert”. Tipikus szocialista logika: ha veszítünk, akkor is mi nyertünk.

A MAS szétesése látványos: a korábbi ifjú reménység, Andrónico Rodríguez szenátor is hátat fordított Moralesnek, és saját baloldali koalícióval indul. Ahelyett, hogy erőt mutatna, a baloldal darabokra hullik, egymást árulózza, miközben a választók sorban állnak tankolni, kenyérért és dollárért. 

Mint minden szocialista rendszer, a MAS is ugyanott végezte: belső viszály, gazdasági csőd, teljes hitelvesztés.

Elemzők szerint a második forduló szinte biztos, de egy dolog már most világos: a szocialisták távoznak. Húsz év után először lesz esély arra, hogy Bolívia valóban demokratikus útra lépjen, ahol a kormány nem a saját bebetonozott apparátusát és a saját mítoszait védi, hanem a gazdaságot és az embereket.

Hogy ne hiány, infláció és korrupció legyen az egyetlen állandó. A szocializmus ugyanis bárhol próbálták – Moszkvától Havannáig, Budapesten át La Pazig – mindig ugyanazt hozta: nyomort, hazugságot és egy maroknyi vezetőt, akik „a nép nevében” élnek uralkodói fényűzésben.

Nyitókép: MARTIN BERNETTI / AFP

 

Chekke-Faint
2025. augusztus 17. 16:35
Ennyi a balodal teljesítménye bárhol a világon. Kinek meglepetés ez?
templar62
2025. augusztus 17. 16:17
Aymara , Ketchua , nem dinka inka .
martens
2025. augusztus 17. 16:15
Na ez a komcsi és ballibsi banda műve.
Burg_kastL71-C
2025. augusztus 17. 16:04
Úgy látszik, hogy minden fiatal generáció megpróbálja felélni a mások pénzét. Itt is sikerült.
