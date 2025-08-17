Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs háború Trump-Putyin

Orbán Balázs rámutatott a tényekre: „ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része”

2025. augusztus 17. 13:24

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az alaszkai találkozó után a liberális médiában egymás után jelentek meg a cinikus, kárörvendő hangvételű cikkek.

2025. augusztus 17. 13:24
null

A Trump–Putyin-találkozó után a liberális médiában – itthon és külföldön egyaránt – egymás után jelentek meg a cinikus, kárörvendő hangvételű cikkek és posztok arról, hogy nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb bejegyzésében. Orbán Balázs elmondta, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része: nem azokat kérik számon, akik elnyújtják a konfliktust, hanem azokat, akik békét próbálnak teremteni.”

„A háború első éveiben a háborúpártiak uralták a közbeszédet – a béke említése is »árulásnak« és »oroszpártiságnak« számított”  – emlékeztetett Orbán, amihez hozzátette:

Akkor Brüsszel és Washington egyként állt Kijev mögött, a háborús stratégia mentén.”

Orbán Balázs arról is megemlítést tett, hogy Donald Trump újraválasztásával és az amerikai külpolitika békepárti fordulatával azonban az erőviszonyok megváltoztak. Elmondása szerint: 

A háborúpártiak kisebbségbe szorultak, és kénytelenek voltak taktikát váltani. Ma már nem ellenzik nyíltan a tűzszünet és a béke gondolatát, de a nyilvánosságban mindent megtesznek azért, hogy lejárassanak mindenkit, aki a béke megteremtésén dolgozik.”

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint: „a liberális kórus tagjai így próbálták jelentéktelenné tenni Orbán Viktor békemisszióját, és így próbálják most eredménytelennek és értelmetlennek beállítani az alaszkai találkozót is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Balázs a posztjában kiemelte azt is, hogy Kaja Kallas szerint lényegtelen, mi történik a tárgyalásokon, mert „Oroszországnak esze ágában sincs egyhamar befejezni ezt a háborút” Arról is megemlékezett továbbá, hogy a lengyel külügyminiszter világossá tette: „elmondjuk Zelenszkijnek, hogy azt tesszük, amit eddig tettünk: fegyvereket szállítunk, támogatást nyújtunk, és garantáljuk Ukrajna útját az EU-tagsághoz.”

A szándékok nem változtak: ők továbbra is háborút akarnak Oroszországgal, mi pedig a mielőbbi békét. Így a továbbiakban is azon fogunk dolgozni, hogy a magyar érdeket képviselve elősegítsük, hogy ez a konfliktus mielőbb véget érjen” 

Ezt is ajánljuk a témában

 – emelte ki posztjában végül Orbán Balázs.

Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Balázs


 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2025. augusztus 17. 14:12
"Cinikus kárörvendő hangvételű cikkek" az nevet aki utoljára nevet.és akkor cinikus libsikém:"ott fogsz majd sírni ahol senki se lát"
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. augusztus 17. 14:02
Lefordítva a magyar viszonyokra. Nem azokat kérik számon akik elnyújtják a számonkérést, hanem azokat akik hiányolják a számonkérést. Nem részletezném elég hosszú a lista. Még a kampány elején vagyunk.
Válasz erre
0
0
Virtus
2025. augusztus 17. 13:48
Jól van ez így, még csak az kellene, hogy néhány ostoba despota még jobban szétbassza a vilagot!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 17. 13:37
Persze hogy a nyugati libbancsok háború pártiak, múltkor szólta el egy képviselő magát hogy milyen remek dolog a hadiiparba befektetni, hogy szárnyalnak a részvények.. Ezek ugyan olyan halál kufárok mint a nyíregyházi tantóbácsi, a nat...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!