Orbán Balázs rámutatott a tényekre: „ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része”

ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része: nem azokat kérik számon, akik elnyújtják a konfliktust, hanem azokat, akik békét próbálnak teremteni.”

„A háború első éveiben a háborúpártiak uralták a közbeszédet – a béke említése is »árulásnak« és »oroszpártiságnak« számított” – emlékeztetett Orbán, amihez hozzátette:

Akkor Brüsszel és Washington egyként állt Kijev mögött, a háborús stratégia mentén.”

Orbán Balázs arról is megemlítést tett, hogy Donald Trump újraválasztásával és az amerikai külpolitika békepárti fordulatával azonban az erőviszonyok megváltoztak. Elmondása szerint:

A háborúpártiak kisebbségbe szorultak, és kénytelenek voltak taktikát váltani. Ma már nem ellenzik nyíltan a tűzszünet és a béke gondolatát, de a nyilvánosságban mindent megtesznek azért, hogy lejárassanak mindenkit, aki a béke megteremtésén dolgozik.”

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint: „a liberális kórus tagjai így próbálták jelentéktelenné tenni Orbán Viktor békemisszióját, és így próbálják most eredménytelennek és értelmetlennek beállítani az alaszkai találkozót is.”