Orbán Balázs rámutatott a tényekre: „ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része”

Kellemetlen: titkos iratokra bukkantak a Trump–Putyin-csúcsról egy alaszkai szálloda nyomtatójában
Nem ez az első baki a Trump-kabinet felállása óta.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az alaszkai találkozó után a liberális médiában egymás után jelentek meg a cinikus, kárörvendő hangvételű cikkek.
A Trump–Putyin-találkozó után a liberális médiában – itthon és külföldön egyaránt – egymás után jelentek meg a cinikus, kárörvendő hangvételű cikkek és posztok arról, hogy nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója legújabb bejegyzésében. Orbán Balázs elmondta, hogy
Ezt is ajánljuk a témában
Nem ez az első baki a Trump-kabinet felállása óta.
ez is a háborúpárti médiaoffenzíva része: nem azokat kérik számon, akik elnyújtják a konfliktust, hanem azokat, akik békét próbálnak teremteni.”
„A háború első éveiben a háborúpártiak uralták a közbeszédet – a béke említése is »árulásnak« és »oroszpártiságnak« számított” – emlékeztetett Orbán, amihez hozzátette:
Akkor Brüsszel és Washington egyként állt Kijev mögött, a háborús stratégia mentén.”
Orbán Balázs arról is megemlítést tett, hogy Donald Trump újraválasztásával és az amerikai külpolitika békepárti fordulatával azonban az erőviszonyok megváltoztak. Elmondása szerint:
A háborúpártiak kisebbségbe szorultak, és kénytelenek voltak taktikát váltani. Ma már nem ellenzik nyíltan a tűzszünet és a béke gondolatát, de a nyilvánosságban mindent megtesznek azért, hogy lejárassanak mindenkit, aki a béke megteremtésén dolgozik.”
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint: „a liberális kórus tagjai így próbálták jelentéktelenné tenni Orbán Viktor békemisszióját, és így próbálják most eredménytelennek és értelmetlennek beállítani az alaszkai találkozót is.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz.”
Orbán Balázs a posztjában kiemelte azt is, hogy Kaja Kallas szerint lényegtelen, mi történik a tárgyalásokon, mert „Oroszországnak esze ágában sincs egyhamar befejezni ezt a háborút” Arról is megemlékezett továbbá, hogy a lengyel külügyminiszter világossá tette: „elmondjuk Zelenszkijnek, hogy azt tesszük, amit eddig tettünk: fegyvereket szállítunk, támogatást nyújtunk, és garantáljuk Ukrajna útját az EU-tagsághoz.”
A szándékok nem változtak: ők továbbra is háborút akarnak Oroszországgal, mi pedig a mielőbbi békét. Így a továbbiakban is azon fogunk dolgozni, hogy a magyar érdeket képviselve elősegítsük, hogy ez a konfliktus mielőbb véget érjen”
Ezt is ajánljuk a témában
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
– emelte ki posztjában végül Orbán Balázs.
Nyitókép forrása: Facebook / Orbán Balázs