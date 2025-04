A katonaság még nagyobb tartást adott – Siklósi Gergely a Mandinernek

Halmozza az érmeket

Tapolcán kezdte pályafutását Siklósi Gergely, majd az évek alatt az ország, illetve a világ legjobb párbajtőrözőjévé vált. Kadétként és juniorként is nyert Európa-bajnokságot csapatban, utóbbi korosztályban egyéniben is, s van a tarsolyában arany­érem a 2023-as krakkói Európa-játékokról is. Felnőttként már most teljes a gyűjteménye: Eb- és vb-arany, a tokiói olimpián elért egyéni ezüstérem után pedig Párizsban Andrásfi Tibor, Koch Máté és Nagy Dávid társaságában szerzett csapatarannyal feltette a koronát eddigi pályafutására.