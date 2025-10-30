Ft
Akkora az érdeklődés, hogy még egy szurkolói járat indul a magyar válogatott meccsére

2025. október 30. 13:20

Az ötödik fordulóban minden eldőlhet. A magyar válogatott Örményországban lép pályára, és a meccs iránt hatalmas az érdeklődés.

2025. október 30. 13:20
A Sportal hívta fel arra a figyelmet, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a Wizz Air az eddig meghirdetett jereváni szurkolói járat után még egy repülőgépet indít a magyar válogatott örmények elleni világbajnoki selejtezőjére.

A légitársaság nemzeti csapatunk Portugália elleni idegenbeli meccse után Jerevánba is szurkolói járatot indít. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban indít még egyet a november 13-i jereváni találkozóra és a hazaútra is. A közvetlenül a mérkőzés után induló járatok november 14-én már kora reggel visszaérnek Budapestre.

A magyar válogatott november 13-án magyar idő szerint 18 órakor lép pályára Örményországban. Amennyiben a mieink győznek, és Portugália is érvényesíti a papírformát Írországban, úgy az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a magyarok második helye, amely pótselejtezőt ér.

Marco Rossi együttese három nappal később Írországot fogadja a telt házas Puskás Arénában – ezzel zárul a selejtező csoportkörös szakasza.

A magyar válogatott csoportjának állása

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 5 pont
  3. Írország: 4 pont
  4. Örményország: 3 pont

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

