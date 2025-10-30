Akkora az érdeklődés, hogy még egy szurkolói járat indul a magyar válogatott meccsére

A Sportal hívta fel arra a figyelmet, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a Wizz Air az eddig meghirdetett jereváni szurkolói járat után még egy repülőgépet indít a magyar válogatott örmények elleni világbajnoki selejtezőjére.

Idegenbe is nagyon sokan kísérnék el a magyar válogatottat (Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A légitársaság nemzeti csapatunk Portugália elleni idegenbeli meccse után Jerevánba is szurkolói járatot indít. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban indít még egyet a november 13-i jereváni találkozóra és a hazaútra is. A közvetlenül a mérkőzés után induló járatok november 14-én már kora reggel visszaérnek Budapestre.

A magyar válogatott november 13-án magyar idő szerint 18 órakor lép pályára Örményországban. Amennyiben a mieink győznek, és Portugália is érvényesíti a papírformát Írországban, úgy az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a magyarok második helye, amely pótselejtezőt ér.