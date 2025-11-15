Ft
11. 15.
szombat
Ukrenergo korrupció Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijig érnek az ukrán háborús maffia szálai – az ukrán elnök gyorsan keresett egy bűnbakot, hogy magát mentse

2025. november 15. 18:19

Volodimir Kudrickij szerint letartóztatása egy politikai harc része.

2025. november 15. 18:19
null

Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo volt vezetője szerint Zelenszkij elnök tudta, hogy hamarosan kirobban az Energoatom körüli korrupciós botrány, és igyekezett előre bűnbakot találni. Kudrickijt nemrég tartóztatták le egy szerinte politikailag motivált, koholt sikkasztási ügyben, amelyet úgy értelmez, hogy a hatalom így próbálja őt felelőssé tenni az energiarendszer védtelenségéért.

Az elnöki hivatal úgy érezte, hogy ez a vizsgálat elkerülhetetlen. Gyorsan akartak találni egy bűnbakot, remélve, hogy ezzel megakadályozzák a botrányt”

– nyilatkozta Kudrickij, az Ukrenergo volt vezérigazgatója a Kiev Independentnek november 10-én egy interjúban.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk, a NABU 100 millió dolláros korrupciós rendszert tárt fel Zelenszkij korábbi üzlettársa, Timur Mindics és a miniszterek körül, miközben Ukrajna energiahálózatának nagy része továbbra is védtelen az orosz támadásokkal szemben, lehetővé téve Moszkvának, hogy tavaly Ukrajna energiatermelési kapacitásának felét, idén pedig gáztermelésének 60 százalékát megsemmisítse.

Kudrickij szerint a Zelenszkijhez hű emberek éveken át próbálták átvenni az irányítást az Ukrenergo felett, hogy pénzt vonjanak ki a vállalatból. Kudrickij szerint letartóztatása is része volt ennek a hatalmi játszmának, de úgy véli, a botrány most visszájára fordul, mert megrendítheti a nyugati bizalmat és a további befektetéseket Ukrajnában.

Zelenszkij azonban Kudrickijt hibáztatja a történtekért.

A botrány nyomán több miniszter távozott. Mindics a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől. Az Energoatom-ügy feltárása után Zelenszkij és az elnöki hivatal támogatásáról biztosította a NABU-t, és a bűnösök megbüntetését követelte, anélkül azonban, hogy neveket nevezett volna meg. Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szvrydenko szintén bejelentette, hogy minden állami tulajdonú vállalatnál, beleértve az energetikai szektort is, ellenőrzést fognak végezni „különösen a beszerzések tekintetében”.

Kudrickij azonban arra figyelmeztet, hogy az elnöki hivatal megtorlást alkalmazhat a NABU ellen – például letartóztathatja a nyomozókat vagy oroszbarátnak bélyegezheti a szervezetet –, és a kormány kritikusait is üldözheti. „Bárkit megvádolhatnak, aki nem elég csendes és lojális” – mondta.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Stingary76
2025. november 15. 20:21
Kétsége ne legyen senkinek, ezek mind, egytől egyig az összes egy korrupt, tolvaj, neonáci.. süllyed a hajó és már egymást marják, mint a patkányok.. fognak ezek még infókat adni a nyugati eu politikusok kapcsán is nemsoká..
Gubbio
2025. november 15. 18:42 Szerkesztve
Hadd gyúrják, dagonyázzák önmagukat. Ukrán belügy, családi vita.
londonbaby
2025. november 15. 18:39
azért az nem annyira apró amit le tud nyúlni ez a tetves náci csivava.. Dubaj felét már megvette a felesége !!!! raklap ingatlan meg luxusautók..
renoman
2025. november 15. 18:36
Bűnszervezet vezetői Brüsszelben vannak. Ukránmaffia csak az aprót lophatja el, viszont korlátlanul irthatja a polgárokat egy vesztes háborúban.
