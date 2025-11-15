Zelenszkijig érnek az ukrán háborús maffia szálai – az ukrán elnök gyorsan keresett egy bűnbakot, hogy magát mentse

Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo volt vezetője szerint Zelenszkij elnök tudta, hogy hamarosan kirobban az Energoatom körüli korrupciós botrány, és igyekezett előre bűnbakot találni. Kudrickijt nemrég tartóztatták le egy szerinte politikailag motivált, koholt sikkasztási ügyben, amelyet úgy értelmez, hogy a hatalom így próbálja őt felelőssé tenni az energiarendszer védtelenségéért.

Az elnöki hivatal úgy érezte, hogy ez a vizsgálat elkerülhetetlen. Gyorsan akartak találni egy bűnbakot, remélve, hogy ezzel megakadályozzák a botrányt”

– nyilatkozta Kudrickij, az Ukrenergo volt vezérigazgatója a Kiev Independentnek november 10-én egy interjúban.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk, a NABU 100 millió dolláros korrupciós rendszert tárt fel Zelenszkij korábbi üzlettársa, Timur Mindics és a miniszterek körül, miközben Ukrajna energiahálózatának nagy része továbbra is védtelen az orosz támadásokkal szemben, lehetővé téve Moszkvának, hogy tavaly Ukrajna energiatermelési kapacitásának felét, idén pedig gáztermelésének 60 százalékát megsemmisítse.

Kudrickij szerint a Zelenszkijhez hű emberek éveken át próbálták átvenni az irányítást az Ukrenergo felett, hogy pénzt vonjanak ki a vállalatból. Kudrickij szerint letartóztatása is része volt ennek a hatalmi játszmának, de úgy véli, a botrány most visszájára fordul, mert megrendítheti a nyugati bizalmat és a további befektetéseket Ukrajnában.