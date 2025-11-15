Már az amerikai média is felkapta az ukrán háborús maffia ügyét, de Brüsszel nem tágít Kijev támogatásától

Bár a legújabb korrupciós botrány megingatta Volodimir Zelenszkij kormányát, és az Európai Unióban is aggodalmat keltett, hogy hova kerülnek valójában a nyugati támogatások, az EU vezetői határozott fellépést követelnek Kijevtől – írta a Washington Post.

Ennek ellenére Brüsszel szerint nincs más lehetőség, mint tovább támogatni Kijevet,

miközben az unió vezető további feltételekhez kötik a támogatásokat és újabb reformokat várnak el Ukrajnától.

Mint ismert az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Nyitókép forrása: Yves Herman / POOL / AFP