korrupció Ukrajna Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Már az amerikai média is felkapta az ukrán háborús maffia ügyét, de Brüsszel nem tágít Kijev támogatásától

2025. november 15. 19:36

Az Európai Unió szerint nincs más választás.

2025. november 15. 19:36
null

Bár a legújabb korrupciós botrány megingatta Volodimir Zelenszkij kormányát, és az Európai Unióban is aggodalmat keltett, hogy hova kerülnek valójában a nyugati támogatások, az EU vezetői határozott fellépést követelnek Kijevtől – írta a Washington Post. 

Ennek ellenére Brüsszel szerint nincs más lehetőség, mint tovább támogatni Kijevet,

miközben az unió vezető további feltételekhez kötik a támogatásokat és újabb reformokat várnak el Ukrajnától.

Mint ismert az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Nyitókép forrása: Yves Herman / POOL / AFP

Dunhill67
2025. november 15. 20:34
"Az Európai Unió szerint nincs más választás"...persze,hogy nincs...amennyi milliárdot beleöntöttek már ebbe a feneketlen kútba,kurva nagy blama lenne beismerni,hogy ezt bebukták...nem kicsit,nagyon...
0
0
0
fintaj-2
2025. november 15. 20:34
Korrupt védjed a korruptat, ezzel magad is véded! -EU-s érték-
2
0
0
elcapo-2
2025. november 15. 20:31
Nem elég Ukrajnában az arany wc. Adni kell még nekik!
0
0
0
Mirrmurr
2025. november 15. 20:28
Merkel az összes, törvénytelen és önkényes húzását (atomleállás, özönfajok beengedése, belsőégésű motorok ellehetetlenítése, a görögök adósságának átvállalása) azzal indokolta, hogy alternativlos. Ennél aljasabb dolgot el sem tudok képzelni. Ex katedra kinyilatkoztatás bármiféle indoklás vagy szakmai háttéranyag bemutatása nélkül, előre elutasítva egy érdemi vitát. Ez a másik német némber ezt viszi tovább. Undorító, de egyben kiábrándító is, hogy ilyen végzetes döntéseket ennyire könnyen és önkényesen át lehet vinni formálisan még demokratikus viszonyok között.
0
0
0
