Szoboszlai alig akart hinni a szemének – egy kép elég volt ahhoz, hogy felvigyék a vérnyomását Liverpoolban (VIDEÓ)

Ennél nagyobb bókot nem is kaphatott volna Szoboszlai – erre a kérdésre egyből az ő nevét vágták rá válasznak (VIDEÓ)
Ha korábbi csapattársán múlna, a magyar labdarúgónak a Barcelonában is lenne helye.
Magyar válogatott játékosaival készített közös videót a Liverpool. Szoboszlainak megmutatták az első fifás kártyáját – nem tetszett neki.
A Liverpool futballcsapatának két felnőtt magyar válogatott futballistájával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal készített közös videót a klub. Mindkét játékosnak megmutatták, hogy a világ legnépszerűbb sportjátékában milyen értékeléseket kaptak a legelső kártyájukon.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha korábbi csapattársán múlna, a magyar labdarúgónak a Barcelonában is lenne helye.
Szoboszlai az elsőt még a játék 19-es kiadásában kapta. Ekkor még az osztrák Red Bull Salzburg játékosa volt, és értelemszerűen nem voltak magasak az értékei. A magyar válogatott csapatkapitányának először az szúrt szemet, hogy a sebessége 79-es volt, pontosan ugyanannyi, mint most.
A többi érték szintén vicc, de el tudom fogadni. De a sebességem egész egyszerűen hihetetlen”
– fogalmazott Szoboszlai, akit egy kicsit azért felhúztak az alacsony számai – ezen láthatóan Kerkez Milos nagyon jót mulatott.
„62-es a passz – gondolom, most Milosé ennyi” – mondta viccesen, majd Kerkez megjegyezte, hogy neki az első kártyáján 68-as volt (most 75-ös).
Szoboszlai amilyen formában van, jövőre bizonyosan a mostaninál is sokkal magasabb értékeléseket kap a játékban – talán a sebessége is nőni fog.
A játék egyébként a valós teljesítmények alapján folyamatosan egyre jobb és jobb kártyákat tesz elérhetővé az Ultimate Team nevő játékmódban, és nemrég Szoboszlai is kapott egy különleges, felturbózott lapot.
Fotó: Darren Staples/AFP