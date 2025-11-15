Szoboszlai alig akart hinni a szemének – egy kép elég volt ahhoz, hogy felvigyék a vérnyomását Liverpoolban (VIDEÓ)

Szoboszlai amilyen formában van, jövőre bizonyosan a mostaninál is sokkal magasabb értékeléseket kap a játékban – talán a sebessége is nőni fog.

A játék egyébként a valós teljesítmények alapján folyamatosan egyre jobb és jobb kártyákat tesz elérhetővé az Ultimate Team nevő játékmódban, és nemrég Szoboszlai is kapott egy különleges, felturbózott lapot.



Fotó: Darren Staples/AFP