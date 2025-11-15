Ft
11. 15.
szombat
magyar válogatott Liverpool videó Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai alig akart hinni a szemének – egy kép elég volt ahhoz, hogy felvigyék a vérnyomását Liverpoolban (VIDEÓ)

2025. november 15. 17:24

Magyar válogatott játékosaival készített közös videót a Liverpool. Szoboszlainak megmutatták az első fifás kártyáját – nem tetszett neki.

2025. november 15. 17:24
null

A Liverpool futballcsapatának két felnőtt magyar válogatott futballistájával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal készített közös videót a klub. Mindkét játékosnak megmutatták, hogy a világ legnépszerűbb sportjátékában milyen értékeléseket kaptak a legelső kártyájukon.

Szoboszlai legközelebb vasárnap, a Puskás Arénában játszik az írek elleni sorsdöntő meccsen
Szoboszlai legközelebb vasárnap, a Puskás Arénában játszik az írek elleni sorsdöntő meccsen (Fotó: Karen Minasyan/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai lapja

Szoboszlai az elsőt még a játék 19-es kiadásában kapta. Ekkor még az osztrák Red Bull Salzburg játékosa volt, és értelemszerűen nem voltak magasak az értékei. A magyar válogatott csapatkapitányának először az szúrt szemet, hogy a sebessége 79-es volt, pontosan ugyanannyi, mint most.

A többi érték szintén vicc, de el tudom fogadni. De a sebességem egész egyszerűen hihetetlen”

– fogalmazott Szoboszlai, akit egy kicsit azért felhúztak az alacsony számai – ezen láthatóan Kerkez Milos nagyon jót mulatott.

„62-es a passz – gondolom, most Milosé ennyi” – mondta viccesen, majd Kerkez megjegyezte, hogy neki az első kártyáján 68-as volt (most 75-ös).


A teljes videó

Szoboszlai amilyen formában van, jövőre bizonyosan a mostaninál is sokkal magasabb értékeléseket kap a játékban – talán a sebessége is nőni fog.

A játék egyébként a valós teljesítmények alapján folyamatosan egyre jobb és jobb kártyákat tesz elérhetővé az Ultimate Team nevő játékmódban, és nemrég Szoboszlai is kapott egy különleges, felturbózott lapot.


Fotó: Darren Staples/AFP

 

Takagi
2025. november 15. 17:49
Szobó a király!
