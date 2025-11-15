Ft
11. 15.
szombat
kampány botrány Magyar Péter eredmények

Itt valakik nagyon ki fognak kapni: Magyar Pétert láthatóan frusztrálja, hogy nem képes uralni az eseményeket

2025. november 15. 16:22

Kifulladni látszik a legnagyobb ellenzéki párt kampánya, ráadásul sorozatos botrányok és belső feszültségek kísérik a mozgalmat. A kétszázezer embert érintő adatszivárgás érezhetően rontotta a Tisza megítélését, és kérdésessé tette, képes lesz-e egyáltalán jelölteket állítani 2026-ra.

2025. november 15. 16:22
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A Tisza Pártnak nem szokása koherens, releváns szakpolitikai javaslatokkal megszólítani a potenciális szavazókat, legfeljebb a pártelnök országjárásában lehetett némi racionalitást felfedezni, ahogyan azt több baloldali elemző is megállapította. Magyar Péter ugyanis jellemzően olyan településeket és országrészeket keresett fel, ahol a kormánypártok nem értek el kiemelkedő eredményt a 2024-es európai parlamenti választáson, a legnagyobb ellenzéki tömörüléssé váló Tisza pedig harminc százalék felett teljesített. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kampánystáb az elkötelezett ellenzéki és a bizonytalan szavazók számára kívánja láthatóvá tenni a párt arcát, Magyar Pétert. Azonban az országjárás nem hozta meg a várt áttörést.

Egy évvel korábban a pártvezető a Spinoza Színházban tartott beszélgetésen azt mondta Rangos Katalinnak, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a százhat egyéni körzetben jelöltet állítani. Ehhez képest egy évvel később Pósfai Gábor, a szervezet operatív igazgatója a nagykanizsai kongresszuson arról beszélt, hogy közel tízezren pályáztak a Tisza Párthoz – ami önmagában figyelemre méltó –, ám a legfrissebb adatok szerint a mozgalom taglétszáma nem éri el a száz főt: hivatalosan mindössze nyolcvanegy tagról beszélhetünk. Ráadásul nem minden jelentkező kívánt képviselőjelölt lenni. Pósfai ismertette, hogy szeptember végéig minden választókerületben három személyt jelölnek a Tisza-szigeteknek, majd a Tisza Világ nevű alkalmazáson keresztül a felhasználók rangsorolhatják a lehetséges jelölteket. Novemberben előválasztás várható, a hónap végén pedig hivatalosan bejelentik a jelölteket, amennyiben az elnökség jóváhagyja – szólt az ígéret. Szeptember végén a párt azt közölte, hogy november elején kezdik meg a képviselőjelölt-választás folyamatának nyilvános szakaszát, mivel a leendő jelöltek személyes védelme és családjuk biztonsága, azaz az anonimitásuk fontosabb, mint a nevek korai nyilvánosságra hozatala.

Már előfizetőnk?

nemenvagyoken
2025. november 15. 18:22
Egy sötét lélek lírai önvallomása (3. rész): Botrányaim fölött könnyen szemet hunyok, És a mentelmi jog pajzsa mögé bújok. Ha fideszes lennék, lemondattak volna, Mocskos tetteimnek szennye rajtam folyna. Így viszont a libsik nagy kedvence lettem, El is nézik nekem minden aljas tettem. Valahogy nem áll rá a mosléknak szája Arra, hogy énnekem sok év börtön járna. Bezzeg hogyha én is jó fideszes lennék, Ezredennyi bűnért a fejemet vennék. Így meg a sok libsi proli imád engem, Ha megkérném őket, kinyalnák a seggem. A normális ember szemében nem leszek Több, mint ócska nímand, klinikai eset, Pszicho vigyor mögött egy erkölcsi hulla, Politikailag meg egy ordas kurva.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 15. 18:21
Egy sötét lélek lírai önvallomása (2. rész): Megvertem az asszonyt, de a nép silánya Ezt az egész ügyet bagatellizálta. Vicceket csináltak az agressziómból, A csőcselék mindig ilyeneknek hódol. Platóról üvöltve mondok én nagyokat, Ennyi a programom, böföghetek sokat. A kisnyilas horda ezt jól bekajálja, Én lettem a moslék újabb messiása. Fletó és Maki már kikopott pojácák, A ripacs show-t most már új szereplők játsszák. Én vagyok a libsik legújabb hülyéje, Én sem tudom, hogyan kerültem az élre. Bulizok, szelfizek, erre futja tőlem, Jó Kékfény-alany is lehetne belőlem. Annyi botrányom van, számukat sem tudom, De mivel nincs lelkem, nem is undorodom. A népszerűségért nyafogok, hisztizek, Egy hazugságomra rátromfolok tízet. Nem vagyok én más, mint nárcisztikus barom, Hazugságaimmal csak a szart kavarom. Eszem nincsen túl sok, alig hogy világol, De a luxusruha eltakar és ápol. Ha tehetem, mindig fehér ing van rajtam, De a nadrágomat szép barnára szartam.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 15. 18:19
Egy sötét lélek lírai önvallomása (1. rész): Ámbár Magyar Péter „becsületes” nevem, Én a magyarságot csak hírből ismerem. Nincsen nekem hazám, sem pedig nemzetem, Minden, ami magyar, gyűlöletes nekem. Elárulok bárkit, ha ezzel nyerhetek, És fényesre nyalok uniós seggeket. Köpönyeget váltok, hogyha így jól járok, Aki többet ígér, mindig ahhoz állok. Félhet az, akihez én közel kerülök, Barát hátába is mérgezett tőrt döfök. A pénz számolva, az asszony meg verve jó, Mindkettő megvolt, így irány a Zunijó. Nem megyek dolgozni, lopom csak a napot, Brüsszeli cimbiktől dicséretet kapok. Ilyen jó dolgom nem volt nekem még soha, Így lett jó hely az EP-s birka-iskola. Én voltam a Fidesz trójai falova, Nem is tudom, hogyan kerültem be oda. A régi pártomat könnyen elárultam, Folyton rám olvassák az én mocskos múltam. Judit férjeként a picsába’ se’ voltam, De a jó pénzt mindig mohón felmarkoltam. Most a brüsszeliek tömik zsebeimet, Csak hogy végrehajtsam az ötleteiket.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2025. november 15. 18:13
MP bukta. Jön az ötödik 2/3.
Válasz erre
3
0
