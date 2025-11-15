Sokkoló olasz adatok: minden második fiatalkorú rab külföldi

A demográfiai változások mögött az elmúlt tíz év migrációs folyamatai állnak. 2011 és 2023 között elsősorban az ázsiai és közel-keleti közösségek lélekszáma nőtt – 23 százalékkal, míg a kelet-európaiak aránya csökkent.

A legnagyobb külföldi csoport továbbra is a románoké, őket követik az albán, marokkói, kínai és ukrán állampolgárok, de egyre nagyobb számban érkeznek Bangladesből, Indiából, Egyiptomból, Pakisztánból és Szenegálból is.

A börtönökben különösen a marokkói és tunéziai rabok aránya emelkedett az utóbbi időben.

A túlzsúfoltság miatt az olasz kormány több mint 10 ezer rab korai szabadon engedését mérlegeli, ám az Antigone-jelentés szerint ez az intézkedés aránytalanul kedvezne a külföldi fogvatartottaknak, akik jellemzően rövidebb, nem erőszakos bűncselekményekért kiszabott büntetéseket töltenek.

Eközben a kutatók szerint az adatok kulcsfontosságúak lehetnek Olaszország jövőbeli biztonsági kockázatainak előrejelzésében, valamint a migrációs politika újragondolásában.