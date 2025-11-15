Ft
11. 15.
szombat
Olaszországban migrációs bűncselekmény

Sokkoló olasz adatok: minden második fiatalkorú rab külföldi

2025. november 15. 17:18

A szexuális bűncselekmények és az emberkereskedelem területén különösen súlyos a külföldiek felülreprezentáltsága.

2025. november 15. 17:18
null

Az olasz Igazságügyi Minisztérium friss adatai szerint drámai aránytalanság rajzolódik ki az ország büntetés-végrehajtási intézményeiben:

 a fiatalkorú fogvatartottak közel fele, 49,9 százaléka külföldi állampolgár, miközben az összlakosságon belüli arányuk mindössze 9 százalék. 

A felnőtt börtönökben sem sokkal kedvezőbb a kép: 2025 októberében a rabok 32 százaléka volt külföldi – vagyis több mint háromszor annyi, mint amit demográfiai súlyuk indokolna. 

Az Antigone nevű jogvédő szervezet jelentése alapján 40 olasz börtönben már többségben vannak a külföldi rabok, egyes intézményekben pedig 70 százalék feletti az arányuk.

A bűncselekmények típusait tekintve a külföldiek számos kategóriában felülreprezentáltak. 2024 végén 

  • a személy elleni erőszakos bűncselekmények elítéltjeinek 32 százaléka, 
  • a vagyon elleni bűncselekmények elítéltjeinek 29 százaléka volt külföldi. 

A nemi erőszak és emberkereskedelem területén még súlyosabb az eltérés: 

a szexuális bűncselekmények elkövetőinek 41 százaléka, az emberkereskedelem és kizsákmányolás elítéltjeinek pedig 83 százaléka volt külföldi állampolgár. 

A rövid és középtávú börtönbüntetések esetében szintén magas a külföldiek aránya, ami arra utal, hogy elsősorban alacsonyabb súlyú, de tömegesen előforduló bűncselekményekhez kapcsolódik ez a jelenség.

A demográfiai változások mögött az elmúlt tíz év migrációs folyamatai állnak. 2011 és 2023 között elsősorban az ázsiai és közel-keleti közösségek lélekszáma nőtt – 23 százalékkal, míg a kelet-európaiak aránya csökkent. 

A legnagyobb külföldi csoport továbbra is a románoké, őket követik az albán, marokkói, kínai és ukrán állampolgárok, de egyre nagyobb számban érkeznek Bangladesből, Indiából, Egyiptomból, Pakisztánból és Szenegálból is. 

A börtönökben különösen a marokkói és tunéziai rabok aránya emelkedett az utóbbi időben.

A túlzsúfoltság miatt az olasz kormány több mint 10 ezer rab korai szabadon engedését mérlegeli, ám az Antigone-jelentés szerint ez az intézkedés aránytalanul kedvezne a külföldi fogvatartottaknak, akik jellemzően rövidebb, nem erőszakos bűncselekményekért kiszabott büntetéseket töltenek.

Eközben a kutatók szerint az adatok kulcsfontosságúak lehetnek Olaszország jövőbeli biztonsági kockázatainak előrejelzésében, valamint a migrációs politika újragondolásában.

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

