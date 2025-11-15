Trump odaszúrt Európának: Csak Orbán Viktor érti, hogyan kell megvédeni egy országot (VIDEÓ)

Donald Trump ismételten dicsérte Orbán Viktort egy friss interjúban, amelyet a brit GB News csatornának adott – írta meg a Magyar Nemzet.

Az amerikai elnök a beszélgetésben arról beszélt, hogy több európai vezető – különösen a brit politikusok – rendkívül érzékenyen reagálnak arra a gondolatra, hogy saját népük érdekeit előbbre kell helyezni a bevándorlókkal szemben.

Trump ezzel kapcsolatban a magyar miniszterelnököt hozta fel példának, mondván: