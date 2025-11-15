Trump odaszúrt Európának: Csak Orbán Viktor érti, hogyan kell megvédeni egy országot (VIDEÓ)

„Nem ismerem az ellenfelét, Orbán Viktort támogatom” – Trump végérvényesen elsüllyesztette a Tisza Párt hajóját
Magyar Péternek lőttek.
Az amerikai elnök szerint Magyarország azért működik jól, mert Orbán Viktor szigorú migrációs politikát folytatott – szerinte „nulla bevándorlót engedett be”.
Donald Trump ismételten dicsérte Orbán Viktort egy friss interjúban, amelyet a brit GB News csatornának adott – írta meg a Magyar Nemzet.
Az amerikai elnök a beszélgetésben arról beszélt, hogy több európai vezető – különösen a brit politikusok – rendkívül érzékenyen reagálnak arra a gondolatra, hogy saját népük érdekeit előbbre kell helyezni a bevándorlókkal szemben.
Trump ezzel kapcsolatban a magyar miniszterelnököt hozta fel példának, mondván:
Orbán Viktor fantasztikus munkát végez.”
Trump szerint Orbán azért vívta ki más vezetők ellenszenvét, mert rendkívül szigorú migrációs politikát folytat, és gyakorlatilag „nulla embert engedett be az országába”,
amivel szerinte teljesen megvédte Magyarországot a bevándorlással kapcsolatos problémáktól.
A kérdésre, hogy az elnöki szerep hasonlít-e az apasághoz, Trump úgy reagált: ő elsősorban az embereket és a hazáját szereti, ez vezeti döntéseiben.
Nem először méltatja Trump a magyar kormányfőt: a washingtoni találkozójukon is kiemelte Orbán következetes bevándorláspolitikáját, amelyet a világ egyik leghatározottabb álláspontjának nevezett.
Akkor úgy fogalmazott, hogy az uniós vezetőknek „több tisztelettel kellene bánniuk Magyarországgal”, és különösen Orbán Viktorral, aki szerinte már bizonyította igazát a migráció kérdésében.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP