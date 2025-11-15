London és Anglia már nem ugyanaz többé, az ukránok dönthetnek Magyarország sorsáról

Ám a nem is annyira költői kérdésre, hogy mégis mi a jóeget keres a világ végén egy amatőrbajnokságban, meglepően elgondolkodtató választ adott:

Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy korábban egy biztonságos környéken éltünk, de ahonnan én származom, ott már nem lehet szép holmikat birtokolni. Londonban ma már nem viselnék órát, és a telefont sem merném elővenni az utcán”

– jött a váratlan és nem kevésbé letaglózó válasz. Méghozzá joggal: a Metropolitan Police szerint tavaly 80 ezer mobiltelefont loptak el az angol fővárosban, miközben több ismert ember – köztük Jenson Button korábbi Forma–1-es világbajnok – is rablás áldozata lett.

„Úgy érzem, Nagy-Britannia már nem ugyanaz”

– és ezt nem mi mondjuk, hanem az egész életét ott lehúzó Shelvey...