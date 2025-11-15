Ft
magyar válogatott Cristiano Ronaldo heti összefoglaló Örményország Ukrajna Újpest vb-selejtező Portugália Szoboszlai Dominik Írország

London és Anglia már nem ugyanaz többé, az ukránok dönthetnek Magyarország sorsáról

2025. november 15. 06:10

Újpesti edzőváltás, táskás Szoboszlai-gyermek, kijózanító angliai közállapotok, no meg válogatott és világbajnoki selejtezők minden mennyiségben. Londontól Budapesten át Jerevánig ezek voltak a hét legolvasottabb sportcikkei a Mandineren.

2025. november 15. 06:10
null

A váratlannak semmiképpen sem nevezhető újpesti edzőváltás hírére beindultak a hozzászólások és a kattintások. Az elmúlt évek változatos hullámvasutazása nyomán a csodákban már rég nem reménykedő lila-fehér drukkerek keserédes (ön)iróniával vették tudomásul az újabb edzőmenesztést, azaz Damir Krznar kirúgását, a pikírtebbek pedig még hasznos „tanácsokat” is megfogalmaztak a klubvezetés felé. „Az a baj, hogy nem bízom benne, hogy találtok alkalmas személyt. Legalább a ChatGPT-t kérdezzétek már meg, ha már semmilyen komoly szakmai tudást nem kívántok bevonni!” – írta egyikük. Egy biztos: az immár a Mol támogatását élvező, ennek megfelelően az NB I-es labdarúgó-bajnokság második legértékesebb keretével bíró újpestiek egyelőre minden várakozást alulmúlva állnak a 9. helyen, mindössze két pontra a kiesőzónától – a pesszimistább szimpatizánsok szerint ha nem lesz változás, akkor lassan elmondhatják magukról, hogy „innen szép a bennmaradás…”

London
Damir Krznar feje fölül nem vonultak el az árnya: a horvát tréner alig fél évig volt a szenvedő Újpest edzője / Fotó: Purger Tamás/MTI

Szoboszlai Dominik a kislányával robbantotta fel az internetet

Felrobbantotta az internetet Szoboszlai Dominik becsekkolása Telkibe, ami nem is csoda, hiszen az egyik fotón az látszik, ahogy válogatottunk csapatkapitánya három hónapos kislányával a kézitáskájában érkezik meg az edzőközpontba. A szokatlan babhordozási módszer feltehetőleg csak a vicc kedvéért született meg, és el is érte a célját: a poszt mostanra már elérte az egymillió kedvelést, a tréfás hozzászólók között pedig olyan klasszisokat találni, mint a Barcelona-sztár Dani Olmo, vagy a német válogatott Benjamin Henrichs. A Liverpool sztárjának augusztus elején született meg a kislánya, Szoboszlaiék a pici érdekében egyelőre sem a nevét nem árulták el, sem az arcát nem mutatták meg a nagyvilágnak (alighanem bölcsen). 

London és Nagy-Britannia már nem ugyanaz többé

Még csak nem is otrombán mellédurrantott tizenegyese, hanem az azt követő mondatai miatt került reflektorfénybe a korábbi Premier League-sztár, Jonjo Shelvey. Noha a pályafutása során többek között a Liverpoolban és a Newcastle Unitedben is futballozó egykori angol válogatott középpályás még az előző idényben is a Burnley-ben játszott, idén egy éles fordulattal már az arab harmadvonalban kergeti a labdát. Itt sikerült elhibáznia a büntetőt, amire aztán annak rendje és módja szerint rá is repült az internet népe. 

Ám a nem is annyira költői kérdésre, hogy mégis mi a jóeget keres a világ végén egy amatőrbajnokságban, meglepően elgondolkodtató választ adott: 

Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy korábban egy biztonságos környéken éltünk, de ahonnan én származom, ott már nem lehet szép holmikat birtokolni. Londonban ma már nem viselnék órát, és a telefont sem merném elővenni az utcán”

– jött a váratlan és nem kevésbé letaglózó válasz. Méghozzá joggal: a Metropolitan Police szerint tavaly 80 ezer mobiltelefont loptak el az angol fővárosban, miközben több ismert ember – köztük Jenson Button korábbi Forma–1-es világbajnok – is rablás áldozata lett. 

„Úgy érzem, Nagy-Britannia már nem ugyanaz”

– és ezt nem mi mondjuk, hanem az egész életét ott lehúzó Shelvey...

Ukrajna Varsóban dönthet Magyarország sorsáról

Az újabb lépést csütörtök este megtettük a világbajnoki pótselejtező felé az Örményországban kiizzadt 1–0-s győzelmünkkel, viszont vasárnap az utolsó vár ránk, mivel a Cristiano Ronaldo kiállítása miatt emberhátrányban játszó Portugália kellemetlen meglepetésre 2–0-ra ki tudott kapni Írországban. A második helyet illetően így is a saját kezünkben maradt a sorsunk – ehhez legalább egy pontot kell szereznünk vasárnap az írek ellen a Puskásban –, úgyhogy fél szemmel figyelgethetjük a többi csoportot is, hogy adott esetben vajon kit kapnánk ellenfélül a vb-részvételről döntő pótselejtezőre. Ahhoz, hogy az első kalapból várjuk a sorsolást, az íreket is le kéne győznünk, miközben néhány egyéb eredménynek is számunkra kedvezően kellene alakulnia – például, hogy a varsói zárómeccsükön Izland legalább egy döntetlent érjen el Ukrajnával szemben. Először persze teljesítsük a saját részünket, és verjük meg az íreket vasárnap délután a telt házas Puskás Arénában... 

Pokolian nehéz meccs vár a magyar válogatottra a Puskásban

Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy a mindent eldöntő összecsapás pokolian nehéz lesz: nemcsak az írek roppant kellemetlen játékstílusa miatt, hanem azért is, mert a csütörtöki bravúrgyőzelem, s a tudat, hogy vb-reményeik váratlanul visszatértek, várhatóan csak még inkább felpaprikázza őket. Ezt látszik alátámasztani a diadal utáni ír sajtószemle is: a helyi lapok 

hozzátéve, 

ha Szoboszlai, Kerkez Milos és Varga Barnabás hatástalanítása mellett képesek lennének úgy játszani, mint Portugália ellen, akkor bizony a magyarokat is le tudnák győzni.

 Ehhez azonban válogatottunknak, no meg a Puskás Aréna hatvanezer magyar fanatikusának is lesz azért egy-két szava...

