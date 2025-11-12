Ft
bűnözés Jonjo Shelvey Newcastle Nagy-Britannia Premier League

Angliában akkora a baj, hogy a volt Premier League-sztár nem meri elővenni a telefonját és nem visel órát Londonban

2025. november 12. 17:45

Jonjo Shelvey nem akarja, hogy gyermekei a szigetországban nőjenek fel.

2025. november 12. 17:45
null

Jonjo Shelvey, a korábbi angol válogatott és Premier League-játékos – aki többek között a Liverpoolban, a Swansea-ben és a Newcastle Unitedben is futballozott – jelenleg az Egyesült Arab Emírségek harmadosztályában, az Arabian Falcons csapatkapitányaként szerepel. A középpályás neve nemrég ismét reflektorfénybe került, miután kihagyott egy büntetőt az Al Fath elleni mérkőzésen, ám a mindössze 75 néző előtt zajló meccsről készült videó pillanatok alatt virálissá vált. Shelvey azonban elmondta, egyáltalán nem zavarja a helyzet, és visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy anyagi okokból igazolt volna a Közel-Keletre. Mint mondta, az Emírségek másodosztályában mindössze havi 2000 fontot keresnek a futballisták – kevesebbet, mint a testvére, aki egy londoni hotelben dolgozik – írja a BBC

A 33 éves játékos elismerte, hogy sérülése és sikertelen próbajátéka után két hónapig nem csinált semmit, mígnem gyerekkori barátja, az Arabian Falcons edzője, Harry Agombar fel nem kereste, hogy segítsen felépíteni a klubot. A költözés egyben újrakezdést is jelentett számára, mert – ahogy fogalmazott – már nem szeretné, ha gyerekei Angliában nőnének fel. 

Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy korábban egy biztonságos környéken éltünk, de ahonnan én származom, ott már nem lehet szép dolgokat birtokolni. Londonban ma már nem viselnék órát, és a telefont sem merném elővenni az utcán”

– mondta a brit portálnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A londoni bűnözésre vonatkozó adatok valóban aggasztóak: a Metropolitan Police szerint tavaly 80 ezer mobiltelefont loptak el a fővárosban, miközben több ismert ember – köztük Jenson Button volt Forma–1-es pilóta – is rablás áldozata lett. Bár a rendőrség szerint az év eddigi részében 13 százalékkal csökkent a rablások száma, Shelvey szerint az Egyesült Királyság már nem az a hely, ami 10–15 évvel ezelőtt volt. 

„Nem akarok politikáról beszélni, de csak azt látom, hogy letartóztatják az embereket egy-egy tweet miatt, és mindenütt ott vannak a zászlók, meg a »visszavesszük az országot« szlogenek. 

Úgy érzem, Nagy-Britannia már nem ugyanaz”

– tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Shelvey ugyanakkor nosztalgiával beszélt korábbi klubjáról, a Newcastle Unitedről, ahol hét évet töltött, és amelyet élete legkülönlegesebb időszakának nevezett. „Aki nem járt ott, el sem tudja képzelni, milyen hatással van az emberre a város és a klub. Ilyen szeretetet, mint amit Newcastle-ben kaptam, sehol máshol nem éreztem” – mondta. Büszkén emlékezett vissza arra is, hogy kulcsszerepet játszott a csapat 2017-es feljutásában, és góljával segített megfordítani a Leeds elleni sorsfordító mérkőzést.

A jelenleg edzői UEFA A-licenc megszerzésére készülő Shelvey ma Dubajban edz reggelente, esténként pedig utánpótláscsapatokat treníroz. Bár testileg már érzi az évek súlyát, továbbra is élvezi a játékot, és úgy fogalmazott: „Amíg erősnek és fittnek érzem magam, addig nem hagyom abba. De ha egyszer komolyabban megsérülnék, valószínűleg befejezném. Most azonban jól érzem magam, és újra élvezem a futballt.”

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

