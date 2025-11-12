Angliában akkora a baj, hogy a volt Premier League-sztár nem meri elővenni a telefonját és nem visel órát Londonban

Jonjo Shelvey, a korábbi angol válogatott és Premier League-játékos – aki többek között a Liverpoolban, a Swansea-ben és a Newcastle Unitedben is futballozott – jelenleg az Egyesült Arab Emírségek harmadosztályában, az Arabian Falcons csapatkapitányaként szerepel. A középpályás neve nemrég ismét reflektorfénybe került, miután kihagyott egy büntetőt az Al Fath elleni mérkőzésen, ám a mindössze 75 néző előtt zajló meccsről készült videó pillanatok alatt virálissá vált. Shelvey azonban elmondta, egyáltalán nem zavarja a helyzet, és visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy anyagi okokból igazolt volna a Közel-Keletre. Mint mondta, az Emírségek másodosztályában mindössze havi 2000 fontot keresnek a futballisták – kevesebbet, mint a testvére, aki egy londoni hotelben dolgozik – írja a BBC.

A 33 éves játékos elismerte, hogy sérülése és sikertelen próbajátéka után két hónapig nem csinált semmit, mígnem gyerekkori barátja, az Arabian Falcons edzője, Harry Agombar fel nem kereste, hogy segítsen felépíteni a klubot. A költözés egyben újrakezdést is jelentett számára, mert – ahogy fogalmazott – már nem szeretné, ha gyerekei Angliában nőnének fel.

Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy korábban egy biztonságos környéken éltünk, de ahonnan én származom, ott már nem lehet szép dolgokat birtokolni. Londonban ma már nem viselnék órát, és a telefont sem merném elővenni az utcán”

– mondta a brit portálnak.