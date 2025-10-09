Ft
egyesült királyság iskola Nagy-Britannia migráció kés bevándorlás fémdetektor

A bevándorlás áldásai: késsel járkáló iskolások és összeomló közbiztonság Angliában

2025. október 09. 12:19

A migránsok támadó szándékkal, az őslakosok önvédelemből fegyverkeznek.

2025. október 09. 12:19
null

Már óvodás és kisiskolás gyerekek is késsel járnak iskolába Nagy-Britanniában, hála a tömeges bevándorlásnak – mutatta be a BBC oknyomozó riportja. A brit kormány fémdetektoros kapukat telepítene az oktatási intézményekbe, de a tüneti kezelésen túl nem hajlandó szembenézni a probléma valós okaival. Közben minden diáknak megvan a maga oka, hogy miért hord fegyvert.

A 15 évesen meggyilkolt Harvey Willgoose – A bevándorláshoz köthető bűnözés újabb áldozata
A 15 évesen meggyilkolt Harvey Willgoose – A bevándorláshoz köthető bűnözés újabb áldozata
Forrás: X

A brit közszolgálati csatorna szerint

2024-ben több mint 1300 késes bűncselekményt vettek nyilvántartásba angliai és walesi iskolákban.

Ezek között nemcsak középiskolások, hanem

  • négy-,
  • öt- és
  • hatéves gyerekek is szerepelnek az elkövetők között.

A Kent megyei rendőrség például egy négyéves gyermeket vett nyilvántartásba, aki késsel sebesítette meg társát, a West Midlandsben pedig egy hatéves kisfiú hozott be iskolába rugós kést, és azt mondta:

Tervem van... megölöm [egyik osztálytársamat].”

A riport szerint a brit rendőrségek közül 43-ból 41 erősítette meg, hogy az iskolai erőszak drámai méreteket öltött,

a bűncselekmények több mint háromnegyedét fiúk követték el, leggyakrabban bevándorló hátterű nagyvárosi körzetekben.

Sokkoló tapasztalat, hogy a legkülönfélébb késfajták mellett már a kardok is kezdenek megjelenni az oktatási intézmények falai között.

A cikk ugyan kínosan kerüli a migráció említését, és minden lehetséges módon el akarja fedni a kérdés etnikai dimenzióit, de

a közölt adatokból egyértelmű, hogy a multikulturális városnegyedek lettek a jelenség gócpontjai.

A penge élén

A legmegrázóbb esetek közé tartozik a 15 éves Harvey Willgoose meggyilkolása Sheffieldben:

a fiút egy másik tanuló ölte meg egy vadászkéssel.

Édesanyja, Caroline Willgoose szerint a fia félt iskolába menni, mert

tudat, hogy egyes fiúk kést hordanak”.

Hozzátette:

Mindig is azt hittem, hogy a kések a bandakultúrához kötődnek. Sosem gondolta volna, hogy az iskolában is előfordulhatnak.”

A BBC által megszólaltatott iskolák közül több már be is vezette a fémdetektoros beléptetést: a Beacon Hill Academy diákjai szerint ez

egyszerre félelmetes és megnyugtató”.

Az intézkedés terjed: a Dudley Academies Trust mind a négy középiskolájában beépíti a biztonsági íveket, mert a West Midlands régióban a késes bűncselekmények aránya a legmagasabb egész Angliában.

Bár a BBC erről mélyen hallgat, nem meglepő, hogy a tömeges bevándorlás és a hozzá kapcsolódó bűnözési formák is ebben a régióban az egyik legkiemelkedőbbek.

A biztonságtechnikai cégek közben rekordforgalmat jelentettek: a fémkereső kapuk eladásai háromszorosára nőttek egy év alatt.

A közbiztonság ára: elveszett nemzedék

A BBC által megszólaltatott tinédzserek közül többen is bevallották:

rendszeresen vittek kést iskolába, mert rettegtek.

Egyikük azt mondta:

Akkor vittem először kést az iskolába, maikor az egyik osztálytársam megfenyegetett: legközelebb meg foglak ölni. Szóval az egyik barátomtól kértem egy kést, amiért nagyjából 30 fontot fizettem.”

Egy másik, 18 éves diák arról számolt be, azután kezdett kést hordani, hogy az egyik osztálytársa megtámadta és megsebesítette:

Úgy éreztem, valahogy meg kell védenem magamat.”

Miután a csatorna felkérdezte a fiatalokat azzal kapcsolatban, hogy törvény sértettek, az egyikük úgy felelt:

Óvintézkedéseket kell tenni. Igazán sehol sem vagyunk biztonságban.”

A brit kormány most „küldetésének” nevezi a késes bűncselekmények felére csökkentését, ám az okokkal továbbra sem mer szembenézni:

  • az évek óta folyó ellenőrizetlen bevándorlás,
  • a párhuzamos társadalmak és
  • a rendőrség leépítése tettek tönkre egy egész generációt.

A tanári szakszervezet szerint a helyzet azért súlyosbodott, mert

a közösségi rendfenntartás és ifjúsági programok anyagi támogatása egy évtizede folyamatosan csökken”.

Svédország után Anglia

A mostani brit krízis erősen emlékeztet a svédországi fejleményekre, ahol – mint arról a Mandiner is beszámolt – bűnbandák már gyerekekkel végeztetnek el gyilkosságokat.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott:

Ahol a migráció megjelenik, ott a bűnözés, az erőszak és a félelem is megjelenik.”

A BBC anyaga pedig ennek újabb, lesújtó bizonyítéka.

Miközben Magyarországon európai szinten is példás a közbiztonság, Nyugat-Európa egyre mélyebbre süllyed a saját, multikulturális kísérletének következményeibe.

***

Fotó: Thomas SAMSON / AFP

