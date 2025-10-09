A bevándorlás áldásai: késsel járkáló iskolások és összeomló közbiztonság Angliában

Akkor vittem először kést az iskolába, maikor az egyik osztálytársam megfenyegetett: legközelebb meg foglak ölni. Szóval az egyik barátomtól kértem egy kést, amiért nagyjából 30 fontot fizettem.”
Egy másik, 18 éves diák arról számolt be, azután kezdett kést hordani, hogy az egyik osztálytársa megtámadta és megsebesítette:
Úgy éreztem, valahogy meg kell védenem magamat.”
Miután a csatorna felkérdezte a fiatalokat azzal kapcsolatban, hogy törvény sértettek, az egyikük úgy felelt:
Óvintézkedéseket kell tenni. Igazán sehol sem vagyunk biztonságban.”
A brit kormány most „küldetésének” nevezi a késes bűncselekmények felére csökkentését, ám az okokkal továbbra sem mer szembenézni:
- az évek óta folyó ellenőrizetlen bevándorlás,
- a párhuzamos társadalmak és
- a rendőrség leépítése tettek tönkre egy egész generációt.
A tanári szakszervezet szerint a helyzet azért súlyosbodott, mert
a közösségi rendfenntartás és ifjúsági programok anyagi támogatása egy évtizede folyamatosan csökken”.
Svédország után Anglia
A mostani brit krízis erősen emlékeztet a svédországi fejleményekre, ahol – mint arról a Mandiner is beszámolt – bűnbandák már gyerekekkel végeztetnek el gyilkosságokat.