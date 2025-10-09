A bevándorlás áldásai: késsel járkáló iskolások és összeomló közbiztonság Angliában

Már óvodás és kisiskolás gyerekek is késsel járnak iskolába Nagy-Britanniában, hála a tömeges bevándorlásnak – mutatta be a BBC oknyomozó riportja. A brit kormány fémdetektoros kapukat telepítene az oktatási intézményekbe, de a tüneti kezelésen túl nem hajlandó szembenézni a probléma valós okaival. Közben minden diáknak megvan a maga oka, hogy miért hord fegyvert.

A 15 évesen meggyilkolt Harvey Willgoose – A bevándorláshoz köthető bűnözés újabb áldozata

Forrás: X

A brit közszolgálati csatorna szerint

2024-ben több mint 1300 késes bűncselekményt vettek nyilvántartásba angliai és walesi iskolákban.

Ezek között nemcsak középiskolások, hanem