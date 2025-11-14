„Életben maradtak a világbajnoki álmok” – Írországban már arról írnak, hogyan kell megverni a magyarokat

– állapította meg a szerző, majd hozzátette, hogy minden Budapesten dől el. Azt is megjegyezte, hogy Cristiano Ronaldo piros lapja komédiába illő volt, de végre nem Írország volt a nevetség tárgya.

A The Irish Times címlapján is egy olyan cikk szerepel, amely a meccshez köthető, a sportrovaton belül tudósítás pedig jól tükrözi, hogy milyen pazar most a hangulat Írországban. Erre a bravúrgyőzelemre szinte senki sem számított, de ezzel életben maradt a reményük a pótselejtezőre (sőt, szélsőséges esetben – ahogyan a mieink is – még csoportelsők is lehetnek).

Igaz, egy győzelem még így is szükséges Magyarország ellen Budapesten vasárnap az utolsó csoportkörös fordulóban, és az nem lesz könnyű menet”

– áll a cikkben, amely hozzátette, hogy egy ilyen este után élniük kell a lehetőséggel.

Az Irish Independent oldala is kiemelten foglalkozott a mérkőzéssel. Címben idézik Nathan Collins csapatkapitányt, aki a lefújás után azt mondta, ha erre képesek voltak, akkor bárkit le tudnak győzni.