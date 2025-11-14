„Életben maradtak a világbajnoki álmok” – Írországban már arról írnak, hogyan kell megverni a magyarokat

Ünneplés lefújva: a magyarokkal és Ronaldóval is kiszúrtak Dublinban (VIDEÓ)
Hidegzuhany a javából.
Az írek a portugálok legyőzése után majd kicsattannak az örömtől. Írországban a szurkolók figyelme már a magyarokon van.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott hozta a papírformát, és nyerni tudott Örményországban, viszont Portugália hatalmas meglepetésre két góllal kikapott Írországban. Mindez azt jelenti, hogy nemzeti csapatunk még nem számít biztos csoportmásodiknak, míg az ír pótselejtezős esélyek életben maradtak. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írt az ír és a portugál sajtó az egymás elleni mérkőzésük után.
A the42.ie több cikkben is feldolgozta a meccset.
Ez több mint varázslat, ez az eredmény hitet ad a világbajnoki selejtezősorozat legfontosabb pillanatában”
– állapította meg a szerző, majd hozzátette, hogy minden Budapesten dől el. Azt is megjegyezte, hogy Cristiano Ronaldo piros lapja komédiába illő volt, de végre nem Írország volt a nevetség tárgya.
A The Irish Times címlapján is egy olyan cikk szerepel, amely a meccshez köthető, a sportrovaton belül tudósítás pedig jól tükrözi, hogy milyen pazar most a hangulat Írországban. Erre a bravúrgyőzelemre szinte senki sem számított, de ezzel életben maradt a reményük a pótselejtezőre (sőt, szélsőséges esetben – ahogyan a mieink is – még csoportelsők is lehetnek).
Igaz, egy győzelem még így is szükséges Magyarország ellen Budapesten vasárnap az utolsó csoportkörös fordulóban, és az nem lesz könnyű menet”
– áll a cikkben, amely hozzátette, hogy egy ilyen este után élniük kell a lehetőséggel.
Az Irish Independent oldala is kiemelten foglalkozott a mérkőzéssel. Címben idézik Nathan Collins csapatkapitányt, aki a lefújás után azt mondta, ha erre képesek voltak, akkor bárkit le tudnak győzni.
Életben maradtak a világbajnoki álmok, a bátor Írország sokkolta Portugáliát”
– fogalmazott az rte.ie cikke.
A szurkolókat is felvillanyozta ez a hatalmas győzelem. Többen már azt is tudni vélik, hogyan kell megállítani a magyarokat.
„Csak semlegesítsék Szoboszlait, és Írországnak jó esélye lesz arra, hogy kivívja a pótselejtezőt. Varga és Sallai is jó játékos, de a Liverpool futballistája az, aki mozgatja a szálakat.”
„Nos, az az egyetlen esélyünk, ha Kerkezt, Szoboszlait és Vargát megállítjuk.”
Az írekkel most madarat lehetne fogatni, és nagyon bíznak abban, hogy a portugálok elleni mentalitást Budapestre is el tudják magukkal hozni.
„Legyőzzük Magyarországot Budapesten, ha ott is így játszunk.”
Ki hitte volna a portugálok magyar válogatott elleni hazai mérkőzése rendes játékidejének végén, hogy az utolsó fordulóra érkezve nem lesz bebiztosítva a világbajnoki szereplésük? Márpedig Szoboszlai Dominik 91. percben született gólja elnapolta az ünneplést, most pedig a meglepő dublini vereség miatt bosszankodhatnak.
Így kénytelenek voltak azzal foglalkozni és azt kiszámolni, mi kell az utolsó fordulóban ahhoz, hogy meglegyen az első helyük és a kvótájuk. Röviden, ha az örményeket otthon legyőzik, akkor kijutottak, de ha nem, akkor a másik meccstől is függ a sorsuk. Ezen egyébként a most kiállított Cristiano Ronaldo nem játszhat majd.
Még elsők, másodikak és harmadikak is lehetünk. Számunkra így néz ki a matek:
Csoportelsők és automatikus vb-résztvevők vagyunk, ha legyőzzük az íreket és a portugálok otthon kikapnak az örményektől. Ha döntetlent játszanak, akkor nekünk ehhez legalább három góllal kell nyernünk (kivéve, ha 4–1-re nyerünk, ők meg 2–2-t játszanak, mert az nekik jó).
Alapvetően azt érdemes számolgatni, hogy csoportmásodikak és pótselejtezősök vagyunk, ha nem kapunk ki az írektől, mert arra elég kevés esély van, hogy Örményország – amely biztosan csoportutolsó – megússza vereség nélkül a Portugália elleni idegenbeli fellépését.
Az utolsó forduló párosítása (vasárnap)
15.00: Magyarország–Írország (Tv: M4 Sport)
15.00: Portugália–Örményország
Fotó: Paul Faith/AFP