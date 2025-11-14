Ft
11. 14.
péntek
„Életben maradtak a világbajnoki álmok" – Írországban már arról írnak, hogyan kell megverni a magyarokat

„Életben maradtak a világbajnoki álmok” – Írországban már arról írnak, hogyan kell megverni a magyarokat

2025. november 14. 06:19

Az írek a portugálok legyőzése után majd kicsattannak az örömtől. Írországban a szurkolók figyelme már a magyarokon van.

2025. november 14. 06:19
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott hozta a papírformát, és nyerni tudott Örményországban, viszont Portugália hatalmas meglepetésre két góllal kikapott Írországban. Mindez azt jelenti, hogy nemzeti csapatunk még nem számít biztos csoportmásodiknak, míg az ír pótselejtezős esélyek életben maradtak. A teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írt az ír és a portugál sajtó az egymás elleni mérkőzésük után.

Írország hatalmas győzelmet aratott
Írország hatalmas győzelmet aratott (Fotó: Paul Faith/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A the42.ie több cikkben is feldolgozta a meccset.

Ez több mint varázslat, ez az eredmény hitet ad a világbajnoki selejtezősorozat legfontosabb pillanatában”

– állapította meg a szerző, majd hozzátette, hogy minden Budapesten dől el. Azt is megjegyezte, hogy Cristiano Ronaldo piros lapja komédiába illő volt, de végre nem Írország volt a nevetség tárgya.

A The Irish Times címlapján is egy olyan cikk szerepel, amely a meccshez köthető, a sportrovaton belül tudósítás pedig jól tükrözi, hogy milyen pazar most a hangulat Írországban. Erre a bravúrgyőzelemre szinte senki sem számított, de ezzel életben maradt a reményük a pótselejtezőre (sőt, szélsőséges esetben – ahogyan a mieink is – még csoportelsők is lehetnek).

Igaz, egy győzelem még így is szükséges Magyarország ellen Budapesten vasárnap az utolsó csoportkörös fordulóban, és az nem lesz könnyű menet”

– áll a cikkben, amely hozzátette, hogy egy ilyen este után élniük kell a lehetőséggel.

Az Irish Independent oldala is kiemelten foglalkozott a mérkőzéssel. Címben idézik Nathan Collins csapatkapitányt, aki a lefújás után azt mondta, ha erre képesek voltak, akkor bárkit le tudnak győzni.

Életben maradtak a világbajnoki álmok, a bátor Írország sokkolta Portugáliát”

– fogalmazott az rte.ie cikke.

Fotó: rte.ie/sport

Írországban nagy az öröm

A szurkolókat is felvillanyozta ez a hatalmas győzelem. Többen már azt is tudni vélik, hogyan kell megállítani a magyarokat.

„Csak semlegesítsék Szoboszlait, és Írországnak jó esélye lesz arra, hogy kivívja a pótselejtezőt. Varga és Sallai is jó játékos, de a Liverpool futballistája az, aki mozgatja a szálakat.”

„Nos, az az egyetlen esélyünk, ha Kerkezt, Szoboszlait és Vargát megállítjuk.”

Az írekkel most madarat lehetne fogatni, és nagyon bíznak abban, hogy a portugálok elleni mentalitást Budapestre is el tudják magukkal hozni.

„Legyőzzük Magyarországot Budapesten, ha ott is így játszunk.”


Portugáliában matekoznak

Ki hitte volna a portugálok magyar válogatott elleni hazai mérkőzése rendes játékidejének végén, hogy az utolsó fordulóra érkezve nem lesz bebiztosítva a világbajnoki szereplésük? Márpedig Szoboszlai Dominik 91. percben született gólja elnapolta az ünneplést, most pedig a meglepő dublini vereség miatt bosszankodhatnak.

Így kénytelenek voltak azzal foglalkozni és azt kiszámolni, mi kell az utolsó fordulóban ahhoz, hogy meglegyen az első helyük és a kvótájuk. Röviden, ha az örményeket otthon legyőzik, akkor kijutottak, de ha nem, akkor a másik meccstől is függ a sorsuk. Ezen egyébként a most kiállított Cristiano Ronaldo nem játszhat majd.

A csoport állása

Még elsők, másodikak és harmadikak is lehetünk. Számunkra így néz ki a matek:

Csoportelsők és automatikus vb-résztvevők vagyunk, ha legyőzzük az íreket és a portugálok otthon kikapnak az örményektől. Ha döntetlent játszanak, akkor nekünk ehhez legalább három góllal kell nyernünk (kivéve, ha 4–1-re nyerünk, ők meg 2–2-t játszanak, mert az nekik jó).

Alapvetően azt érdemes számolgatni, hogy csoportmásodikak és pótselejtezősök vagyunk, ha nem kapunk ki az írektől, mert arra elég kevés esély van, hogy Örményország – amely biztosan csoportutolsó – megússza vereség nélkül a Portugália elleni idegenbeli fellépését.

  1. Portugália: 10 pont
  2. Magyarország: 8 pont
  3. Írország: 7 pont
  4. Örményország: 3 pont

Az utolsó forduló párosítása (vasárnap)
15.00: Magyarország–Írország (Tv: M4 Sport)
15.00: Portugália–Örményország

Fotó: Paul Faith/AFP

 

pot_ember
2025. november 14. 09:02
A magyaraktól is ismét ki kell állítani egy (ha nem elég két) játékost (mint eddig az összes hazai ír meccsen) és akkor biztos a tovább jutás az íreknek. Nekem az visszataszító, hogy az írek otthon mindig emberelőnyben zárják a mérkőzéseiket!
Tehetős Totó
2025. november 14. 08:40
Sunyisággal. Eloláhosodtak az anglicizált kelták. Igaz, színesebbé is váltak, mert a zöld uncsi.
istvanpeter
2025. november 14. 08:28
No csak, a labda mindenütt gömb alakú.
gyzoltan-2
2025. november 14. 07:32
Kegyetlen sorokat, gondolatokat kényszerülök leírni, mivel bátorkodom emlékezni rá, hogy volt a labdarúgásunknak, egy nem is rövid időszaka, mikor is, bárki ellen is, a győzelem reményével, lehetőségével és ígéretével állt ki válogatottunk..! Kimondva, a Labdarúgó Válogatottunk a magyar nemzeti egység zászlóvivőjévé vált, mely mélyen sértette, cselekvésre késztette a magyarellenes politikai vezetést! Eszköze a népszerű szpíker lett, ki nyilvános óhajával; "mentsük meg az MTK-t", majd a szövetség elnökeként morális válságba juttatta a magyar labdarúgást, melynek következményeit máig is nyögjük... -valami megtört, eltört, és még nem találhattunk vissza... A bekövetkezett, kialakult helyzetben, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy a hazai pályán, a portugálok ellen, átérzett győzelmi igény volt e jelen, avagy a vereség elkerülése volt a bevallatlan cél, de akár, ami történt, kiegyezés a minimális arányú vereséggel?! -elfogadva tudat alatt a portugálok dominanciáját! -ráfázunk?!
