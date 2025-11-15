Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tanács Zoltán Tisza program Győr

A Tisza programalkotásért felelős vezetője alaposan elszólta magát: „nem magyarok” írták a párt programját

2025. november 15. 15:29

Tanács Zoltán arról is beszélt ezek után, hogy mindenki nyugodt szívvel szavazhat majd a Tiszára.

2025. november 15. 15:29
null

A Tisza programalkotásért felelős vezetője, Tanács Zoltán arról beszélt Győrben, hogy aki áprilisban megismeri a párt programját, az nyugodt szívvel szavazhat a Tiszára. A program kidolgozásában ugyanis elmondása szerint sokféle ember részt vesz: férfiak és nők, idősek és fiatalok, majd

azt is hozzáteszi, hogy „magyarok és nem magyarok”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem részletezi, de felmerül a kérdés, hogy kik lehetnek azok a „nem magyarok”, akik részt vesznek a program írásában.

A felvétel itt érhető el:

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. november 15. 18:06
"...felmerül a kérdés, hogy kik lehetnek azok a „nem magyarok”, akik részt vesznek a program írásában." Hát gondolom valamilyen lobbiszervezet ott Brüsszelben. Akik "súgnak" az ottani apparátusnak. Apropo. Lobbiszervezet. Régebben olvastam, hogy a különböző EU központok mellett közel 800 lobbiszervezet dolgozik. Ha úgy nézzük, ezek mindegyike potenciális kémszervezet. Anyagaikkal ott ülnek a különböző EU-s bizottsági munkacsoportok dolgozóinak a nyakán, "megvitatják" a javaslataikat, és minden megvitatás során csipkednek fel információkat, és befolyásolják az EU-s egységek munkáját. Mi ez, ha nem kémtevékenység?
Válasz erre
0
0
Ma is bukik a Zorbán...
•••
2025. november 15. 18:05 Szerkesztve
A Kicsi-szekta külföldi internáci ellenségeink által pénzelt bűnbanda, tehát nemzetbiztonsági kockázat. Ezért el kell tiltani a választásoktól a haza önvédelme érdekében. Komoly veszélynek tűnik, hogy a Kicsi akár az 5%-ot is elérheti, amivel bejutna a parlamentbe. Ez a szégyen nem történhet meg. Ha a bolsevisták eltilthatták az AfD-t, Le Pen-t hazug indokok alapján, mi is eltilthatjuk a hazaárulót az igazság alapján.
Válasz erre
0
0
knvelt
2025. november 15. 18:05
Nem értem: "... ezek után, hogy mindenki nyugodt szívvel szavazhat majd a Tiszára." Mi után? Azután, hogy a nem magyarok megírták a tisza programját? Azután "nyugodt szívvel"?
Válasz erre
0
0
haxima
2025. november 15. 17:57
Egyébként tényleg lehet, h nem is akar nyerni a tisza, ellenzékben ellesz néhány tucat idióta a nagy fizuért.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!