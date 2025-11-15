A Tisza programalkotásért felelős vezetője alaposan elszólta magát: „nem magyarok” írták a párt programját

Összenő, ami összetartozik: a Gyurcsány-érában tollasodott meg Magyar Péter új tanácsadója
Bár Tanács Zoltán azzal az indokkal távozott cégétől, hogy „pihenni megy”, rövid időn belül a Tisza Párt belső köreiben találta meg új számításait.
Tanács Zoltán arról is beszélt ezek után, hogy mindenki nyugodt szívvel szavazhat majd a Tiszára.
A Tisza programalkotásért felelős vezetője, Tanács Zoltán arról beszélt Győrben, hogy aki áprilisban megismeri a párt programját, az nyugodt szívvel szavazhat a Tiszára. A program kidolgozásában ugyanis elmondása szerint sokféle ember részt vesz: férfiak és nők, idősek és fiatalok, majd
azt is hozzáteszi, hogy „magyarok és nem magyarok”.
Nem részletezi, de felmerül a kérdés, hogy kik lehetnek azok a „nem magyarok”, akik részt vesznek a program írásában.
