kormány résztulajdonos Tanács Zoltán Horváth AG közbeszerzés Magyar Péter tanácsadó Gyurcsány Ferenc profil

Összenő, ami összetartozik: a Gyurcsány-érában tollasodott meg Magyar Péter új tanácsadója

2025. szeptember 30. 13:47

Bár Tanács Zoltán azzal az indokkal távozott cégétől, hogy „pihenni megy”, rövid időn belül a Tisza Párt belső köreiben találta meg új számításait.

2025. szeptember 30. 13:47
null

Több mint 30 közbeszerzést nyert 2004 és 2010 között az az IFUA Horváth & Partners néven futó vállalkozás, amelynek LinkedIn-profilja szerint 1999 és 2025 között munkavállalója, majd pedig résztulajdonosa volt Tanács Zoltán, akit tegnap jelentettek be a Tisza Párt új tanácsadójaként.

A nyilvánosan elérhető szerződések alapján a szóban forgó cég mintegy egymilliárd forintnyi bevételre tett szert ezekben az években

– írta a Magyar Nemzet.

A lap hozzátette, hogy az  IFUA Horváth & Partners-ben Tanács látványos karriert futott be:

mindössze tíz év alatt tanácsadóból partnerré (tulajdonostárssá) lépett elő. 

Tanács a cégen keresztül éveken keresztül dolgozott a balliberális kormányok minisztériumainak, hatóságoknak, egyetemeknek, kórházaknak – sorolták.

A Magyar Nemzet ismertette, hogy a szerződések között szerepelnek

  • informatikával,
  • kibervédelemmel,
  • energetikával,
  • közigazgatással,
  • egészségüggyel,
  • oktatással
  • és egyszerű tanácsadással kapcsolatosak is. 

További érdekesség, hogy az egyik nyertes közbeszerzésben a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. cégszintű stratégiájának kidolgozását vállalta Tanács cége. 

A lap utóbbi tény kapcsán megjegyezte, hogy azt nem tudni, mi szerepelt pontosan a stratégiában, de arra bizonyosan mindenki emlékszik, hogyegy évvel később a második Gyurcsány-kormány kétfordulós pályázatot hirdetett a vállalat eladására, és el is adta a nyereséges vállalatrészt az osztrákoknak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányváltás után is jutott az állami pénzből

Az összeállításban arra is rámutattak, hogy bár Tisza Párt újdonsült tanácsadója az utóbbi hónapokban már komoly kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben, a 2010-es kormányváltás után sem hagyott fel a cégén keresztül az állami pénzek „felmarkolásával”. 

Mint ismert, Tanács Zoltán saját és a Tisza Párt bevallása szerint is ezen cégben mondott le 2025 márciusában vezetői pozíciójáról, azzal az indokkal, hogy „pihenjen”, de rövid időn belül feltűnt Magyar Péter politikai formációjának környékén. 

Az Opten nyilvánosan elérhető információi szerint ugyanakkor továbbra is résztulajdonosa a vállalkozásnak

– hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Németországi nagyvállalatnak is dolgozott a Tisza új tanácsadója

Tanács Zoltán cége egyben a németországi Horváth AG nemzetközi tanácsadó cég magyar leányvállalata. A frissen igazolt tiszás tanácsadó először itt lett munkavállaló 1999-ben, egyből diplomája megszerzése után.

A Horváth AG az elérhető nyilvános információk szerint ugyanakkor nem egy magyarországi, hanem egy számos országban jelen lévő, stuttgarti központtal működő cég. Magyarországon csak egy leányvállalata van, a már említett IFUA Horváth & Partners Kft., amely évtizedeken keresztül állami megbízásokból tett szert különböző összegekre – fűzte hozzá az eddigiekhez a lap.

Nyitókép: képernyőfotó

august
2025. szeptember 30. 15:57
Íme ihol-e az új privatizációs szakértő, ahogy a MÁV Cargót is idegen kezekre tudták juttatni, így aztán lesz szakember az újabb-visszavásárolt tulajdonokra is. Majd jön a Tiszás, hogy szia uram, ócsó állami tulajdon érdekel? Vajon a médiamunkások fölkészültek a kedves úr családfakutatására, akárcsak a Fideszesekére? Vagy a Tiszában mindenki árvagyerek lesz.
konzekvencia
2025. szeptember 30. 15:51
Legfeljebb poloskáék adópalettája újabb adónemmel fog bővülni. Ez lesz a Tanács adó. :-))))
tapir32
2025. szeptember 30. 15:43
Felelőtlen és éretlen magatartás egy a programját titkoló pártot támogatni.
massivement5
2025. szeptember 30. 15:37
Ő is kitalicskázta az MNB-ből? Kapta a százmilliárdokat a miniszterelnök apósától talán, vagy az iskolai haverjától? Gyurcsányék legfeljebb kiflitolvajok voltak a Fidesz-maffiához képest.
