Összenő, ami összetartozik: a Gyurcsány-érában tollasodott meg Magyar Péter új tanácsadója

Több mint 30 közbeszerzést nyert 2004 és 2010 között az az IFUA Horváth & Partners néven futó vállalkozás, amelynek LinkedIn-profilja szerint 1999 és 2025 között munkavállalója, majd pedig résztulajdonosa volt Tanács Zoltán, akit tegnap jelentettek be a Tisza Párt új tanácsadójaként.

A nyilvánosan elérhető szerződések alapján a szóban forgó cég mintegy egymilliárd forintnyi bevételre tett szert ezekben az években

– írta a Magyar Nemzet.

A lap hozzátette, hogy az IFUA Horváth & Partners-ben Tanács látványos karriert futott be: