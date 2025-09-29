Kicsit előre szaladtak Magyar Péterék: már a kormányzásra való felkészüléshez igazoltak tanácsadót

Újabb botrány a Tisza Párt körül: ezúttal egyik tanácsadójuk szólta el magát (VIDEÓ)
Egyre több tiszás szakértő mondja ki nyíltan, hogy a választás előtt titkolni kell a valódi terveket
Tanács Zoltán fél éve hagyta ott a céget, ahol huszonöt évig dolgozott.
Új tanácsadó szakemberrel erősít a Tisza – írta a HVG, amelynek a párt megerősítette az információkat.
Magyar Péterék közlése szerint Tanács Zoltán feladata lesz a Tisza programalkotásának irányítása és a kormányzásra való felkészülés szakmai vezetése.
Ahogy írták, Tanács Zoltán több mint 25 évig dolgozott vezetési és informatikai tanácsadóként egy magyar alapítású, nemzetközi tanácsadó cégnél, amely Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata; a cég árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van.
Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után csatlakozott a Tisza Párthoz.
Mint felidézték, Tanács Zoltán pályafutása első 15 évében főként közigazgatási projekteken dolgozott – önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben és állami nagyvállalatoknál –, így jól ismeri a hazai közigazgatás és közszolgáltatások működését.
Az elmúlt 10 évben elsősorban informatikával, információbiztonsággal, digitalizációval és mesterségesintelligencia-megoldásokkal foglalkozott; jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett Európában, a Közel-Keleten és Afrikában – írta a Tisza Párt.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több tiszás szakértő mondja ki nyíltan, hogy a választás előtt titkolni kell a valódi terveket
A Tisza szerint az angolul és németül kiválóan beszélő Tanács Zoltán az ország egyik legfelkészültebb programmenedzsere, Magyar Péterék ígérete szerint hamarosan hivatalosan is bemutatják, és akkor lép a nyilvánosság elé.
Linkedln profilja szerint Tanács „szenvedélyesen érdeklődik a jövő iránt, hisz az egész életen át tartó tanulásban és az interdiszciplináris csapatokban végzett értelmes munkában.”
Öt hónappal ezelőtti bejegyzésében írt arról, hogy lemondott a partneri pozíciójáról a Horváth csoportnál.
Huszonöt év eredményekben gazdag és intenzív év után úgy döntöttem, hogy egy hosszabb szünetet tartok
– írta. Hozzátette: következő évben lesz bőven időm kitalálni, hogyan tovább, de addig is: család, sok sport, hobbik és barátok.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd