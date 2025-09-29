Kicsit előre szaladtak Magyar Péterék: már a kormányzásra való felkészüléshez igazoltak tanácsadót

Új tanácsadó szakemberrel erősít a Tisza – írta a HVG, amelynek a párt megerősítette az információkat.

Magyar Péterék közlése szerint Tanács Zoltán feladata lesz a Tisza programalkotásának irányítása és a kormányzásra való felkészülés szakmai vezetése.

Ahogy írták, Tanács Zoltán több mint 25 évig dolgozott vezetési és informatikai tanácsadóként egy magyar alapítású, nemzetközi tanácsadó cégnél, amely Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata; a cég árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van.

Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után csatlakozott a Tisza Párthoz.

Mint felidézték, Tanács Zoltán pályafutása első 15 évében főként közigazgatási projekteken dolgozott – önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben és állami nagyvállalatoknál –, így jól ismeri a hazai közigazgatás és közszolgáltatások működését.