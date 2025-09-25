Ft
javaslat ATV átlagnyugdíj vélemény

Újabb botrány a Tisza Párt körül: ezúttal egyik tanácsadójuk szólta el magát (VIDEÓ)

2025. szeptember 25. 22:10

Egyre több tiszás szakértő mondja ki nyíltan, hogy a választás előtt titkolni kell a valódi terveket.

2025. szeptember 25. 22:10
null

Újabb botrányba került a Tisza Párt, miután Simonovics András közgazdász nyíltan kijelentette, hogy a valódi terveket nem kell a választók elé tárni – írta meg az Ellenpont. Az ATV stúdiójában a nyugdíjpolitikai elképzelésekről azt mondta,

 Először nyerjük meg a választásokat”. 

A megjegyzés sokaknak Tarr Zoltán korábbi szavait juttatta eszébe, aki úgy fogalmazott, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Simonovics a beszélgetés elején még tagadta, hogy a Tisza tanácsadója lenne, a végén azonban többes szám első személyben beszélt, ezzel gyakorlatilag maga ismerte el a kapcsolatát a párttal.

Az interjúban azt is sérelmezte, hogy „2008 és 2010 között létezett a Költségvetési Hivatalnak egy szaktitkársága, ahol nagyszerű szakemberek dolgoztak akik minden javaslatot beáraztak, minősítettek, ezért szüntette meg Orbán Viktor”. Az állítás azonban nem pontos, mert Költségvetési Hivatal sosem működött, csak Költségvetési Tanács, amelynek titkárságát 2010-ben számolták fel.

A közgazdász gondolatai illeszkednek a Tisza megszorításokat támogató politikájába. Egy korábbi írásában úgy fogalmazott, „Véleményem szerint is hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedést minél előbb fel kellene számolni”. Egy másik bejegyzésében a 13. havi nyugdíj „egységesítését” sürgette, vagyis az átlagnyugdíj ötletét vetette fel.

A jelenetről készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Az ATV YouTube-oldala

***

Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 26. 00:05 Szerkesztve
Ezek a majd mindennapi sátáni " bátor " kinyilatkozások az ország teljes gazdasági bedöntésre és való hajlamukat bizonyítják. A gonoszságuk elképesztő szemtelenséggel párosul. Zsinórban beolvassák a kamerákba, ha most itt még nem is szó szerint, hogy ezért a 15 évért meg fogtok dögleni, hetedíziglen, mert felemeltétek a fejeteket. Harmincöt éve kezdődött, mikor kiadták a jelszót, hogy : Tudjuk, Merjük, Tesszük. Ha nyernének, akkor azt tennék, mint Budapesttel, kiürített államkassza, semmittevés, teljes lerohasztás. Ja ' bejelentenék, hogy eltűnt a teljes aranykészlet, a Fidesz ellopta és rohannának kölcsönt felvenni. Persze örökkötvényt, mert abból fel nem állsz ...
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 25. 23:45
Megnyerő bácsi. Ábrázat, orgánum és gerinctelenség tökéletes harmóniája.
Válasz erre
2
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 25. 23:21
Orrod görbe, füled nagy. Barátom, te ...
Válasz erre
2
0
zberza
2025. szeptember 25. 23:20
Nem tanácsadó, csak Tisza-drukker. Mondta is a riporter kérdésére a végén. Ugyanakkor egy csomó mindennel nem ért egyet, ami a Tisza nyugdíjtervében van. Amúgy a nyugdíjrendszer hosszútávú fenntarthatóságáról mondta, hogy arról még korai beszélni. Érdemes végignézni, ha valakit érdekel ez a téma.
Válasz erre
0
3
