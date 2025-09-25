Újabb botrány a Tisza Párt körül: ezúttal egyik tanácsadójuk szólta el magát (VIDEÓ)

Újabb botrányba került a Tisza Párt, miután Simonovics András közgazdász nyíltan kijelentette, hogy a valódi terveket nem kell a választók elé tárni – írta meg az Ellenpont. Az ATV stúdiójában a nyugdíjpolitikai elképzelésekről azt mondta,

Először nyerjük meg a választásokat”.

A megjegyzés sokaknak Tarr Zoltán korábbi szavait juttatta eszébe, aki úgy fogalmazott, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Simonovics a beszélgetés elején még tagadta, hogy a Tisza tanácsadója lenne, a végén azonban többes szám első személyben beszélt, ezzel gyakorlatilag maga ismerte el a kapcsolatát a párttal.

Az interjúban azt is sérelmezte, hogy „2008 és 2010 között létezett a Költségvetési Hivatalnak egy szaktitkársága, ahol nagyszerű szakemberek dolgoztak akik minden javaslatot beáraztak, minősítettek, ezért szüntette meg Orbán Viktor”. Az állítás azonban nem pontos, mert Költségvetési Hivatal sosem működött, csak Költségvetési Tanács, amelynek titkárságát 2010-ben számolták fel.

A közgazdász gondolatai illeszkednek a Tisza megszorításokat támogató politikájába. Egy korábbi írásában úgy fogalmazott, „Véleményem szerint is hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedést minél előbb fel kellene számolni”. Egy másik bejegyzésében a 13. havi nyugdíj „egységesítését” sürgette, vagyis az átlagnyugdíj ötletét vetette fel.