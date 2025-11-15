Ft
11. 15.
szombat
Nagy a baj: súlyos nyomás alá került a kritikus sajtó Németországban

2025. november 15. 15:59

Nem jó a rendszert bíráló újságírónak lenni, amikor csönget a rendőrség.

2025. november 15. 15:59
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky

Október 23-án csengettek egy berlini médiatudományi professor emeritus, Norbert Bolz ajtaján. Ő Németország egyik legismertebb publicistája, számos véleménycikk szerzője olyan lapokban, mint a Welt vagy a Bild, és több kritikus hangvételű könyvével nagy sikert aratott. Az olyan címek, mint Az idős fehér férfi – a nemzet bűnbakja, sejtetik, hogy nem különösebben baloldali gondolkodású. Bolz a woke kultúra egyik legismertebb és a médiában is leghatásosabb bírálója.

Ehhez a stílusához illett, amikor 2024 januárjában egy ironikus posztot tett közzé egy a baloldali Tageszeitung (Taz) újságban megjelent cikkre reagálva, amelynek címe ez volt: „AfD-tilalom és Höcke-petíció: Németország felébred.” Az írás arról szólt, hogy előkészületek kezdődtek a Németország legnagyobb pártjának számító AfD betiltására. Bolz kommentárja szerint „jó fordítása a woke szónak: Németország, ébredj!”. Az angol woke eredetileg azt jelenti, hogy felébredt, a Deutschland erwache (Németország, ébredj!) pedig a nemzetiszocialista párt egyik jelszava volt. A Taz értette az utalást: Bolz totalitárius gondolkodással vádolta meg a lapot, és ironikus megjegyzésével párhuzamot vont a woke-aktivizmus és a nemzetiszocialista ideológia között. A szerkesztőség gyorsan reagált, és megváltoztatta a cikk címét.

Huszonkét hónappal később azonban megérkezett a rendőrség a szerzőhöz. Négyen jelentek meg házkutatás céljából (sosem lehet tudni, mire képes egy 72 éves nyugdíjazott médiaprofesszor), amelyet a berlini ügyészség rendelt el. Az indoklás: alkotmányellenes szervezetek jelképei használatának gyanúja. A rendőrök lefényképezték a szóban forgó posztot. Bolz ezt úgy kommentálta, hogy az vált valóra, amire évek óta figyelmeztetett: Németország jogállama megfélemlítő állammá vált.

