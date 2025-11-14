Sokkoló videó került elő a szentmártonkátai tragédiáról, amelyben öt fiatal halt meg (VIDEÓ)

Hatalmas vasúti baleset történt Budapest mellett: autóval ütközött egy InterCity, többen meghaltak
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó sofőrje megszegte-e a szabályokat.
Az autóban utazó hat fiatal közül egy 18 éves lány élte túl a balesetet, de ő is súlyos sérüléseket szenvedett.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, múlt kedden egy Intercity vonat ütközött egy személyautóval Szentmártonkátán, egy vasúti átjáróban. A gépjármű hat utasa közül öten azonnal életüket vesztették. Az egyetlen túlélő, egy 18 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, több napig mesterséges kómában tartották.
A szerencsétlenséget rögzítette egy térfigyelő kamera, a balesetről készült felvételen jól látszik, hogy az autó a tilos jelzés ellenére, a sorompót megkerülve hajtott az átjáróba.
A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közzétett videóhoz tartozó bejegyzésben arra figyelmeztetnek, „a rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország közel 5500 vasúti átjáróját, de nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel.”
