Sokkoló videó került elő a szentmártonkátai tragédiáról, amelyben öt fiatal halt meg (VIDEÓ)

A szerencsétlenséget rögzítette egy térfigyelő kamera, a balesetről készült felvételen jól látszik, hogy az autó a tilos jelzés ellenére, a sorompót megkerülve hajtott az átjáróba.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közzétett videóhoz tartozó bejegyzésben arra figyelmeztetnek, „a rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország közel 5500 vasúti átjáróját, de nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel.”