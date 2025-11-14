Ft
Sokkoló videó került elő a szentmártonkátai tragédiáról, amelyben öt fiatal halt meg (VIDEÓ)

2025. november 14. 21:02

Az autóban utazó hat fiatal közül egy 18 éves lány élte túl a balesetet, de ő is súlyos sérüléseket szenvedett.

2025. november 14. 21:02
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, múlt kedden egy Intercity vonat ütközött egy személyautóval Szentmártonkátán, egy vasúti átjáróban. A gépjármű hat utasa közül öten azonnal életüket vesztették. Az egyetlen túlélő, egy 18 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, több napig mesterséges kómában tartották. 

A szerencsétlenséget rögzítette egy térfigyelő kamera, a balesetről készült felvételen jól látszik, hogy az autó a tilos jelzés ellenére, a sorompót megkerülve hajtott az átjáróba.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közzétett videóhoz tartozó bejegyzésben arra figyelmeztetnek, „a rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország közel 5500 vasúti átjáróját, de nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel.”

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 14. 22:15
Tragédia! Szerencsétlen gyerekek ....és a szülők is
Válasz erre
0
0
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 14. 21:31
És?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!