„Nyugodt vagyok, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – Lázár János volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

Aggódik a The Guardian: Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásai jelentősen növelik az esélyét, hogy megnyerje a választást
Az amerikai-magyar megállapodás révén alacsonyak maradnak az energiaárak Magyarországon.
Reszkessetek, magyarok, amikor Magyar Péter és pártja reformokat emleget! – figyelmeztetett a Mandiner Klubestjén, a Várkert Bazárban Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva beszélt a Tisza-elnök uszító propagandájáról, a Fidesz esélyeiről és arról is: mit gondol valójában Varga Juditról.
Brüsszel „countrymanagerének” titulálta Magyar Pétert a Várkert Bazárban, a Mandiner teltházas Klubestjén Lázár János. Mint kifejtette: a tiszás politikus fő feladata az, hogy bármi áron kormányváltást érjen el Magyarországon.
Magyar Péter uszító propagandájának lényege szerinte az:
mindegy, hogy lesz, csak ne a Fidesz. Az, hogy másnap mi fog történni, arra semmiféle válasza nincs”.
Történelmi jelentőségűnek nevezte Orbán Viktor washingtoni látogatását, és a Mandiner Klubest nézőinek felidézett olyan momentumokat is, amelyek a sajtó nyilvánosságán kívül zajlottak, viszont hazánk szempontjából különleges jelentőséggel bírnak.
Amerikának az az érdeke, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke”
– jelentette ki a miniszter. További, kevésbé ismert részleteket is elárult az eseményről, azt pedig leszögezte: Donald Trump „garantálja, hogy az oroszoktól olcsó energiát tudunk venni minden magyarnak. Minden tiszás magyarnak is”.
Lázár János – aki rendhagyó Lázárinfót is tartott a Mandiner rendezvényén –
kifejtette, mit gondol valójában Varga Juditról, miben hibázott szerinte az egykori miniszter, és hogy miben kellene megváltoznia a Fidesznek.
A választás Lázár János véleménye szerint „nagyon nagy csata lesz”, óva intett egyúttal mindenkit „az elbizakodottságtól és a nagyképűségtől”.
Lázár János és Kacsoh Dániel teljes beszélgetése a Mandiner csatornáján vagy az alábbiakban megtekinthető: