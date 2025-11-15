Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner Magyar Péter Lázár János Orbán Viktor Kacsoh Dániel

„Nyugodt vagyok, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – Lázár János volt a Mandiner Klubest vendége (VIDEÓ)

2025. november 15. 17:02

Reszkessetek, magyarok, amikor Magyar Péter és pártja reformokat emleget! – figyelmeztetett a Mandiner Klubestjén, a Várkert Bazárban Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva beszélt a Tisza-elnök uszító propagandájáról, a Fidesz esélyeiről és arról is: mit gondol valójában Varga Juditról.

2025. november 15. 17:02
Mandiner
Mandiner

Brüsszel „countrymanagerének” titulálta Magyar Pétert a Várkert Bazárban, a Mandiner teltházas Klubestjén Lázár János. Mint kifejtette: a tiszás politikus fő feladata az, hogy bármi áron kormányváltást érjen el Magyarországon. 

Lázár János és Kacsoh Dániel a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban 2025. november 12-én
Lázár János és Kacsoh Dániel a Mandiner Klubesten, a Várkert Bazárban 2025. november 12-én
Forrás: Mandiner/Földházi Árpád

Magyar Péter uszító propagandájának lényege szerinte az: 

mindegy, hogy lesz, csak ne a Fidesz. Az, hogy másnap mi fog történni, arra semmiféle válasza nincs”. 

Lázár János: Ez Amerika érdeke

Történelmi jelentőségűnek nevezte Orbán Viktor washingtoni látogatását, és a Mandiner Klubest nézőinek felidézett olyan momentumokat is, amelyek a sajtó nyilvánosságán kívül zajlottak, viszont hazánk szempontjából különleges jelentőséggel bírnak. 

Amerikának az az érdeke, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke” 

– jelentette ki a miniszter. További, kevésbé ismert részleteket is elárult az eseményről, azt pedig leszögezte: Donald Trump „garantálja, hogy az oroszoktól olcsó energiát tudunk venni minden magyarnak. Minden tiszás magyarnak is”.

Lázár János – aki rendhagyó Lázárinfót is tartott a Mandiner rendezvényén – 

kifejtette, mit gondol valójában Varga Juditról, miben hibázott szerinte az egykori miniszter, és hogy miben kellene megváltoznia a Fidesznek. 

A választás Lázár János véleménye szerint „nagyon nagy csata lesz”, óva intett egyúttal mindenkit „az elbizakodottságtól és a nagyképűségtől”.

Lázár János és Kacsoh Dániel teljes beszélgetése a Mandiner csatornáján vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. november 15. 18:19
Hajrá Jani!..Hajrá Főni!
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. november 15. 17:46
Nagy vagy Jani! Te ezerrel nyomod a melót, dícséretes.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 15. 17:43
Hajrá Fidesz, megint lezúzzuk a komcsikat, pszichopatástól.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2025. november 15. 17:34
Lázár nagy tempót diktál. Nagy teljesítmény.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!