„Éljen a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között!” – így még biztos nem látta a miniszterelnök washingtoni látogatását (VIDEÓ)

Újabb exkluzív felvételeket osztott meg közösségi oldalán washingtoni látogatásáról Orbán Viktor miniszterelnök. Ahogy azzal a Mandiner is foglalkozott, kiemelkedően jó hangulatban telt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök találkozója. Ezt erősíti meg a kormányfő által most közzétett videó is.

Az amerikai elnök többek között elmondta, megtiszteltetés számára, hogy barátját, Orbán Viktort üdvözölheti a Fehér Házban. Hozzátette, hogy Orbán Magyarország, és Európa legerősebb embere, és hogy nagyszerű vezető. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök egy „kivételes személyiség”, és elmondta, hogy régóta ismeri.

A videóban felidézték a magyar kormányfő által elmondottakat is. Orbán Viktor szerint új aranykorra van szükség az Egyesült Államok és Magyarország között. „Ez a legnagyobb segítség” – fogalmazott. „Éljen az Egyesült Államok, éljenek a magyarok, és éljen a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között!” – hangzott el a tárgyaláson.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Orbán Viktor Facebook-oldala