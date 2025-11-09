Ft
11. 10.
hétfő
Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

„Éljen a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között!” – így még biztos nem látta a miniszterelnök washingtoni látogatását (VIDEÓ)

2025. november 09. 22:55

Itt vannak a legkülönlegesebb felvételek Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról.

2025. november 09. 22:55
null

Újabb exkluzív felvételeket osztott meg közösségi oldalán washingtoni látogatásáról Orbán Viktor miniszterelnök. Ahogy azzal a Mandiner is foglalkozott, kiemelkedően jó hangulatban telt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök találkozója. Ezt erősíti meg a kormányfő által most közzétett videó is.  

Az amerikai elnök többek között elmondta, megtiszteltetés számára, hogy barátját, Orbán Viktort üdvözölheti a Fehér Házban. Hozzátette, hogy Orbán Magyarország, és Európa legerősebb embere, és hogy nagyszerű vezető. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök egy „kivételes személyiség”, és elmondta, hogy régóta ismeri.

A videóban felidézték a magyar kormányfő által elmondottakat is. Orbán Viktor szerint új aranykorra van szükség az Egyesült Államok és Magyarország között. „Ez a legnagyobb segítség” – fogalmazott. „Éljen az Egyesült Államok, éljenek a magyarok, és éljen a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között!” – hangzott el a tárgyaláson.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 8 komment

londonbaby
2025. november 10. 00:21
eszesfejsze ! . most mi a bajod ?? téged is kinevezett a gazdát nem ? én is irigykedhetnék rád !! ő is tömjénez téged nem ? Eddigi legmagasabb kitüntetést kaptad meg !! ....KÓLÁS DOBOZ .... . eszeske fejszécske ..erre nem gondoltál ? .. jahhh nem hát mert az agyhalottból lettél kólás doboz !!!!
Válasz erre
0
0
peppee
2025. november 10. 00:06
Húha kedves cikkíró.Nem villant be ifjú korából egy hírhedt mondat?"Éljen a Magyar és a Szojetunió örök és megbonthatatlan barátsága"? Ez nekem már nagyon propaganda ízű cím.
Válasz erre
0
0
Pametan
2025. november 09. 23:26
Megnéztem a felvételeket, és elgondolkodtam azon, hogy az a mesterkélt önimádó zsebibébi hogyan viselkedett volna ebben a helyzetben? Ha meglátta volna Karolint lement volna hídba, hogy a lába között átkúszhasson? Nem komolytalankodom el, viszont azt a selyemmajmot a Fehérház kapuján sem engedték volna be. Ellenben jó volt látni Trump és Orbán közvetlen kommunikációját. Semmi mesterkéltség nem volt benne. Ez így nagyon korrektnek látszik, és remélem, nem fog semmi történni, amiért a két ország kapcsolata megváltozhat.
Válasz erre
8
0
eszesfejsze
2025. november 09. 23:24
Édesistenem, de szánalmas ez a kényszeres öntömjénezés.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!