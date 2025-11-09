Formabontó volt Orbán Viktor washingtoni látogatása – nem csoda, hogy Magyar Péter kétségbeesett

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője Facebook-bejegyzésében mutatott rá, fontos újítást vezetett be Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi washingtoni látogatása során.

A kormányfő a magyar delegáció tagjaiként újságírókat, elemzőket és influenszereket is magával vitt a tárgyalásokra. Ez a lépés biztosította, hogy a találkozó minden részlete a széles nyilvánosság elé táruljon, és mindenki számára világossá váljon, miről szól egy ilyen diplomáciai esemény.

Deák Dániel szerint nem meglepő, hogy ez a transzparencia zavarja Magyar Pétert, aki Brüsszel elvárásait teljesíti, akit nehéz helyzetbe hoz, hogy a nyilvánosság azonnal, közvetlenül értesülhetett a magyar-amerikai tárgyalások sikerétől. Így – bár próbálkozások voltak – a liberális média sokkal nehezebben tudta hamis színben feltüntetni a kormányfő látogatását, és félremagyarázni a megegyezéseket.

„Neki fáj, hogy a magyarok számára pozitív megállapodások születtek Washingtonban”

– fogalmazott Deák Dániel.