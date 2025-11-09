Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington XXI Század Intézet Magyar Péter Orbán Viktor Deák Dániel

Formabontó volt Orbán Viktor washingtoni látogatása – nem csoda, hogy Magyar Péter kétségbeesett

2025. november 09. 21:54

A miniszterelnök merész húzással csavarta ki a balliberális média kezéből az álhírfegyvert.

2025. november 09. 21:54

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője Facebook-bejegyzésében mutatott rá, fontos újítást vezetett be Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi washingtoni látogatása során. 

A kormányfő a magyar delegáció tagjaiként újságírókat, elemzőket és influenszereket is magával vitt a tárgyalásokra. Ez a lépés biztosította, hogy a találkozó minden részlete a széles nyilvánosság elé táruljon, és mindenki számára világossá váljon, miről szól egy ilyen diplomáciai esemény. 

Deák Dániel szerint nem meglepő, hogy ez a transzparencia zavarja Magyar Pétert, aki Brüsszel elvárásait teljesíti, akit nehéz helyzetbe hoz, hogy a nyilvánosság azonnal, közvetlenül értesülhetett a magyar-amerikai tárgyalások sikerétől. Így – bár próbálkozások voltak – a liberális média sokkal nehezebben tudta hamis színben feltüntetni a kormányfő látogatását, és félremagyarázni a megegyezéseket.

„Neki fáj, hogy a magyarok számára pozitív megállapodások születtek Washingtonban”

– fogalmazott Deák Dániel.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. november 09. 22:47
Pöti ! Ne féljetek ! Ti vagytok a töPPség ! :D Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik Fidesz 2/3 ! Most is szoros lesz a választás: éppenhogy csak egy picivel többen, MINT KÉTSZER ANNYIAN fogunk a Fideszre szavazni, mint rátok együttvéve ! :D DE azért majd szurkolni fogunk a Tisza pártnak ... hogy bekerüljön a Parlamentbe... parlamenti díszbohócnak ! :D Pöti megint elkúrtátok, mert nem a többség, hanem a töPPség vagytok, és nem nyerni hanem nyelni fogtok a választáson. És nem elmehetek, hanem elmebeteg. Jöjjön csak szépen "miniszterelnök úr", vegye csak fel szépen ezt a szép fehér zubbonyt, és fáradjon csak be szépen ebbe a szép gumi szobába !
Válasz erre
0
0
maximalista
2025. november 09. 22:32
Ezt nézzétek: facebook.com/reel/1910640096554550 A legjobb MI videó, amit eddig láttam. Zseniális ötlet és kivitelezés. A világ minden vezetője ünnepel. Na kiket?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. november 09. 22:30
Persze, hogy zavarja a siker a Fossiás urat, hiszen ő a "minél rosszabb, annál jobb" elvét vallja! Mindenbaj, mindenszar. De a Tiszás alkalmazás, amiért ő lett volna a felelős azzal minden rendben. Ja, nem. De ezért is a Gonosz Zorbán a hibás. Meg Putyin. Meg Trump...
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
•••
2025. november 09. 22:28 Szerkesztve
Azért én személy szerint, Csuhaj Ildikónak örülök a legjobban! Vele nem homokszem került a balos kerekekbe, hanem kitört egy fog!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!