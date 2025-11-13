Az összeomlás szélén táncolhat Ukrajna: már nemcsak Magyarországnak, hanem Oroszországnak is szívességet tennének

Megadta magát Kijev: elfogadtak öt magyar követelést – Budapest azonnali válaszára várnak
Kezdenek rádöbbenni arra, hogy Magyarország jóváhagyása nélkül nem lesznek EU-tagok.
Eddig ilyenre nem volt példa.
Nyelvtörvény-tervezetet kezdeményezett az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságügyi Szolgálat (HESZSZ), amely megerősítené az orosz és más nemzeti kisebbségi nyelvek szerepét – számolt be a hírről a Kárpáthír.
A tervezetet, amelyet már egyeztetésre küldtek a minisztériumoknak, az ukránosítást támogató civil szervezetek élesen bírálták.
A Volodimir Vjatrics parlamenti képviselő által közzétett nyilatkozat szerint a törvényjavaslat lehetővé tenné a nemzeti kisebbségi nyelvek alkalmazását a szolgáltatások nyújtása, valamint a tudományos kiadványok és konferenciák során. A tiltakozó szervezetek azt emelték ki, hogy „nem csupán a magyar, a román vagy a lengyel nyelvről van szó, hanem más nyelvekről, elsősorban az oroszról”.
A lap arról is beszámolt, hogy a javaslat a „Nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában” szóló törvényt is módosítaná.
Ennek értelmében a helyi tanácsok ülésein, valamint más hivatalos rendezvényeken tartott felszólalások során már nem lenne kötelező az ukrán nyelv használata.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Ukrajna átadta Magyarországnak azt az oktatási törvénytervezetet, amely a 11 magyar nyelvi követelésből ötöt már figyelembe vesz. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes közölte,
Kijev hamarosan választ vár Budapesttől, és ha a szöveg megfelel, a Verhovna Rada elé terjesztik.
Kacska ráadásul arról is beszámolt, hogy a törvényjavaslatban szereplő változtatások nemcsak a magyar, hanem Ukrajna összes nemzeti kisebbségére vonatkoznak.
