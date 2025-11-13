Az összeomlás szélén táncolhat Ukrajna: már nemcsak Magyarországnak, hanem Oroszországnak is szívességet tennének

Nyelvtörvény-tervezetet kezdeményezett az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságügyi Szolgálat (HESZSZ), amely megerősítené az orosz és más nemzeti kisebbségi nyelvek szerepét – számolt be a hírről a Kárpáthír.

A tervezetet, amelyet már egyeztetésre küldtek a minisztériumoknak, az ukránosítást támogató civil szervezetek élesen bírálták.

A Volodimir Vjatrics parlamenti képviselő által közzétett nyilatkozat szerint a törvényjavaslat lehetővé tenné a nemzeti kisebbségi nyelvek alkalmazását a szolgáltatások nyújtása, valamint a tudományos kiadványok és konferenciák során. A tiltakozó szervezetek azt emelték ki, hogy „nem csupán a magyar, a román vagy a lengyel nyelvről van szó, hanem más nyelvekről, elsősorban az oroszról”.

A lap arról is beszámolt, hogy a javaslat a „Nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában” szóló törvényt is módosítaná.