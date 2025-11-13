Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában nyelvtörvény Lengyelország Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország tervezet Románia

Az összeomlás szélén táncolhat Ukrajna: már nemcsak Magyarországnak, hanem Oroszországnak is szívességet tennének

2025. november 13. 11:53

Eddig ilyenre nem volt példa.

2025. november 13. 11:53
null

Nyelvtörvény-tervezetet kezdeményezett az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságügyi Szolgálat (HESZSZ), amely megerősítené az orosz és más nemzeti kisebbségi nyelvek szerepét – számolt be a hírről a Kárpáthír.

A tervezetet, amelyet már egyeztetésre küldtek a minisztériumoknak, az ukránosítást támogató civil szervezetek élesen bírálták.

A Volodimir Vjatrics parlamenti képviselő által közzétett nyilatkozat szerint a törvényjavaslat lehetővé tenné a nemzeti kisebbségi nyelvek alkalmazását a szolgáltatások nyújtása, valamint a tudományos kiadványok és konferenciák során. A tiltakozó szervezetek azt emelték ki, hogy „nem csupán a magyar, a román vagy a lengyel nyelvről van szó, hanem más nyelvekről, elsősorban az oroszról”.

A lap arról is beszámolt, hogy a javaslat a „Nemzeti kisebbségekről (közösségekről) Ukrajnában” szóló törvényt is módosítaná.

Ennek értelmében a helyi tanácsok ülésein, valamint más hivatalos rendezvényeken tartott felszólalások során már nem lenne kötelező az ukrán nyelv használata.

Az előzményekről

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Ukrajna átadta Magyarországnak azt az oktatási törvénytervezetet, amely a 11 magyar nyelvi követelésből ötöt már figyelembe vesz. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes közölte,

Kijev hamarosan választ vár Budapesttől, és ha a szöveg megfelel, a Verhovna Rada elé terjesztik.

Kacska ráadásul arról is beszámolt, hogy a törvényjavaslatban szereplő változtatások nemcsak a magyar, hanem Ukrajna összes nemzeti kisebbségére vonatkoznak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Döntöttek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság

A szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak.

7 órája

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. november 13. 13:19
Az oroszok éppen elfoglalják a négy keleti megyét, ahol zömmel orosz ajkú a lakosság. A máshol élők maguk közt nyilván oroszul beszélnek, amit az ukránok is értenek. Mi is értjük a szögedieket. Megérte, nácik, elveszteni az ország 20-25%-át? A lakosság felét? A 10 millió orosz mellett 20 millióan menekültek nyugatra! Hány tér vissza? 1,7 millió halott, maradtak az öregek, nők, gyerekek, meg akik bujkálnak. Puccsolják már meg ezt a náci bandát, legyen vége, legyen béke!
Válasz erre
0
0
angie1
2025. november 13. 13:10
Nem fogok sírni értük. Amúgy meg ideje annak fizetnie a háborút, akinek érdeke!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 13. 12:58
Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle, ez az ukrán csürhe semennyit, 30 éve ott tartanak be nekünk, ahol tudnak, egy szavukat se higgyék nekik Orbánék.
Válasz erre
2
0
tippan
2025. november 13. 12:51
A törvénytervezet nem törvény. Ráadásul a törvény is megváltoztatható. Nem bízom én ezekben.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!