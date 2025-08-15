Washington beperli Trumpékat a városi rendőrség szövetségi átvételére tett kísérlet miatt

A Nemzeti Gárda megkezdte bevonulását Washingtonba
Muriel Bowser, Washington polgármestere közölte, hogy együttműködik a Trump által kijelölt szövetségi tisztviselőkkel.
Trump hétfőn bejelentette, hogy több száz nemzeti gárdistát küld Washingtonba, és ideiglenesen átveszi a város rendőrségének irányítását, hogy megfékezze az amerikai fővárosban kialakult bűnügyi vészhelyzetet.
Washington pénteken beperelte Donald Trumpot az amerikai főváros rendőrségének átvételére tett kísérlete miatt – írja a Reuters.
Brian Schwalb, Washington DC. főügyésze pert indított Trump ellen, mert az elnök megpróbálta átvenni az irányítást a kerület rendőrsége felett,
néhány órával azután, hogy a Trump-adminisztráció Terry Cole-t, a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjét nevezte ki Washington „sürgősségi rendőrfőnökévé”, aki a rendőrfőnök összes jogkörével rendelkezik.
Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője nyilatkozatában elmondta: „a Trump-adminisztrációnak törvényes jogköre van a washingtoni rendőrség feletti ellenőrzés gyakorlására, ami szükséges a nemzet fővárosában kialakult vészhelyzet miatt, amely a vezetés kudarcának eredménye”.
Trump hétfőn bejelentette, hogy több száz nemzeti gárdistát küld Washingtonba, és ideiglenesen átveszi a város rendőrségének irányítását, hogy megfékezze az amerikai fővárosban kialakult bűnügyi vészhelyzetet.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Muriel Bowser, Washington polgármestere közölte, hogy együttműködik a Trump által kijelölt szövetségi tisztviselőkkel.