Nemzeti Gárda Donald Trump Washington DC

Washington beperli Trumpékat a városi rendőrség szövetségi átvételére tett kísérlet miatt

Trump hétfőn bejelentette, hogy több száz nemzeti gárdistát küld Washingtonba, és ideiglenesen átveszi a város rendőrségének irányítását, hogy megfékezze az amerikai fővárosban kialakult bűnügyi vészhelyzetet.

Washington pénteken beperelte Donald Trumpot az amerikai főváros rendőrségének átvételére tett kísérlete miatt – írja a Reuters.

Brian Schwalb, Washington DC.  főügyésze pert indított Trump ellen, mert az elnök megpróbálta átvenni az irányítást a kerület rendőrsége felett,

néhány órával azután, hogy a Trump-adminisztráció Terry Cole-t, a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjét nevezte ki Washington „sürgősségi rendőrfőnökévé”, aki a rendőrfőnök összes jogkörével rendelkezik.

Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője nyilatkozatában elmondta: „a Trump-adminisztrációnak törvényes jogköre van a washingtoni rendőrség feletti ellenőrzés gyakorlására, ami szükséges a nemzet fővárosában kialakult vészhelyzet miatt, amely a vezetés kudarcának eredménye”.

Trump hétfőn bejelentette, hogy több száz nemzeti gárdistát küld Washingtonba, és ideiglenesen átveszi a város rendőrségének irányítását, hogy megfékezze az amerikai fővárosban kialakult bűnügyi vészhelyzetet.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

yalaelnok
2025. augusztus 15. 20:39
be kell börtönözni a pereskedő városvezetőket elég legyen már a pofátlan társadalomrombolókból!
Málaga21
2025. augusztus 15. 20:35
Közbiztonságra nincs pénz, de perre van. Tipikus demokrata fellegvár.
