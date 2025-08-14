Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hagyomány Lengyelország Magyarország világháború Kőbánya

Akikre mindig számíthattunk: lengyelek Kőbányán

2025. augusztus 14. 05:22

A pesti Kőbánya lett a magyarországi lengyel közösség fellegvára, aminek történelmi okai vannak. A közösség mai képviselőivel jártuk be a X. kerület lengyel emlékeit.

2025. augusztus 14. 05:22
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Alig akad olyan személy Magyarországon, aki ne ismerné a „lengyel, magyar két jó barát” kezdetű mondást, sőt, jó páran a versike első sorát lengyelül is el tudják mondani. Arról viszont már kevesebben tudnak, hogy hol él jelentősebb lengyel közösség hazánkban, és tagjai miként ápolják nemzeti hagyományaikat. Ennek eredtünk nyomába Takácsné Kalińska Katarzynával, a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének elnökével és Nizalowski Attila városkutatóval, lapunk rendszeres szerzőjével. 

A Szent Adalbert Egyesület 2023-ban ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját. „Azzal a céllal jött létre, hogy visszakapjuk és újra élettel töltsük meg a Lengyel Házat, amely már a második világháború előtt is működött” – mondja Takácsné Kalińska Katarzyna. Felidézi, hogy bár korábban is érkeztek lengyelek Magyarországra, 1939 őszétől, miután Németország megtámadta Lengyelországot, megnövekedett a menekültek száma: civilek és katonák egyaránt emigráltak ide. A menekültek között voltak, akik Budapesten telepedtek le, mások szétszéledtek az országban – többek között Balatonbogláron leltek új otthonra –, vagy továbbmentek nyugatra. 

Fotó: Ficsor Márton
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!