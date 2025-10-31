Császár Attila: Az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner (VIDEÓ)

Botrány az ELTE-n: elhallgattatták az izraeli vendégprofesszort
Az izraeli történész első kurzusát a résztvevők egy része bekiabálásokkal megzavarta, ezért az előadást fel kellett függeszteni.
Az M1 legendás riporterét jelölték az év újságírója díjra.
Császár Attila az M1 riportere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megköszönte, hogy a Mandiner-díj kapcsán jelölték őt az év újságírója díjra. A legendás riporter lapunk kapcsán megjegyezte:
Nekem az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner, amely idén először indítja útjára az úgynevezett Mandiner-díjat
– írta a riporter.
A jelöltekre ITT lehet szavazatokat leadni, november 5-ig.
Császár Attila videóját itt tekintheti meg:
Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid
***
