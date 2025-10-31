Ft
Mandiner Díj

Császár Attila: Az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner (VIDEÓ)

2025. október 31. 23:18

Az M1 legendás riporterét jelölték az év újságírója díjra.

2025. október 31. 23:18
null

Császár Attila az M1 riportere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megköszönte, hogy a Mandiner-díj kapcsán jelölték őt az év újságírója díjra. A legendás riporter lapunk kapcsán megjegyezte:

Nekem az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner, amely idén először indítja útjára az úgynevezett Mandiner-díjat

– írta a riporter.

A jelöltekre ITT lehet szavazatokat leadni, november 5-ig.

Császár Attila videóját itt tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

***

Összesen 5 komment

nemecsek-3
2025. október 31. 23:49
" Az egyik leghitelesebb, legpontosabb legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner" Hát most erre nem tudok szépen reagálni. Én akkor örülnék ha azt lehetne leírni, hogy a mandiner hiteles pontos izgalmas és intellektuálisan az elvárt szintet nyújtó médiafelület, de ez várat magára, és a kommentfalat olvasva a szerkesztők is pontosan követhetik mi a gond de pozitív vátozás nincs. Az, hogy ők az indexhez 444-hez viszonyítva dicsérik magukat és erre várnak tapsot az önmagáért beszél. - .....hát ez nem a színvonal jele.
Válasz erre
2
0
zolcsi-2
2025. október 31. 23:30
Jó volt látni ahogy mindenki elküldi a kurva anyjába.
Válasz erre
0
4
somfas
•••
2025. október 31. 23:26 Szerkesztve
tényleg izgalmas volna ha láthatnánk a letiltott kommentelők véleményeit is. bár az is lehet hogy ti izgultok fel miattuik és rajtuk meg a letiltogatásaitokon is (és találtok hozzá oly megfontolt pózba préselt majmot, akinek a fején se kívül se belül nincs semmi)
Válasz erre
2
2
