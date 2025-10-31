Császár Attila: Az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner (VIDEÓ)

Császár Attila az M1 riportere a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben megköszönte, hogy a Mandiner-díj kapcsán jelölték őt az év újságírója díjra. A legendás riporter lapunk kapcsán megjegyezte:

Nekem az egyik leghitelesebb, legpontosabb, legizgalmasabb médiafelülete lett az internetnek a Mandiner, amely idén először indítja útjára az úgynevezett Mandiner-díjat

– írta a riporter.

A jelöltekre ITT lehet szavazatokat leadni, november 5-ig.