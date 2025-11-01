Mandiner Díj: bemutatjuk Az év férfi sportolója-cím jelöltjeit

A budapesti születésű Csizmadia Kolos Csepelen kezdte kajakos pályafutását, majd sokáig a Honvédban versenyzett, és itt érte el eddigi legnagyobb sikereit is: 2021-ben, Tokióban Nádas Bence, Béke Kornél és Tótka Sándor oldalán olimpiai negyedik lett K–4 500 méteren. Ebben a számban van még egy ötkarikás 7. helye tavalyról, valamint egy világbajnoki ezüstje is 2023-ból. Egyesben a 200 méter a specialitása: három évvel ezelőtti vb-bronza után idén, immár a Szeged kajakosaként, fantasztikus versenyzéssel tört meg majd' három évtizedes hazai böjtöt azzal, hogy az augusztusi, milánói világbajnokságon megnyerte a számot – 1997 és Fehérvári Vince után első magyarként. Érdekesség, Fehérvári akkor a kanadai Darthmouth-ban örülhetett – éppen ott, ahol Csizmadia 2022-ben első egyéni vb-érmét nyerte.

Szoboszlai Dominik / Fotó: MTI / Purger Tamás

Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya, az angol Liverpool középpályása, többszörös bajnok és kupagyőztes.

Szoboszlai Dominik 2000-ben született Székesfehérváron. Hat és fél évesen kezdett el futballozni a Videotonban, majd az édesapja által vezetett Főnix Gold labdarúgója lett. A 2015–2016-os idényt az MTK akadémiáján töltötte, de kevesebb mint egy év után visszatért a Főnixbe. 2016 nyarán szerződtette az osztrák Red Bull Salzburg, amely kezdetben a másodosztályban szereplő tartalékegyüttesében, a Lieferingben számított a játékára. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, majd alapemberré vált a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutó együttesnek. A 2019–2020-as évadban megválasztották az osztrák bajnokság legjobb játékosának. A szintén a Red Bull-családhoz tartozó Leipzig 2021 januárjában 36 millió eurót fizetett érte, a lipcsei klubbal kétszer (2022, 2023) is elhódította a Német Kupát. 2023 nyarán 70 millió euróért a Liverpoolhoz igazolt, ezzel ő lett minden idők legdrágább magyar labdarúgója. Első angliai idényében Ligakupát, a másodikban bajnokságot nyert. Négyszer is kiérdemelte már a Magyar Aranylabdát, továbbá kétszer megválasztották az év férfi sportolójának hazánkban.

Kopasz Bálint / Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Kopasz Bálint

Olimpiai arany- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó, a Győri VSE versenyzője.

Kopasz Bálint 1997-ben született Szegeden. Szülei szintén kajakoztak. A családi hagyományokat követve kilencévesen ő is lapátot ragadott, Algyőn, az édesanyja egyesületében ő volt az egyetlen kajakversenyző. Tizenöt évesen két sportágban is országos bajnoki címet nyert: a kajak-kenu mellett atlétikában, mezei futásban is korosztálya legjobbja volt. Két évvel később, 2014-ben bronzérmet szerzett az ifjúsági Eb-n, majd egy évre rá az ifi vb-n aranyérmet szerzett. Rövid ideig tartó utánpótlás-karrierjét követően berobbant a nagyok közé, egyre stabilabb és érettebb kajakozással lépdelt előre a világversenyeken, és Európa-bajnoki, valamint világbajnoki címe után a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon K–1 1000 méteren aranyérmes lett, ezzel Hesz Mihály 1968-as győzelmet óta az első magyar olimpiai bajnoka ezen a távon. Az azóta eltelt években újabb két Eb- és négy vb-aranyat gyűjtött be.

Kerkez Milos / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kerkez Milos

Magyar válogatott labdarúgó, az angol Liverpool hátvédje.

A vajdasági születésű labdarúgó Verbászon, valamint a Hajduk Kula csapatában kezdte a pályafutását, majd az osztrák Rapid Wien akadémiáján pallérozódott. Ez követően Hódmezővásárhely érintésével került Győrbe, ahol az ETO FC együttesében játszott. Következő állomáshelye az olasz AC Milan volt, ahol a fiatalok között kiszúrták tehetségét a holland AZ Alkmaar megfigyelői. Új klubjában már meghatározó játékosnak számított, 2023-ban le is csapott rá az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth. Két évet húzott le Délnyugat-Angliában, majd hosszas tárgyalássorozat végén 2025 nyarán leigazolta a PL-címvédő Liverpool, amelynél Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin csapattársa lett. A magyar válogatottban eddig 27 alkalommal lépett pályára.

Marozsán Fábián / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Marozsán Fábián

Az első számú magyar teniszező, a világranglista 48. helyezettje a férfiak között, a Vasas SC versenyzője.

Az érdi származású teniszező ötéves korában ismerkedett meg sportágával, majd 2017-ben kezdte felépíteni a pályafutását a profik között. A 26 éves, jobbkezes Marozsán karrierjének eddigi legjobbja a 2024. május 6-án elért 36. helyezés az ATP világranglistáján. Pályafutása során eddig legalább 3,7 millió amerikai dollárt teniszezett össze. Kiérdemelte az „óriásölő” becenevet a nemzetközi sajtóban, a 2024-es évet pedig az előkelő 58. helyen zárta a világranglistán, miközben már csak a legrangosabb tornákon indul világszerte. Kétszer választották meg Az év magyar teniszezőjének, emellett a magyar Davis-kupa-csapat alapembere. Kedvenc borítása a salak, 193 centiméter magas és 81 kilogramm súlyú.

Fotó: Mandiner-grafika