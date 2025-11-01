Ft
Mandiner Díj: bemutatjuk Az év férfi sportolója-cím jelöltjeit

2025. november 01. 12:09

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a különböző kategóriákban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A november 26-i Mandiner Díjátadó Gála előtt bemutatjuk Az év férfi sportolója-díj jelöltjeit.

2025. november 01. 12:09
null

A Mandiner idén először indítja útjára a Mandiner Díjat, amelynek célja, hogy elismerje azokat a személyeket, vállalkozásokat, akik és amelyek a közéletben, a sajtóban, a sportban vagy a gazdaságban kiemelkedőt alkottak, és hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez. A jelöltekre az online felületeinken lehet szavazni november 5-ig. A kategóriák TOP 3 döntőseit az ezt követő időszakban bemutatjuk mindenkinek, de a győztesek kilétére csak a Mandiner Díjátadó Gálán derül fény. Erre november 26-án kerül sor a Várkert Bazárban, amelyről a Mandiner YouTube-csatornája természetesen élőben közvetít. Most következzenek Az év férfi sportolója-díj jelöltjei:

 

TÓTH Balázs
Tóth Balázs / Fotó: MTI/Purger Tamás

Tóth Balázs

A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers játékosa.

Tóth Balázs 1997-ben született Kazincbarcikán, itt ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. Tízévesen került az ottani utánpótlásba, pont azután, hogy csatárként 11 gólt lőtt egy kispályás mérkőzésen. Edzője, Szabó István egy edzésen – amikor beállt védeni – kijelentette, a kapuban a helye. 2008-ban igazolt a Puskás Akadémiához, az élvonalban 2020 márciusában mutatkozott be a felcsútiak színeiben, a 2020–2021-es idényben a Nemzeti Sport az osztályzatai alapján az NB I legjobb kapusának választotta. 2021 nyarán debütált a nemzetközi porondon, 2023–2024 között pedig Székesfehérváron futballozott. 2024 augusztusában az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers igazolta le. 2025 júniusában Bakuban, az Azerbajdzsán ellen 2–1-re megnyert felkészülési meccsen a magyar válogatott kezdőcsapatában kapott helyet, azóta stabil teljesítményt nyújt címeres mezben, Portugáliában, a Lisszabonban elért 2–2-es döntetlen során nemzeti együttesünk egyik legjobbja volt.

 

KÓS Hubert
Kós Hubert / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kós Hubert

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó.

Kós Hubert 2003-ban született. A példaképének Cseh Lászlót tekintő fiúról hamar kiderült, hogy tehetséges úszó, az utánpótlás bajnokságokon halmozta az érmeket, sorra döntögette a korosztályos magyar rekordokat, a budapesti Európa-bajnokságon 200 méter vegyesen junior világcsúcsot úszott. 2022-ben Európa-bajnoki címet szerzett 200 méter vegyesen, 2023-ban világbajnok lett 200 méter háton, 2023 januárjától a világ legsikeresebb olimpikonjának, Michael Phelpsnek egykori edzője, Bob Bowman irányítása alatt, az Egyesült Államokban található Arizona State University csapatában készül. A 2024-es párizsi ötkarikás játékokon 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnoki címet nyert. A tavalyi hazai rendezésű rövidpályás vb-n 200 méter háton aranyérmes lett, az idei rövidpályás világkupa-sorozat torontói állomásán világcsúccsal nyerte meg ezt a számot és 100 méterest is. Volt Zugló és Budapest II. kerületének díszpolgára, Az év magyar úszója és férfi sportolója, de megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is.

 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás / Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Varga Barnabás

A magyar labdarúgó-válogatott csatára, az NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC játékosa.

Varga Barnabás 1994-ben született Szombathelyen. Itt ismerkedett meg a futball alapjaival, majd 16 évesen egy osztrák ötödosztályú falusi csapat kedvéért elhagyta Magyarországot. Érettségi után előbb szőlőszedésből tartotta el magát a játék mellett, később segédmunkásként dolgozott egy garázskapu-szerelőnél. A befektetett munkájának köszönhetően később az osztrák élvonalban is játszott, majd 2020-ban hazatért, a másodosztályú Gyirmótba igazolt, amelynél házi gólkirály lett. 2022-ben szerződtette a Paks, amelynek színeiben 26 találattal gólkirályi címet szerzett az NB I-ben. 2023-ban került a Ferencvároshoz, és ebben az évben, 28 évesen mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben 26 meccsen 11 gólnál jár. Az FTC-ben már több mint 100 meccsen lépett pályára, góljainak száma a 70-hez közelít, a fejjátéka pedig nemzetközi szinten is elit.

 

TÓTH Alex
Tóth Alex / Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Tóth Alex

A magyar labdarúgó-válogatott középpályása, az NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC játékosa.

Tóth Alex 2005-ben született Budapesten. Serdülőkora nagy részét a Ferencvárosban töltötte, és itt is kapta meg első profi szerződését. Végigjárta az utánpótlás-válogatottakat, az NB I-ben 2023 májusában egy Debrecen elleni hazai bajnokin mutatkozott be. A 2023–2024-es kiírásban kölcsönben a másodosztályú Soroksárban is szerepelt, de az idényt az FTC-nél fejezte be. Az áttörést számára ez a naptári év jelentette: fiatal kora ellenére a középpályán alapemberré vált, és a magyar válogatottban is debütált, amelyben már hét meccsnél jár. A becsült piaci értéke tíz hónap alatt 150 ezer euróról ötmillió euróra ugrott fel.

 

DIBUSZ Dénes
Dibusz Dénes / Fotó: MTI / Bodnár Boglárka

Dibusz Dénes

A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, az NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC játékosa.

A 34 éves, közgazdász végzettségű Dibusz Dénes pécsi születésűként a szebb napokat megélt PMFC nevelése, előbb az NB II-ben, majd a feljutó csapatnak immár alapembereként az élvonalban is a mecsekiek mezében mutatkozott be még 2011-ben. Később a Ferencváros játékosaként futotta be azt a pályaívet, amelyet óriási kapustehetségként már korán megjósoltak neki: a Fradival 2014 óta hazai szinten mindent megnyert, amit lehetett, nyolcszoros magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes, emellett Ligakupa- és Szuperkupa-első is. 2020 decemberében a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a kapusok mellett a teljes NB I-es mezőnyt is figyelembe véve a rangsor első helyén végzett, miközben kulcsszerepet játszott az FTC Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutásában. Jó évtizede a válogatott keret stabil tagja, Gulácsi Péter súlyos sérülése, majd idei válogatott visszavonulása után a nemzeti csapat első számú kapusává lépett elő. Idén a bajnoki cím és a Magyar Kupa-ezüstérem mellett a Nemzetek Ligájában és a népligetiek kupaszereplése során is főszereplőnek bizonyult.

 

CSIZMADIA Kolos
Csizmadia Kolos / Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Csizmadia Kolos

Kétszeres világbajnok, vb-ezüst- és bronzérmes, olimpiai 4. kajakozó, az MVM Szegedi VSE versenyzője.

A budapesti születésű Csizmadia Kolos Csepelen kezdte kajakos pályafutását, majd sokáig a Honvédban versenyzett, és itt érte el eddigi legnagyobb sikereit is: 2021-ben, Tokióban Nádas Bence, Béke Kornél és Tótka Sándor oldalán olimpiai negyedik lett K–4 500 méteren. Ebben a számban van még egy ötkarikás 7. helye tavalyról, valamint egy világbajnoki ezüstje is 2023-ból. Egyesben a 200 méter a specialitása: három évvel ezelőtti vb-bronza után idén, immár a Szeged kajakosaként, fantasztikus versenyzéssel tört meg majd' három évtizedes hazai böjtöt azzal, hogy az augusztusi, milánói világbajnokságon megnyerte a számot – 1997 és Fehérvári Vince után első magyarként. Érdekesség, Fehérvári akkor a kanadai Darthmouth-ban örülhetett – éppen ott, ahol Csizmadia 2022-ben első egyéni vb-érmét nyerte.

 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik / Fotó: MTI / Purger Tamás

Szoboszlai Dominik

A magyar válogatott csapatkapitánya, az angol Liverpool középpályása, többszörös bajnok és kupagyőztes.

Szoboszlai Dominik 2000-ben született Székesfehérváron. Hat és fél évesen kezdett el futballozni a Videotonban, majd az édesapja által vezetett Főnix Gold labdarúgója lett. A 2015–2016-os idényt az MTK akadémiáján töltötte, de kevesebb mint egy év után visszatért a Főnixbe. 2016 nyarán szerződtette az osztrák Red Bull Salzburg, amely kezdetben a másodosztályban szereplő tartalékegyüttesében, a Lieferingben számított a játékára. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, majd alapemberré vált a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutó együttesnek. A 2019–2020-as évadban megválasztották az osztrák bajnokság legjobb játékosának. A szintén a Red Bull-családhoz tartozó Leipzig 2021 januárjában 36 millió eurót fizetett érte, a lipcsei klubbal kétszer (2022, 2023) is elhódította a Német Kupát. 2023 nyarán 70 millió euróért a Liverpoolhoz igazolt, ezzel ő lett minden idők legdrágább magyar labdarúgója. Első angliai idényében Ligakupát, a másodikban bajnokságot nyert. Négyszer is kiérdemelte már a Magyar Aranylabdát, továbbá kétszer megválasztották az év férfi sportolójának hazánkban.

 

KOPASZ Bálint
Kopasz Bálint / Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Kopasz Bálint

Olimpiai arany- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó, a Győri VSE versenyzője.

Kopasz Bálint 1997-ben született Szegeden. Szülei szintén kajakoztak. A családi hagyományokat követve kilencévesen ő is lapátot ragadott, Algyőn, az édesanyja egyesületében ő volt az egyetlen kajakversenyző. Tizenöt évesen két sportágban is országos bajnoki címet nyert: a kajak-kenu mellett atlétikában, mezei futásban is korosztálya legjobbja volt. Két évvel később, 2014-ben bronzérmet szerzett az ifjúsági Eb-n, majd egy évre rá az ifi vb-n aranyérmet szerzett. Rövid ideig tartó utánpótlás-karrierjét követően berobbant a nagyok közé, egyre stabilabb és érettebb kajakozással lépdelt előre a világversenyeken, és Európa-bajnoki, valamint világbajnoki címe után a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon K–1 1000 méteren aranyérmes lett, ezzel Hesz Mihály 1968-as győzelmet óta az első magyar olimpiai bajnoka ezen a távon. Az azóta eltelt években újabb két Eb- és négy vb-aranyat gyűjtött be.

 

Kerkez Milos / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Kerkez Milos

Magyar válogatott labdarúgó, az angol Liverpool hátvédje.

A vajdasági születésű labdarúgó Verbászon, valamint a Hajduk Kula csapatában kezdte a pályafutását, majd az osztrák Rapid Wien akadémiáján pallérozódott. Ez követően Hódmezővásárhely érintésével került Győrbe, ahol az ETO FC együttesében játszott. Következő állomáshelye az olasz AC Milan volt, ahol a fiatalok között kiszúrták tehetségét a holland AZ Alkmaar megfigyelői. Új klubjában már meghatározó játékosnak számított, 2023-ban le is csapott rá az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth. Két évet húzott le Délnyugat-Angliában, majd hosszas tárgyalássorozat végén 2025 nyarán leigazolta a PL-címvédő Liverpool, amelynél Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin csapattársa lett. A magyar válogatottban eddig 27 alkalommal lépett pályára.

 

Marozsán Fábián / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Marozsán Fábián

Az első számú magyar teniszező, a világranglista 48. helyezettje a férfiak között, a Vasas SC versenyzője.

Az érdi származású teniszező ötéves korában ismerkedett meg sportágával, majd 2017-ben kezdte felépíteni a pályafutását a profik között. A 26 éves, jobbkezes Marozsán karrierjének eddigi legjobbja a 2024. május 6-án elért 36. helyezés az ATP világranglistáján. Pályafutása során eddig legalább 3,7 millió amerikai dollárt teniszezett össze. Kiérdemelte az „óriásölő” becenevet a nemzetközi sajtóban, a 2024-es évet pedig az előkelő 58. helyen zárta a világranglistán, miközben már csak a legrangosabb tornákon indul világszerte. Kétszer választották meg Az év magyar teniszezőjének, emellett a magyar Davis-kupa-csapat alapembere. Kedvenc borítása a salak, 193 centiméter magas és 81 kilogramm súlyú. 

