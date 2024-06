Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az édesszájúaknak, mutatjuk, mennyivel drágulhat a csokoládé

Az már biztosra vehető, hogy a következő hónapokban – ha nem is hirtelen – de meredek emelkedésnek indul a csokoládé fogyasztói ára, a folyamat már elkezdődött. Az is garantálható, hogy a vásárlóknak nem kell 300 százalékkal magasabb összeget hagyniuk a kasszáknál, de egyes óvatos becslések nem zárják ki, hogy jövőre akár a mai ár dupláját is elkérik az üzletek a csokoládéért.