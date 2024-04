Ne dőljön be! Ezeknek a termékeknek csökkentették a méretét áprilisban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatbázisa szerint áprilisban több termék mérete is lecsökkent: volt, amelyik 40 százalékkal lett kisebb – olvasható a HVG cikkében. A portálon azt írják:

a magyar kormány az úgynevezett zsugorinfláció visszaszorításának céljával arra kötelezte korábban a nagyobb, 1 milliárd forint árbevételt elérő élelmiszerboltokat,

hogy az előrecsomagolt, 2020. január 1. és 2023. július 1. között is forgalmazott termékek esetén tüntessék fel, ha a kiszerelés mérete változik.

Az üzlet a jelzést az új méret forgalomba hozatalától számított 2 hónapig köteles megjeleníteni a tájékoztatást.

Egyetlen kivétel van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig. A Portfolio összegyűjtötte az áprilisi bejelentésű, ismertebb márkák termékeit a Nébih adatai alapján.

17 különöző Somat- és 4 Jar-mosogatószer mérete csökkent le, két Tihany camembert sajt pedig 4 százalékkal lett kisebb. Szintén csökkent két Milli-termék mérete, az egyik jelentősen, 40 százalékkal.

A lap megjegyzi: utóbbi esetben vélhetően nem burkolt áremelésről van szó, hiszen egy ekkora csökkenés egészen biztosan feltűnik a vásárlóknak.

A fentieken kívül a Penny sajátmárkás, Sissy tejtermékeinek mérete is csökkent. „A desszertek között csökkent még egy Waffi ostya mérete is 30 grammról 23 grammra, amely 23,3 százalékos mínusz, valamint egy Carte D’Or desszertalap is kisebb lett: korábban háromszor 260 gramm volt egy csomagban, az új kiszerelés viszont 33 százalékkal kisebb, ugyanis csak kétszer 260 grammot kapnak a vevők” – írja a Portfolio.