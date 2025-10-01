Szakértő: továbbra is jelentős az árréscsökkentés szerepe, jobban érezzük, mint amennyire látszik

Jelentős fordulat előtt a magyar gazdaság, új időszámítás kezdődik
A korábbinál erősebb, stabil forintárfolyam, gyorsuló növekedés és lassuló áremelkedés várható a következő időszakban.
A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kiemelte, hogy a magyar infláció szempontjából meghatározó kérdés a forintárfolyam.
Idén 4,6, jövőre pedig 4,5 százalék lehet az infláció – jelentette ki az Origo kérdésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza annak kapcsán, hogy az idén bejelentett kormányzati intézkedések költségvetési hatása 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emeli a háztartások nettó jövedelmét a 2025. évihez képest, és összességében nőhet a lakossági fogyasztás.
Regős Gábor kifejtette: az idei inflációs várakozás nagyjából az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopok bejelentése óta változatlan vagy legalábbis csak kismértékben ingadozik. Ezt megelőzően volt azért ennél rosszabb is ez a várakozás – valamivel 5 százalék feletti.
Ezt is ajánljuk a témában
A korábbinál erősebb, stabil forintárfolyam, gyorsuló növekedés és lassuló áremelkedés várható a következő időszakban.
Regős úgy véli, hogy
az árrésstopok az év egészében fennmaradnak, és valamikor a jövő év közepén vezetik majd ki azokat.
Ennek alapja az, hogy a kormányzat által több szolgáltató ágazattal (például bankok, telekommunikációs cégek) kötött megállapodások is eddig vannak érvényben.
A szakértő kiemelte, hogy a magyar infláció szempontjából meghatározó kérdés a forintárfolyam.
Ezt is ajánljuk a témában
Petőfi négyökrös szekerén zötykölődve nem volt kérdés, mikor jön egy kátyú, az utas háta azonnal jelezte. Ma viszont a lengéscsillapítók és az aszfalt gondoskodnak róla, hogy ne essünk ki a kocsiból. A gazdaságban is léteznek ilyen „komfortfokozók”, az árrésstop is éppen ezt a szerepet tölti be. Sebestyén Géza írása.
Az elmúlt években jellemzően egy gyengülő trendhez szoktunk hozzá, ami nyomot hagyott az infláción is, ami egy kis, nyitott gazdaságnál nem csoda. Ez a hatás ugyanakkor az elmúlt években felerősödött, egyszázalékos forintgyengülés 0,3-0,35 százalékponttal viszi felfelé az inflációt. Az elmúlt néhány hónapban a forint stabilizálódott, sőt, némileg erősödött is az euróval szemben, most már úgy tűnik, hogy tartósan 400 alatt marad az árfolyam. Ebben a legfontosabb szerepe az új jegybanki vezetős szigorú politikájának (magas kamatkülönbözet) és a dollár gyengülésének volt – magyarázta a szakember.
Hozzátette:
ez a forinterősödés fokozatosan megjelenik az inflációs adatokban is és segíthet az a pénzromlás megfékezésében.
Ennek megfelelően a következő hónapokban a bázishatások miatt némileg erősödő infláció várható, majd az év végére visszatérünk a négy százalék körüli szintre, a jövő év elején pedig a célsávban tartózkodhat az infláció, amíg ki nem vezetik az árrésstopokat – mondta a vezető közgazdász.
A háztartások jövedelme felől vizsgálva Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője azt mondta, a családtámogatások bővülését tekintve kiemelendő, hogy jövőre a családi adókedvezmény duplázása 290, a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége pedig 120 milliárd forint többletjövedelmet hagy a családoknál 2025-tel összehasonlítva,
így 480 milliárd forinttal nő a nettó rendelkezésre álló jövedelem.
A lakossági állampapírok utáni kamatkiadások mértéke ezzel szemben az előrejelzések szerint hasonló mértékben, 470 milliárd forinttal csökken jövőre az idei évhez képest.
Az elemző arra is kitért, az MNB megtakarítási felmérése alapján az állampapírok kamatjövedelmeit a megtakarítóknak csak a 45 százaléka tervezte mindennapi vagy nagyobb összegű fogyasztási kiadásra fordítani, miközben a családi adókedvezmények esetében ez az arány hetven százalék körül alakult. Vagyis a jövő évi támogatások arányaiban nagyobb részben csapódhatnak le fogyasztásban.
A fent említett családtámogatások mellett ki kell emelni még a béremeléseket is.
Jövőre tovább nő a pedagógusok bére, a vízügyi, igazságügyi dolgozók, illetve az önkormányzati és kormányzati tisztviselők illetménye, valamint a fegyveres szervek dolgozói ismét kapnak fegyverpénzt.
Ezek hatása szintén nagyobb arányban a fogyasztásban csapódhat le, bár utóbbi esetében a nagy összegű, egyszeri támogatás miatt a megtakarítási célok is előtérbe kerülhetnek.
Az árréscsökkentést hatását a két közgazdász azonosan látja, az MNB számításai szerint idén éves átlagban 1,1 százalékponttal fogják vissza az infláció ütemét. A fogyasztói bizalomra gyakorolt hatás az élelmiszerek esetében lehet jelentősebb, hiszen ezeket gyakrabban vásárolják a háztartások és így nagyobb mértékben befolyásolja az inflációs érzékelést, valamint a különféle termék árrésében is jelentősebb szórás volt, mint a drogériákban.
Fotó: Pixabay