Szakértő: továbbra is jelentős az árréscsökkentés szerepe, jobban érezzük, mint amennyire látszik

Az elemző arra is kitért, az MNB megtakarítási felmérése alapján az állampapírok kamatjövedelmeit a megtakarítóknak csak a 45 százaléka tervezte mindennapi vagy nagyobb összegű fogyasztási kiadásra fordítani, miközben a családi adókedvezmények esetében ez az arány hetven százalék körül alakult. Vagyis a jövő évi támogatások arányaiban nagyobb részben csapódhatnak le fogyasztásban.

A fent említett családtámogatások mellett ki kell emelni még a béremeléseket is.

Jövőre tovább nő a pedagógusok bére, a vízügyi, igazságügyi dolgozók, illetve az önkormányzati és kormányzati tisztviselők illetménye, valamint a fegyveres szervek dolgozói ismét kapnak fegyverpénzt.

Ezek hatása szintén nagyobb arányban a fogyasztásban csapódhat le, bár utóbbi esetében a nagy összegű, egyszeri támogatás miatt a megtakarítási célok is előtérbe kerülhetnek.

Az árréscsökkentést hatását a két közgazdász azonosan látja, az MNB számításai szerint idén éves átlagban 1,1 százalékponttal fogják vissza az infláció ütemét. A fogyasztói bizalomra gyakorolt hatás az élelmiszerek esetében lehet jelentősebb, hiszen ezeket gyakrabban vásárolják a háztartások és így nagyobb mértékben befolyásolja az inflációs érzékelést, valamint a különféle termék árrésében is jelentősebb szórás volt, mint a drogériákban.