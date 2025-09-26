Jelentős fordulat előtt a magyar gazdaság, új időszámítás kezdődik

Elérkezett a várva várt fordulat: a magyar gazdaság az év második felében már elmozdul a korábbi hónapokat és éveket jellemző stagnálásról a stabil növekedés irányába – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss, szeptemberi inflációs és gazdasági jelentéséből. A GDP 2025-ben 0,6 százalékkal bővülhet, a növekedést továbbra is a tovább élénkülő lakossági fogyasztás segíti elő, miközben az idén még alacsony szinten maradnak a beruházások.

A magyar gazdaság növekedését továbbra is az erős lakossági fogyasztás határozza meg. Forrás: MNB

A júniusinál némileg alacsonyabb növekedési várakozást az MNB a mezőgazdaság aszály miatt várhatóan kisebb teljesítményével indokolja, miközben az ipar és az építőipar hozzájárulása – a második negyedév vártnál valamivel kedvezőbb adataira és a kormányzati intézkedésekre alapozva – magasabb lehet. Nem csak az idei, de a jövő évi és a 2027-es növekedéshez is érdemben hozzájárul a lakossági fogyasztás erősödése, ezzel együtt az elmúlt éveket jellemző, historikus csúcsra emelkedő megtakarítási kedv fokozatos oldódása. Szintén érdemi fordulat, hogy a beruházások élénkülése is biztosra vehető.

A globális bizonytalanság szólhat bele a magyar gazdaság jövőjébe

A magyar gazdaság Magyarország adottságai miatt rendkívül kitett a világgazdasági és geopolitikai folyamatoknak. Ezért a hazai folyamatokat továbbra is érdemben befolyásolja a Covid-19-járvány óta – más-más okokból adódóan – a globális bizonytalanság és a kiélezett geopolitikai helyzet. Az idei év második felében, valamint a következő két esztendőben is fennmarad ez a bizonytalanság, ugyanakkor a Monetáris Tanács várakozásai szerint