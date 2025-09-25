Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fegyverpénz Magyarország határvadászok orosz energia rendőr Gulyás Gergely Kormányinfó

Eldőlt, februárban ismét hathavi fegyverpénz jár a hivatásos állománynak, de nem csak nekik

2025. szeptember 25. 22:56

Már nem csak a rendőrök, de a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják a hathavi kiegészítő juttatást, a kormány döntött a kifizetésről. Nem ez az első alkalom, hogy hat havi fegyverpénz érkezik az egyenruhások számlájára, ráadásul az összeg jelentős, ami jól látható a korábbi statisztikákban is.

2025. szeptember 25. 22:56
null

Döntött a kormány, februárban érkezik a rendvédelmi szervek – rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonságban dolgozók – számlájára a hathavi fegyverpénz – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. 

fegyverpénz határvadász
Döntött a kormány: a határvadászoknak is jár jövő februárban a hathavi fegyverpénz. Fotó: MTI/Lehoczy Péter

Ezt is ajánljuk a témában

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is kiemelte, a hivatásos állomány kiegészítő juttatását immár a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják, vagyis 2026-ban jóval többen részesülnek a jelentős kiegészítésben 2022-höz képest. 

Több millió forint a kiegészítő fegyverpénz összege

A pluszpénzt gyakorlatilag a hivatásos állomány összes tagja megkapja, kivéve, aki ellen büntetőeljárás folyik, nekik az eljárás lezárulta után jár a kiegészítés.

A hathavi fegyverpénz összege egy átlagos rendőr esetén több, mint nettó 2 millió forint, de középvezetői szinten elérheti az egyösszegű kiegészítő juttatás az 5 millió forintot is.

Jelentős pluszpénzről van tehát szó, amelyet a kormány először 2022-ben fizetett ki és vállalta, hogy négyévente megismétli az érintett munkavállalók különjuttatásának kifizetését.

A fegyvereseknek ez jelentős keresetemelkedést jelent, mit jól mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2022-ben – 2021-hez képest – a fegyverpénznek köszönhetően 45-55 százalékkal nőtt a fegyveres szerveknél az átlagkereset.

Kiderült, mivel járna, ha nem vennénk az oroszoktól energiahordozókat

A Kormányinfó témája volt egyebek mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése is. Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a magyar kormányfő részletesen tájékoztatta amerikai kollégáját arról, mivel járna, ha Magyarország nem vásárolhatna Brüsszel elvárása szerint orosz energiahordozókat, azaz földgázt és kőolajat. A beszélgetés azért is volt rendkívül fontos, mert Trump is azt akarja elérni, hogy Amerika szövetségesei amerikai energiahordozókat vásároljanak és ne támogassák Moszkva háborús erőfeszítéseit ezeken a beszerzéseken keresztül.

Orbán Viktor arról tájékoztatta Trumpot, hogy több mint 10 milliárd dolláros többletkiadást jelentene, ha Magyarország más formában szerezné be a lakosság és a vállalkozások szempontjából létfontosságú energiahordozókat. A magyar miniszterelnök azt is világossá tette, 

Magyarország számára ez nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi realitásból adódó adottság.

Gulyás Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy a Mol és a horvát Janaf vitájából jól látszik, hogy a horvátországi, Adria kőolajvezetéken biztonságos szállításról nem lehet beszélni, ennek az útvonalnak a költségei is jelentősek. Ennek oka, hogy a Janaf „nem mutatott szolidaritást” és többször is megemelte a tranzitköltségeket.

Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú az, hogy Magyarország és Oroszország között az energiaforrások beszerzése terén a gazdasági kapcsolat fennmaradjon – emelte ki Gulyás Gergely, egyben rámutatott, a Nemzetközi Valutaalap is úgy értékelt, ha elhagynánk az orosz energiaforrásokat, az a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, nagyjából 3500 milliárd forintot.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!