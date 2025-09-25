Eldőlt, februárban ismét hathavi fegyverpénz jár a hivatásos állománynak, de nem csak nekik

A Kormányinfó témája volt egyebek mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése is. Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a magyar kormányfő részletesen tájékoztatta amerikai kollégáját arról, mivel járna, ha Magyarország nem vásárolhatna Brüsszel elvárása szerint orosz energiahordozókat, azaz földgázt és kőolajat. A beszélgetés azért is volt rendkívül fontos, mert Trump is azt akarja elérni, hogy Amerika szövetségesei amerikai energiahordozókat vásároljanak és ne támogassák Moszkva háborús erőfeszítéseit ezeken a beszerzéseken keresztül.

Orbán Viktor arról tájékoztatta Trumpot, hogy több mint 10 milliárd dolláros többletkiadást jelentene, ha Magyarország más formában szerezné be a lakosság és a vállalkozások szempontjából létfontosságú energiahordozókat. A magyar miniszterelnök azt is világossá tette,

Magyarország számára ez nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi realitásból adódó adottság.

Gulyás Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy a Mol és a horvát Janaf vitájából jól látszik, hogy a horvátországi, Adria kőolajvezetéken biztonságos szállításról nem lehet beszélni, ennek az útvonalnak a költségei is jelentősek. Ennek oka, hogy a Janaf „nem mutatott szolidaritást” és többször is megemelte a tranzitköltségeket.

Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú az, hogy Magyarország és Oroszország között az energiaforrások beszerzése terén a gazdasági kapcsolat fennmaradjon – emelte ki Gulyás Gergely, egyben rámutatott, a Nemzetközi Valutaalap is úgy értékelt, ha elhagynánk az orosz energiaforrásokat, az a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, nagyjából 3500 milliárd forintot.