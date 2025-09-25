Eldőlt, februárban ismét hathavi fegyverpénz jár a hivatásos állománynak, de nem csak nekik

Ez történt a Kormányinfón: Gulyás Gergely újabb részleteket árult el Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről! (VIDEÓ)
Pédátlan rágalomhadjárat zajlik a kormány ellen.
Már nem csak a rendőrök, de a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják a hathavi kiegészítő juttatást, a kormány döntött a kifizetésről. Nem ez az első alkalom, hogy hat havi fegyverpénz érkezik az egyenruhások számlájára, ráadásul az összeg jelentős, ami jól látható a korábbi statisztikákban is.
Döntött a kormány, februárban érkezik a rendvédelmi szervek – rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonságban dolgozók – számlájára a hathavi fegyverpénz – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is kiemelte, a hivatásos állomány kiegészítő juttatását immár a határvadászok és a tisztjelöltek is megkapják, vagyis 2026-ban jóval többen részesülnek a jelentős kiegészítésben 2022-höz képest.
A pluszpénzt gyakorlatilag a hivatásos állomány összes tagja megkapja, kivéve, aki ellen büntetőeljárás folyik, nekik az eljárás lezárulta után jár a kiegészítés.
A hathavi fegyverpénz összege egy átlagos rendőr esetén több, mint nettó 2 millió forint, de középvezetői szinten elérheti az egyösszegű kiegészítő juttatás az 5 millió forintot is.
Jelentős pluszpénzről van tehát szó, amelyet a kormány először 2022-ben fizetett ki és vállalta, hogy négyévente megismétli az érintett munkavállalók különjuttatásának kifizetését.
A fegyvereseknek ez jelentős keresetemelkedést jelent, mit jól mutatnak a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2022-ben – 2021-hez képest – a fegyverpénznek köszönhetően 45-55 százalékkal nőtt a fegyveres szerveknél az átlagkereset.
A Kormányinfó témája volt egyebek mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése is. Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a magyar kormányfő részletesen tájékoztatta amerikai kollégáját arról, mivel járna, ha Magyarország nem vásárolhatna Brüsszel elvárása szerint orosz energiahordozókat, azaz földgázt és kőolajat. A beszélgetés azért is volt rendkívül fontos, mert Trump is azt akarja elérni, hogy Amerika szövetségesei amerikai energiahordozókat vásároljanak és ne támogassák Moszkva háborús erőfeszítéseit ezeken a beszerzéseken keresztül.
Orbán Viktor arról tájékoztatta Trumpot, hogy több mint 10 milliárd dolláros többletkiadást jelentene, ha Magyarország más formában szerezné be a lakosság és a vállalkozások szempontjából létfontosságú energiahordozókat. A magyar miniszterelnök azt is világossá tette,
Magyarország számára ez nem ideológiai kérdés, hanem földrajzi realitásból adódó adottság.
Gulyás Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy a Mol és a horvát Janaf vitájából jól látszik, hogy a horvátországi, Adria kőolajvezetéken biztonságos szállításról nem lehet beszélni, ennek az útvonalnak a költségei is jelentősek. Ennek oka, hogy a Janaf „nem mutatott szolidaritást” és többször is megemelte a tranzitköltségeket.
Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megőrzése szempontjából kulcsfontosságú az, hogy Magyarország és Oroszország között az energiaforrások beszerzése terén a gazdasági kapcsolat fennmaradjon – emelte ki Gulyás Gergely, egyben rámutatott, a Nemzetközi Valutaalap is úgy értékelt, ha elhagynánk az orosz energiaforrásokat, az a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, nagyjából 3500 milliárd forintot.
