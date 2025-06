Itt a nagy fordulat, amely megpecsételheti Magyarország sorsát

Az újonnan bevont források legnagyobb részét védelmi beruházásokra és javarészt az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre fordítja Berlin. Az egyik legfontosabb cél, hogy a NATO-hozzájárulás elérje a GDP 3,5 százalékát. A védelmi ipar óriási lemaradásban van Németország fejlettségéhez és gazdasági súlyához képest, így a következő években rég nem látott beruházási hullámra számíthatnak az üzleti élet szereplői.

Lendületet vesz a német ipar

Nem csak a védelmi kiadásokra futja a következő években fokozatosan rendelkezésre álló 500 milliárd euróból. A CDU/CSU vezette kormánykoalíció jelentős társaságiadó-csökkentést és más tehermérsékléseket is bejelentett, elsősorban a vállalkozások számára, de az önkormányzatok támogatására is jut, emellett egyéb ösztönzőkkel is élénkítik a gazdaságot.

A napokban tett, költségvetést érintő bejelentéseket megelőzően is már sokat javult a német befektetők és a vállalkozások hangulata, mivel több makrogazdasági mutató is jobb lett, mint ahogy azt a legtöbben várták. Az ipari termelés az első negyedévben 1,4 százalékkal nőtt, ami 2022 eleje óta a legnagyobb növekedés. A felfutást elsősorban az amerikai importvámok miatti aggodalom hajtotta, de a lendület az előzetes adatok szerint a második negyedévben is kitartott. Mindez azt jelzi, hogy

a német gazdaság az előzetes várakozásoknál sokkal jobban teljesíthet idén és akár egy nagyon enyhe növekedést is elérhet.

Visszatért a befektetők lelkesedése

A vállalati szféra hangulatát mérő Ifo-index júniusban elérte a 90,7 pontot, ami azt jelenti, hogy több mint két év után újra visszatért a német gazdaságba vetett bizalom. A piac kedvező várakozásait még az amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak, valamint az orosz-ukrán- és közel-keleti konfliktusok sem árnyékolták be.