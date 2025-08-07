Terrortámadást készítettek elő a német parlament ellen – lecsaptak a kommandósok

A Reichsbürger mozgalom több más tagjához hasonlóan a három gyanúsított is részt vehetett egy lőfegyveres kiképzésen 2022 áprilisában azzal a céllal,

hogy támadást hajtsanak végre a német parlament ellen.

A Reichsbürger mozgalom nem ismeri el államként a mai Német Szövetségi Köztársaságot. Számos tagjuk nem vesz tudomást az ország jelenlegi alkotmányos berendezkedéséről, mint például a parlament, a törvények vagy a bíróságok létezéséről, és azt vallja, hogy az egykori Német Birodalom ma is létezik. Nézeteikre hivatkozva nem hajlandók adót, társadalombiztosítási hozzájárulást és pénzbírságokat fizetni.

Saját magukat Németország Királyságaként is emlegetik.

A csoport egyik vezetője XIII. Heinrich Reuss herceg türingiai ingatlanvállalkozó, a Reuss hercegi család tagja, aki ellen terrorizmus és hazaárulás vádjával per folyik.

(MTI)

Nyitókép: André März / NEWS5 / dpa Picture-Alliance via AFP

***