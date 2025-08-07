Ft
Németország puccskísérlet terrortámadás

Terrortámadást készítettek elő a német parlament ellen – lecsaptak a kommandósok

2025. augusztus 07. 14:51

Három embert vettek őrizetbe.

2025. augusztus 07. 14:51
null

Őrizetbe vettek Bajorországban három embert, akik a gyanú szerint a májusban betiltott Birodalmi polgárok (Reichsbürger) nevű szélsőséges, revizionista mozgalom tagjai voltak – közölte a müncheni ügyészség csütörtökön.

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség különleges alakulatai házkutatásokat tartottak Bajorországban, Szászországban és Türingiában a kora reggeli órákban – tették hozzá. Az őrizetbe vettek ellen már korábban elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok, és azzal gyanúsítják őket, hogy terrorszervezethez tartoztak és az államrend erőszakos megdöntésére készültek. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Reichsbürger mozgalom több más tagjához hasonlóan a három gyanúsított is részt vehetett egy lőfegyveres kiképzésen 2022 áprilisában azzal a céllal, 

hogy támadást hajtsanak végre a német parlament ellen.

A Reichsbürger mozgalom nem ismeri el államként a mai Német Szövetségi Köztársaságot. Számos tagjuk nem vesz tudomást az ország jelenlegi alkotmányos berendezkedéséről, mint például a parlament, a törvények vagy a bíróságok létezéséről, és azt vallja, hogy az egykori Német Birodalom ma is létezik. Nézeteikre hivatkozva nem hajlandók adót, társadalombiztosítási hozzájárulást és pénzbírságokat fizetni. 

Saját magukat Németország Királyságaként is emlegetik.

A csoport egyik vezetője XIII. Heinrich Reuss herceg türingiai ingatlanvállalkozó, a Reuss hercegi család tagja, aki ellen terrorizmus és hazaárulás vádjával per folyik.

(MTI) 

Nyitókép: André März / NEWS5 / dpa Picture-Alliance via AFP

***

 

XTRO
2025. augusztus 07. 16:23
Micsoda elszántság és nagyszerű végrehajtás…. már csak a migránsokat meg az antfa-zöld-komcsi hazaárulókat kellene begyűjteni és ismét élhető hely lenne Németország .
egonsamu-2
2025. augusztus 07. 16:13
Jogilag a ma létezö egyetlen állam a Deutsches Reich. (Német BIrodalom) Az elsö körben letartóztatottakat a köznép csak "járókeretes forradalmároknak" nevezi mert minegyik jóval 70 év fölötti. Volt egy igazi légpuskájuk is a "parlament" elleni rohamhoz. 1945 után nem született új német állam: csak egy polgári ügyintézést intézö szervezet. Ma pedig már a germanisztáni rendörség is egy amerikai befektetö cég magánvállalata.
Ödenburger
•••
2025. augusztus 07. 16:09 Szerkesztve
- És mit foglaltak le rendőrök? - Tíz zacskó szotyolát!
Egyszeriember
2025. augusztus 07. 15:48
Érdekes, hogy ilyenkor mindig még az előkészületek során kiderítik és begyűjtik a garázda elemeket. Polgári célpontok esetében nem szoktak ennyire hatékonyak lenni.
