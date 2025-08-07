Terrortámadást készítettek elő a német parlament ellen – lecsaptak a kommandósok

Puccskísérlet: karddal és számszeríjjal döntötték volna meg a német kormányt
Ahogy derülnek ki a részletek, egyre kevésbé lehet komolyan venni a „Reichsbürger” nevű puccstársaságot, a német sajtó mégis igyekszik felnagyítani a fenyegetést.
Három embert vettek őrizetbe.
Őrizetbe vettek Bajorországban három embert, akik a gyanú szerint a májusban betiltott Birodalmi polgárok (Reichsbürger) nevű szélsőséges, revizionista mozgalom tagjai voltak – közölte a müncheni ügyészség csütörtökön.
Az üggyel kapcsolatban a rendőrség különleges alakulatai házkutatásokat tartottak Bajorországban, Szászországban és Türingiában a kora reggeli órákban – tették hozzá. Az őrizetbe vettek ellen már korábban elfogatóparancsot adtak ki a hatóságok, és azzal gyanúsítják őket, hogy terrorszervezethez tartoztak és az államrend erőszakos megdöntésére készültek.
Ezt is ajánljuk a témában
Ahogy derülnek ki a részletek, egyre kevésbé lehet komolyan venni a „Reichsbürger” nevű puccstársaságot, a német sajtó mégis igyekszik felnagyítani a fenyegetést.
A Reichsbürger mozgalom több más tagjához hasonlóan a három gyanúsított is részt vehetett egy lőfegyveres kiképzésen 2022 áprilisában azzal a céllal,
hogy támadást hajtsanak végre a német parlament ellen.
A Reichsbürger mozgalom nem ismeri el államként a mai Német Szövetségi Köztársaságot. Számos tagjuk nem vesz tudomást az ország jelenlegi alkotmányos berendezkedéséről, mint például a parlament, a törvények vagy a bíróságok létezéséről, és azt vallja, hogy az egykori Német Birodalom ma is létezik. Nézeteikre hivatkozva nem hajlandók adót, társadalombiztosítási hozzájárulást és pénzbírságokat fizetni.
Saját magukat Németország Királyságaként is emlegetik.
A csoport egyik vezetője XIII. Heinrich Reuss herceg türingiai ingatlanvállalkozó, a Reuss hercegi család tagja, aki ellen terrorizmus és hazaárulás vádjával per folyik.
(MTI)
Nyitókép: André März / NEWS5 / dpa Picture-Alliance via AFP
***